10 интересных фактов о сериале "Чернобыль"

Мы собрали самые интересные факты о сериал "Чернобыль", снятый НВО.
Над сериалом "Чернобыль" работала команда дебютантов, члены которой до сих пор не имели дела с такими масштабными проектами: автор сценария – Крейг Мейзин (до этого писал исключительно комедийные сценарии, самые известные из которых – "Очень страшное кино-3", "Мальчишник в Вегасе-2") и режиссер Йохан Ренк (шведский рэпер, клипмейкер Мадонны, Робби Уильямса, Дэвида Боуи и Кайли Миноуг, снявший несколько серий "Викингов" и "Во все тяжкие").
По словам Крейга Мейзина, он хотел, чтобы сериал был снят в Припяти и Чернобыльской АЭС, но это оказалось невозможным – атмосфера упадка и запустения, которая сейчас там царит, мало похожа на картины 1986 года. В результате основной локацией съемок стала прекратившая свою деятельность в 2009 году Игналинская атомная электростанция на северо-востоке Литвы: на ней установлен реактор того же типа, что и на Чернобыльской. Задействованы на экране и литовские города: так, Припятью стал Вильнюс, а Москвой – Каунас, и только Киев "сыграл" сам себя – в украинской столице отсняли сцены с главными героями сериала.
"Чернобыль" отличает редкая для фильмов такого жанра достоверность – Мейзин пять лет изучал документы, воспоминания ликвидаторов, исторические труды, научные отчеты и документальные фильмы, связанные с катастрофой на ЧАЭС, поэтому смог передать эпоху и быт того времени до мельчайших деталей (даже номера автомобилей реальны для Киевской области), что признали оставшиеся в живых ликвидаторы аварии.
Несомненным достоинством сериала стал прежде всего тот факт, что его создатели, рассказывая о причинах аварии, ничего не присочинили и не добавили от себя. Взрыв произошел из-за ремонта, проведенного с нарушениями (отключение защиты и применение водоохлаждения, чего нельзя было делать ни в коем случае), и человеческого фактора, что полностью соответствует действительности.
Несмотря на это, знатоки нашли в сериале несколько "ляпов", которых, впрочем, в сериале не так уж много. Так, в реальности не существовало физика-ядерщика Ульяны Хомюк, которую сыграла Эмили Уотсон – по словам создателей "Чернобыля", эта героиня – собирательный образ работавших на станции ученых. Сомнения вызвала и сцена, во время которой рабочие-ликвидаторы работают нагишом – очевидцы событий уверяют, что из-за повышенных температур они часто работали в нижнем белье, но полностью никогда не раздевались. А крушение вертолета Ми-8, упавшего на крышу сгоревшего реактора, произошло не во время аварии, а позже – в октябре 1986 года, когда над ним монтировали саркофаг.
Одним из действующих лиц "Чернобыля" стал саундтрек, написанный исландским композитором Хильдюрой Гвюднадоуттирн. Партитура полностью состоит из звуков, которые издает Игналинская АЭС – всех ее постукиваний и поскрипываний. Поскольку, по словам Гвюднадоуттирн, она стремилась передать "звучание катастрофы", в саундтреке можно услышать потрескивание дозиметра и "невероятный звук", который издавала дверь в насосную станцию. Финальную композицию "Вечная память" записал львовский муниципальный мужской хор "Гомон", причем работа над ним заняла всего час.
Огромную работу проделали художник-постановщик сериала Люк Халл и художница по костюмам Одиль Дикс-Мерье. Одежду и мебель они искали в Государственном архиве костюмов и на киевских блошиных рынках, ориентируясь на старые журналы, фотографии и видео с интернет-каналов. Создателям сериала удалось воссоздать центр управления АЭС 80-х годов ХХ века, включая приборную панель и ярко-желтого робота-полицейского по кличке "Джокер", привезенного из ФРГ и "дежурившего" на крыше станции. Муляжом была и погибающая от выстрела корова – ни одно животное во время съемок "Чернобыля" не пострадало.
Британская сценаристка Карла Мэри Свит раскритиковала "Чернобыль" за то, что среди ликвидаторов аварии не было людей с темным цветом кожи: она обвиняла его создателей в том, что они игнорируют людей других рас. Многие подняли Свит на смех, и сделали это напрасно, поскольку такой ликвидатор в Чернобыле был – темнокожий солдат-срочник Игорь Хиряк, служивший в составе понтонно-мостовой бригады, работал также на обслуживании станции.
Поначалу в сценарии не было слова "товарищ", включить его в диалоги посоветовала Мейзину его знакомая, в советское время проживавшая на территории Украины. Она же обратила внимание сценариста на то, что в Советском Союзе не было еды для домашних животных – их кормили по принципу "что сами едим, то и им даем".
"Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, обогнав даже "Игру престолов" – он набрал 9,5 баллов из возможных 10 против 9,3 "Песни льда и огня". Эти два сериала объединяет и то, что много актеров второго плана перекочевали из "Игры престолов" в "Чернобыль".
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