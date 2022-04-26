10 интересных фактов о сериале "Чернобыль"

Мы собрали самые интересные факты о сериал "Чернобыль", снятый НВО.

Над сериалом "Чернобыль" работала команда дебютантов, члены которой до сих пор не имели дела с такими масштабными проектами: автор сценария – Крейг Мейзин (до этого писал исключительно комедийные сценарии, самые известные из которых – "Очень страшное кино-3", "Мальчишник в Вегасе-2") и режиссер Йохан Ренк (шведский рэпер, клипмейкер Мадонны, Робби Уильямса, Дэвида Боуи и Кайли Миноуг, снявший несколько серий "Викингов" и "Во все тяжкие").

По словам Крейга Мейзина, он хотел, чтобы сериал был снят в Припяти и Чернобыльской АЭС, но это оказалось невозможным – атмосфера упадка и запустения, которая сейчас там царит, мало похожа на картины 1986 года. В результате основной локацией съемок стала прекратившая свою деятельность в 2009 году Игналинская атомная электростанция на северо-востоке Литвы: на ней установлен реактор того же типа, что и на Чернобыльской. Задействованы на экране и литовские города: так, Припятью стал Вильнюс, а Москвой – Каунас, и только Киев "сыграл" сам себя – в украинской столице отсняли сцены с главными героями сериала.

Сериал «Чернобыль»

"Чернобыль" отличает редкая для фильмов такого жанра достоверность – Мейзин пять лет изучал документы, воспоминания ликвидаторов, исторические труды, научные отчеты и документальные фильмы, связанные с катастрофой на ЧАЭС, поэтому смог передать эпоху и быт того времени до мельчайших деталей (даже номера автомобилей реальны для Киевской области), что признали оставшиеся в живых ликвидаторы аварии.

Несомненным достоинством сериала стал прежде всего тот факт, что его создатели, рассказывая о причинах аварии, ничего не присочинили и не добавили от себя. Взрыв произошел из-за ремонта, проведенного с нарушениями (отключение защиты и применение водоохлаждения, чего нельзя было делать ни в коем случае), и человеческого фактора, что полностью соответствует действительности.

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Несмотря на это, знатоки нашли в сериале несколько "ляпов", которых, впрочем, в сериале не так уж много. Так, в реальности не существовало физика-ядерщика Ульяны Хомюк, которую сыграла Эмили Уотсон – по словам создателей "Чернобыля", эта героиня – собирательный образ работавших на станции ученых. Сомнения вызвала и сцена, во время которой рабочие-ликвидаторы работают нагишом – очевидцы событий уверяют, что из-за повышенных температур они часто работали в нижнем белье, но полностью никогда не раздевались. А крушение вертолета Ми-8, упавшего на крышу сгоревшего реактора, произошло не во время аварии, а позже – в октябре 1986 года, когда над ним монтировали саркофаг.

Сериал «Чернобыль»

Одним из действующих лиц "Чернобыля" стал саундтрек, написанный исландским композитором Хильдюрой Гвюднадоуттирн. Партитура полностью состоит из звуков, которые издает Игналинская АЭС – всех ее постукиваний и поскрипываний. Поскольку, по словам Гвюднадоуттирн, она стремилась передать "звучание катастрофы", в саундтреке можно услышать потрескивание дозиметра и "невероятный звук", который издавала дверь в насосную станцию. Финальную композицию "Вечная память" записал львовский муниципальный мужской хор "Гомон", причем работа над ним заняла всего час.

Огромную работу проделали художник-постановщик сериала Люк Халл и художница по костюмам Одиль Дикс-Мерье. Одежду и мебель они искали в Государственном архиве костюмов и на киевских блошиных рынках, ориентируясь на старые журналы, фотографии и видео с интернет-каналов. Создателям сериала удалось воссоздать центр управления АЭС 80-х годов ХХ века, включая приборную панель и ярко-желтого робота-полицейского по кличке "Джокер", привезенного из ФРГ и "дежурившего" на крыше станции. Муляжом была и погибающая от выстрела корова – ни одно животное во время съемок "Чернобыля" не пострадало.

Британская сценаристка Карла Мэри Свит раскритиковала "Чернобыль" за то, что среди ликвидаторов аварии не было людей с темным цветом кожи: она обвиняла его создателей в том, что они игнорируют людей других рас. Многие подняли Свит на смех, и сделали это напрасно, поскольку такой ликвидатор в Чернобыле был – темнокожий солдат-срочник Игорь Хиряк, служивший в составе понтонно-мостовой бригады, работал также на обслуживании станции.

Сериал «Чернобыль»

Поначалу в сценарии не было слова "товарищ", включить его в диалоги посоветовала Мейзину его знакомая, в советское время проживавшая на территории Украины. Она же обратила внимание сценариста на то, что в Советском Союзе не было еды для домашних животных – их кормили по принципу "что сами едим, то и им даем".

"Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, обогнав даже "Игру престолов" – он набрал 9,5 баллов из возможных 10 против 9,3 "Песни льда и огня". Эти два сериала объединяет и то, что много актеров второго плана перекочевали из "Игры престолов" в "Чернобыль".

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