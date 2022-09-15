Кто мог стать герцогиней Сассекской: подруги принца Гарри до Меган

Британский принц Генри, известный всем как принц Гарри, – знатный сердцеед. Точнее был таким в юные годы. У него было много романов с британскими красавицами, а женился он на американской актрисе Меган Маркл.

С 2004 года по июль 2010 года у принца был роман с Челси Дэви. Возлюбленные знали друг друга с детства, ведь учились в соседних школах. В 2004 году они встретились на благотворительном приеме в Южной Африке, где и начался их роман. За шесть лет Гарри и Челси несколько раз расставались, а потом снова сходились.

В один из таких "кризисов" Челси даже встречалась с другим мужчиной, но все равно потом возвращалась к принцу. Когда после очередного расставания в 2010-м принц пригласил Челси на свадьбу своего старшего брата принца Уильяма, девушка согласилась, а журналисты снова начали писать о возобновлении их романа. Но после свадьбы Челси заявила прессе, что не готова быть женой принца, ведь такая жизнь не для нее, так что им пришлось просто расстаться друзьями. В мае 2022 года стало известно, что Челси не так давно вышла замуж за директора гостиничной компании Bijou Collection Сэма Катмора-Скотта и родила сына.

Флоренс Браднелл-Брюс / Фото: Getty Images

В 2011 году принц Гарри встречался с английской моделью и актрисой Флоренс Браднелл-Брюс. Их отношения длились всего три летних месяца, и расстались они, как писала пресса, из-за того, что принц был не готов к серьезным отношениям. Но Флоренс, кажется, ничего не потеряла. Вскоре после расставания девушка познакомилась с мультимиллионером Генри Сент-Джорджем, за которого успешно вышла замуж и родила ему дочь.

Крессида Бонас и принц Гарри / Фото: Getty Images

В марте 2013 года у Гарри начался роман с Крессидой Бонас. Их познакомила двоюродная сестра Гарри, принцесса Евгения, которая хорошо дружит с Крессидой. Боннас – дочь модели Мэри-Гейл Курзон (дочери Эдварда Курзона, 6-го эрл Хоу Британии – этим титулом обладали люди из высшего слоя дворянства в XVIII-XX веках), относится к роду короля Карла II. Так что она была самой подходящей пассией для Гарри. Неудивительно, что в прессе сразу стали писать о будущей свадьбе пары. Но роман продлился всего два года, было несколько расставаний. В результате Крессида заявила Гарри, что не готова стать его женой и хочет сосредоточиться на танцевальной карьере, что, конечно, для супруги принца совсем не допустимо. Окончательно они расстались в апреле 2014 года, сумев сохранить дружеские отношения. Летом 2020 года Крессида вышла замуж за Гарри Уэнтворт-Стэнли , а сейчас ждет от него первенца.

Принц Гарри и Элли Голдинг / Фото: Getty Images

После расставания с Крессидой принцу Гарри приписывали романтические отношения с несколькими известными девушками. Он был замечен в компании поп-исполнительницы Элли Голдинг, с которой познакомился еще в 2011 году (девушка пела на свадьбе принца Уильяма и герцогини Кэтрин). Потом писали, что принц влюбился в 19-летнюю греческую принцессу Марию-Олимпию, с которой якобы провел зимние каникулы на курорте в Швейцарии.

Мария Олимпия / Фото: Getty Images

А британской актрисе Эмме Уотсон, которой тоже приписывали роман с принцем, даже пришлось опровергать эти слухи в прессе. Много разговоров было о том, что Гарри пытался ухаживать за моделью Карой Делевинь, которая в свою очередь успела рассказать журналистам, что засыпала принца СМС-ками, пребывая в нетрезвом состоянии. Что-то вроде виртуального романа с Гарри случилось у актрисы Марго Робби.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Они познакомились на одном из светских приемов в Лондоне, и Гарри запал на эффектную блондинку. Журналистам Марго сообщила, что они часто пишут друг другу сообщения: "Гарри очень быстро отвечает мне на СМС, а вот я могу по четыре дня не отвечать".

Осенью 2016 года мир узнал о том, что у принца Гарри новое серьезное увлечение. И мы бы не поверили, что это так, если бы Гарри сам не опубликовал официальное заявление на этот счет. Новой и, возможно, последней пассией рыжеволосого сердцееда, стала американская актриса Меган Маркл.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Девушка на три года старше принца, они познакомились летом на благотворительном мероприятии Invictus Games в Торонто. Меган известна благодаря роли Рейчел Зэйн в сериале "Форс-мажоры", также она играла в фильме "Помни меня" с Робертом Паттинсоном. После объявления Гарри о серьезности этого романа внимание СМИ к девушке увеличилось, ее стали преследовать папарацци. 27 ноября 2017 года принц Гарри объявил о помолвке с Меган. Свадьбу они сыграли 19 мая 2018 года. У них родилось двое детей - сын Арчи и дочь Лилибет. В 2020 году пара сложила с себя королевские обязанности и переехала жить в США, в Калифорнию.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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