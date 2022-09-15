Кто мог стать герцогиней Сассекской: подруги принца Гарри до Меган

Британский принц Генри, известный всем как принц Гарри, – знатный сердцеед. Точнее был таким в юные годы. У него было много романов с британскими красавицами, а женился он на американской актрисе Меган Маркл.
С 2004 года по июль 2010 года у принца был роман с Челси Дэви. Возлюбленные знали друг друга с детства, ведь учились в соседних школах. В 2004 году они встретились на благотворительном приеме в Южной Африке, где и начался их роман. За шесть лет Гарри и Челси несколько раз расставались, а потом снова сходились.
В один из таких "кризисов" Челси даже встречалась с другим мужчиной, но все равно потом возвращалась к принцу. Когда после очередного расставания в 2010-м принц пригласил Челси на свадьбу своего старшего брата принца Уильяма, девушка согласилась, а журналисты снова начали писать о возобновлении их романа. Но после свадьбы Челси заявила прессе, что не готова быть женой принца, ведь такая жизнь не для нее, так что им пришлось просто расстаться друзьями. В мае 2022 года стало известно, что Челси не так давно вышла замуж за директора гостиничной компании Bijou Collection Сэма Катмора-Скотта и родила сына.
В 2011 году принц Гарри встречался с английской моделью и актрисой Флоренс Браднелл-Брюс. Их отношения длились всего три летних месяца, и расстались они, как писала пресса, из-за того, что принц был не готов к серьезным отношениям. Но Флоренс, кажется, ничего не потеряла. Вскоре после расставания девушка познакомилась с мультимиллионером Генри Сент-Джорджем, за которого успешно вышла замуж и родила ему дочь.
В марте 2013 года у Гарри начался роман с Крессидой Бонас. Их познакомила двоюродная сестра Гарри, принцесса Евгения, которая хорошо дружит с Крессидой. Боннас – дочь модели Мэри-Гейл Курзон (дочери Эдварда Курзона, 6-го эрл Хоу Британии – этим титулом обладали люди из высшего слоя дворянства в XVIII-XX веках), относится к роду короля Карла II. Так что она была самой подходящей пассией для Гарри. Неудивительно, что в прессе сразу стали писать о будущей свадьбе пары. Но роман продлился всего два года, было несколько расставаний. В результате Крессида заявила Гарри, что не готова стать его женой и хочет сосредоточиться на танцевальной карьере, что, конечно, для супруги принца совсем не допустимо. Окончательно они расстались в апреле 2014 года, сумев сохранить дружеские отношения. Летом 2020 года Крессида вышла замуж за Гарри Уэнтворт-Стэнли , а сейчас ждет от него первенца.
После расставания с Крессидой принцу Гарри приписывали романтические отношения с несколькими известными девушками. Он был замечен в компании поп-исполнительницы Элли Голдинг, с которой познакомился еще в 2011 году (девушка пела на свадьбе принца Уильяма и герцогини Кэтрин). Потом писали, что принц влюбился в 19-летнюю греческую принцессу Марию-Олимпию, с которой якобы провел зимние каникулы на курорте в Швейцарии.
А британской актрисе Эмме Уотсон, которой тоже приписывали роман с принцем, даже пришлось опровергать эти слухи в прессе. Много разговоров было о том, что Гарри пытался ухаживать за моделью Карой Делевинь, которая в свою очередь успела рассказать журналистам, что засыпала принца СМС-ками, пребывая в нетрезвом состоянии. Что-то вроде виртуального романа с Гарри случилось у актрисы Марго Робби.
Они познакомились на одном из светских приемов в Лондоне, и Гарри запал на эффектную блондинку. Журналистам Марго сообщила, что они часто пишут друг другу сообщения: "Гарри очень быстро отвечает мне на СМС, а вот я могу по четыре дня не отвечать".
Осенью 2016 года мир узнал о том, что у принца Гарри новое серьезное увлечение. И мы бы не поверили, что это так, если бы Гарри сам не опубликовал официальное заявление на этот счет. Новой и, возможно, последней пассией рыжеволосого сердцееда, стала американская актриса Меган Маркл.
Девушка на три года старше принца, они познакомились летом на благотворительном мероприятии Invictus Games в Торонто. Меган известна благодаря роли Рейчел Зэйн в сериале "Форс-мажоры", также она играла в фильме "Помни меня" с Робертом Паттинсоном. После объявления Гарри о серьезности этого романа внимание СМИ к девушке увеличилось, ее стали преследовать папарацци. 27 ноября 2017 года принц Гарри объявил о помолвке с Меган. Свадьбу они сыграли 19 мая 2018 года. У них родилось двое детей - сын Арчи и дочь Лилибет. В 2020 году пара сложила с себя королевские обязанности и переехала жить в США, в Калифорнию.
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