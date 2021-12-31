10 лучших мультфильмов, которые согревают сердца

Подборка самых добрых мультиков, которые перенесут вас в детство.

В последний день года новогоднее настроение не знает границ! В канун Нового года приготовьте вкусные блюда к новогоднему столу и наслаждайтесь просмотром атмосферных зимних мультфильмов вместе с детьми.

ТУРБО, 2013

Главный герой мультфильма - обычная улитка, живущая спокойной жизнью в саду. Турбо мечтает о скорости. Так, он уже стал самым улиткой в городе, однако Турбо этого мало. Все над ним насмехаются, ведь улитки привыкли жить медленно. Турбо верит, что создан для чего-то большего и отправляется навстречу приключениям.

КОКО, 2017

Новый мультфильм режиссера "Истории игрушек - 3" Ли Анкрича и студии Pixar рассказывает историю, что случилась в мексиканский праздник День мертвых. 12-летний Мигель обожает все секретное и положит немало усилий, чтобы узнать интересную тайну. Мальчик попытается оживить своего мертвого кумира - известного музыканта.

ФЕРДИНАНД, 2017

Действие происходит в сказочно ярком мире современной Испании. Это история об очень учтивого быка. Его беззаботной жизни на семейной ферме наступает конец, когда Фердинанда отправляют в школу боевых быков, где его кроткий и миролюбивый нрав противопоставляется крутом нрава соплеменников. При поддержке экзальтированной козла Лупе и ватаги безумных ежей Фердинанду хватает мужества остаться собой, устроив "большой побег" вместе с новыми друзьями к милому его сердцу дому. Озвучил главного героя ведущий "Голоса країни" Юрий Горбунов. "Мой герой – бык-романтик Фердинанд, который, как шекспировский Гамлет, перерос свое время! Это мирное животное, которое не понимает, для чего драться, если жизнь прекрасна и можно жить в мире и согласии! Обязательно сходите в кинотеатры всей семьей", - говорит Юрий.

РИО, 2011

Это удивительная история о попугае по имени Голубчик, который вырос не на своей родине. Голубчик больше всего мечтает попасть в Рио-де-Жанейро, к своим родственникам, в места, где он родился. Прежде чем туда добраться, ему предстоит пережить ряд настоящих захватывающих приключений. Усложняет ситуацию и то, что Голубчик не умеет летать.

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, 2010

Увлекательная история про маленького викинга Иккинга, отец которого является вождем местного племени. Все члены племени уже давно ведут непримиримую войну с драконами, поэтому каждый викинг пытается проявить себя как настоящий воин. Однако Иккинг не такой, как все, – неуклюжий, трусливый, но в то же время находчивый и добрый. Маленькому мальчику суждено подружиться с одним из драконов – Ночной Яростью – и прекратить долговременную войну.

ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ, 2013

В королевстве Арендейл уже долгое время царит холодная зима. Виной тому стала королева Эльза, которая с детства получила силу управлять зимней стихией. Юная владычица не смогла справиться со своими способностями и погрузила все королевство в вечный холод. Угрызения совести заставили Эльзу бежать в лес, где она остается жить. Принцесса Анна отправляется в путь, чтобы снять чары с Арендейлу и отыскать свою сестру Эльзу. В этом ей будут помогать торговец льда Кристоф, олень Свен и забавный снеговик Олаф.

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД, 2002

Доисторическая эра – все в снегах и холоде. Трое отважных друзей мамонт Мэнни, саблезубый тигр Диего и ленивец Сид пытаются выжить в непростых условиях. Чтобы избежать холода и спасти свою жизнь, они вместе с другими животные мигрируют на юг.

АНАСТАСИЯ, 1997

Анна с детства воспитывалась в детском доме и даже не подозревала, что она является дочерью бывшего императора России из рода Романовых. Девушка ничего не помнит о своих близких. Единственное упоминание о ее прошлом - кулон, который бабушка Мария подарила ей в детстве. Чтобы понять, кто она на самом деле, Анна отправляется в Париж вместе с Дмитрием. И на них ожидает злой колдун Распутин, который стремится помешать Анастасии и уничтожить весь род Романовых.

ОТВАЖНАЯ, 2012

Юная принцесса Мерида просто обожает стрелять из лука. Ее родители - король Фергюс и королева Элинор - не в восторге от такого хобби дочери. Они пытаются выдать Мериду замуж. Однако юная и отважная принцесса хочет выбирать сам, каким ему путем идти. Выходки рыжеволосой Мериды приводят к тому, что замок и все королевство оказываются в руках темной магии. Принцесса должна сама спасти всех от злого колдовства.

МЫСЛЯМИ НАИЗНАНКУ, 2015

Главная героиня мультфильма – Райли – обычная 11-летняя школьница. В ее голове живут 5 человеческих эмоций: Печаль, Страх, Гнев, Брезгливость и Радость. Все они реальные персонажи, которые управляют ее поведением. Эмоции живут в согласии друг с другом до того момента, пока семья Райли не переезжает в мегаполис. Девушка в растерянности, а все персонажи в ее голове ссорятся между собой. Чтобы помочь маленькой Райли освоиться на новом месте, 5 эмоций должны снова подружиться и достичь гармонии между собой.

Читайте также: 5 фильмов о дружбе, которые должен посмотреть каждый ребенок