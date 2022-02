10 малоизвестных фактов из жизни легендарной Уитни Хьюстон

11 февраля 2012 года в гостиничном номере отеля Beverly Hilton в Беверли-Хиллз накануне 54-й церемонии "Грэмми" умерла певица Уитни Хьюстон.

В памяти своих поклонников она осталась фантастически талантливой и чрезвычайно красивой женщиной. Фильм "Телохранитель" с ней в главной роли многие пересматривали десятки раз. А ее известная композиция I Will Always Love You до сих пор остается любимой песней многих меломанов.

Уитни Хьюстон / Associated Press

1. В детстве с Хьюстон произошел несчастный случай. Она бежала с тремпелем в руках и, упав, проколола этим тремпелем горло так, что почти прорвала небо. Медики говорили, что если небо не заживет, Уитни не сможет больше говорить.

2. Впервые сольно Уитни выступила перед публикой в новой баптистской церкви, когда ей исполнилось 11 лет. Композиция называлась Guide Me, O Thou Great Jehovah. Реакция людей от красивого голоса девочки была невероятной.

3. Уитни Хьюстон – одна из первых темнокожих женщин, снимки которой были напечатаны в глянцах Cosmopolitan и Glamour. После этого она стала одной из самых востребованных моделей того времени.

4. Певица в 26 лет основала фонд помощи детей Whitney Houston Foundation for Children. Каждый раз после своих концертов Хьюстон перечисляла на счет фонда деньги, которые шли на обеспечение бездомных, больных раком или СПИДом детей.

Уитни Хьюстон / Getty Images

5. По словам ассистентки Хьюстон Робин Кроуфорд, Уитни была лесбиянкой. Но певица знала, что ее тяга к женщинам станет помехой в карьере, поэтому она вступила в традиционный брак. Кроме того, Кроуфорд отметила, что у нее с певицей были близкие отношения, которые длились недолго.

6. Близкий друг Хьюстон, американский продюсер Дэвид Гест, в одном из интервью признался, что певица безумно была влюблена в Майкла Джексона. Но певец был слишком застенчив. И спустя годы Майкл осознал, что тоже был в нее влюблен, но побоялся сделать предложение Хьюстон.

Уитни Хьюстон и Майкл Джексон / Associated Press

7. После того как Уитни сыграла главную роль популярной певицы в фильме "Телохранитель", возник межрасовый скандал. Говорили, что в трейлере ленты было намеренно скрыто лицо главной исполнительницы. Но Хьюстон ответила, что люди знают, что она чернокожая, и это нельзя было скрыть.

8. Хьюстон после роли в кинофильме "Телохранитель" вручили премию "Золотая малина" в номинации "Худшая актриса года".

Уитни Хьюстон / Getty Images

9. В 1987-1988 годах альбом певицы дебютировал на первом месте в чартах США и Великобритании. Во всем мире его купили почти 20 млн человек.

10. Хьюстон внесена в Книгу рекордов Гиннесса как исполнительница, которая имеет больше всех наград и премий - 411, в том числе 6 премий "Грэмми", 2 "Эмми", 23 награды American Music Awards и 16 наград Billboard Music Awards.

Уитни Хьюстон / Associated Press

Несмотря на все взлеты и падения имя Уитни Хьюстон навсегда осталось в истории музыки.

Читайте также: