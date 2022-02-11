10 мужчин Дженнифер Энистон

За ее плечами много успешных комедийных ролей, два официальных брака, два развода и множество романов, о которых вы, скорее всего, даже не подозревали. Сегодня в день рождения Дженнифер вспоминаем о них.

Давайте вспомним всех мужчин, с которыми Дженнифер Энистон встречалась в разные годы.

Чарли Шлеттер

Чарли Шлеттер и Дженнифер Энистон / Getty Images

Роман с коллегой по съемочной площадке Дженнифер закрутила в 1990 году. Вместе с Чарли они снимались в комедийном сериале "Феррис Бьюллер", где 21-летняя Энистон играла одну из главных ролей. По сюжету героиня Джен была старшей сестрой героя, которого играл Чарли, но в перерывах между съемками между парой были отнюдь не братские отношения. Впрочем, громкого продолжения эта история не имела, на ТВ сериал провалился, и пара перестала встречаться сразу же по окончании съемок.

Адам Дуритц

Адам Дуритц / Getty Images

В 1995 году актрису связывали отношения с музыкантом Адамом Дуритцом. Правда, как утверждает сам мужчина, эти отношения были чисто платоническими. Хитрец Дуритц, впрочем, не пропускал ни одной юбки и положил глаз на лучшую подругу Энистон – актрису Кортни Кокс. Возможно, таким образом музыкант хотел заполучить немного популярности, ведь как раз тогда обе актрисы снимались в нашумевшем сериале "Друзья". Но ничего у него не вышло, подруги лишь посмеялись над непутевым кавалером и решили, что дружба для них превыше всего.

Тейт Донован

Тейт Донован и Дженнифер Энистон / Getty Images

С актером Тейтем Донованом Дженнифер встречалась с 1995-го по 1998 год. Его можно назвать первой серьезной любовью актрисы. Они познакомились на съемках все того же сериала "Друзья", где Тейт играл роль Джошуа, с которым героиня Энистон встречалась в четвертом сезоне. По сценарию между ними была простая интрижка, а вот в жизни Донован всерьез планировал жениться и даже сделал Дженнифер предложение. Правда, свадьбу актер почему-то так долго откладывал, что в какой-то момент Джен передумала и предложила парню расстаться.

Пол Радд

Пол Радд и Дженнифер Энистон / Getty Images

В том же 1998 году актриса быстро нашла утешение в объятиях актера Пола Радда. Вместе они сыграли в фильме "Объект моего восхищения". Но просуществовала пара не долго, да и о причинах их расставания в прессе ничего не писали. Зато на память остался общий фотосет для мужского глянца GQ, правда, не эротический, а комедийный.

Брэд Питт

Брэд Питт и Дженнифер Энистон / Associated Press

Говорят, с актером Брэдом Питтом Дженнифер познакомилась на свидании вслепую. Агент актрисы хотел устроить ее личную жизнь и предложил Джен такую авантюру. Недолго думая, она согласилась. Так в ее жизни появился Питт – большая любовь и первый официальный муж. Они поженились в 2000 году, устроив роскошную церемонию с огромным количеством звездных гостей в Малибу. Они были одной из самых красивых пар, поэтому, когда в 2005 году Дженнифер подала на развод, это обсуждалось в СМИ еще очень долго. Кто-то говорил, что актриса не хотела рожать Брэду детей, и он, познакомившись на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" с Анджелиной Джоли, решил уйти из семьи. Писали также, что, узнав об изменах мужа, Дженнифер сама его выгнала. Как бы там ни было, но всем и так хорошо известно, чем закончилась эта история.

Винс Вон

Винс Вон и Дженнифер Энистон / Getty Images

Разрыв с Питтом был очень болезненным для Дженнифер. Утешение актриса нашла в объятиях актера Винса Вона, с которым встречалась с 2005-го по 2006 год, а познакомилась на съемках сериала "Развод по-американски". Но, похоже, это была обычная мимолетная интрижка. По окончании съемок звезды расстались.

Пол Скалфор

Пол Скалфор / Getty Images

Еще одним мимолетным увлечением актрисы стал британский манекенщик Пол Скалфор. Известно, что до романа с Энистон Пол состоял в отношениях с Камерон Диас. Но, кажется, и в этот раз для Джен это была не более чем интрижка. Они ходили на романтические свидания, обедали в шикарных ресторанах и просто отлично проводили время вместе. Но позже Дженнифер окунулась с головой в работу и решила прекратить эти отношения.

Джон Мэйер

Джон Мэйер и Дженнифер Энистон / Getty Images

В 2008-2009 годах у актрисы случился роман с музыкантом Джоном Мэйером, который до встречи с Энистон состоял в отношения с Джессикой Симпсон. По словам музыканта, это был не мимолетный роман – у него к Дженнифер были серьезные чувства. Но, видимо, не настолько серьезные, раз певец закрутил интрижку, находясь на каникулах в Мексике, а Дженнифер об этом узнала. Джон просил прощения, но Энистон простить его не смогла. Еще долго в прессе Мэйер вспоминал актрису и называл период их с Энистон отношений лучшим в своей жизни.

Джерард Батлер

Getty Images

В 2010 году актрисе приписывали роман с партнером по фильму "Охотник за головами" Джерардом Батлером. В фильме актеры сыграли главные роли, и журналисты предположили, что роман между ними был не более чем пиаром для успешного проката ленты. Джерард и Джен вместе появились на церемонии вручения премии "Золотой глобус", обнимались перед камерами и вели себя как пара. Закончился роман также быстро, как и начался.

Джастин Теру

Дженнифер Энистон и Джастин Теру / Getty Images

В 2011 году Энистон познакомилась с актером Джастином Теру. Это случилось на съемках фильма "Жажда странствий". В фильме у Джастина была отнюдь не главная роль, но что-то в нем привлекло внимание Дженнифер. Ее не смутил даже тот факт, что Джастин на тот момент был женат. Их отношения развивались стремительно, они охотно появлялись на светских мероприятиях вместе, позировали перед фотокамерами. На свой 41-й день рождения Джастин сделал Дженнифер предложение и подарил кольцо с восьмикаратным бриллиантом. 5 августа 2015 года в загородном доме знаменитостей в Лос-Анджелесе состоялась их свадьба. Приглашенных гостей было всего 70 человек, среди них не было ни Брэда Питта (хотя в прессе не раз писали, что Энистон планирует его пригласить на торжество), ни мамы актрисы Нэнси Доу. Дженнифер пригласила только тех, с кем действительно хотела разделить этот самый счастливый день в своей жизни.

Как жаль, что и этот брак закончился разводом.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в промокампании сериала "Утреннее шоу" (16 фото)

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