10 самых сексуальных образов из знаменитых фильмов

Вспоминаем культовые фильмы и образы, в которых появлялись их героини.
Есть сексуальные платья, а есть суперсексуальные, опасные, шокирующие и привлекающие внимание. Именно в таких наряд появлялись героини нашей сегодняшней подборки. Эти образы с прозрачными вставками, необычными топами и невероятно глубокими вырезами на много десятилетий запомнились фанатам и прославили актрис, которые в них снимались.
В День всех влюбленных мы собрали 10 самых сексуальных образов киногероинь, и, кто знает, возможно, один из них вдохновит вас на создание своего аутфита для романтического вечера.
Изабелла Росселлини "Смерть ей к лицу"
В фильме знаменитая актриса появляется в роскошном "голом" образе, который состоит лишь из парео алого цвета, массивных бус, украшающих и прикрывающих ее обнаженную грудь, кафф в ушах и яркого макияжа.
Над костюмами в этой картине работала знаменитый голливудский дизайнер по костюмам Джоанн Джонстон, и для Изабеллы она создала по истине сексуальные наряды, которые идеально подчеркнули характер ее персонажа.
Мирей Дарк "Высокий блондин в черном ботинке"
Безусловно, в историю кино вошло откровенное черное платье с очень глубоким вырезом на спине, которое носила красотка Кристин из французского фильма "Высокий блондин в черном ботинке". Создал наряд модельер Ги Ларош.
Мэрилин Монро "В джазе только девушки"
Трудно выбрать из изобилия образов Мэрилин Монро самый сексуальный, но все же мы решили остановиться на черном мини, усыпанном бисером, и с прозрачной вставкой на декольте, которое она надевала в фильме "В джазе только девушки".
Деми Мур "Непристойное предложение"
В одной из сцен фильма 1993 года героиня Деми Мур, Дайан Мэрфи, появляется в черном бархатном платье с широкими бретельками и роскошными графическими вырезами на груди. Создал этот наряд Тьерри Мюглер.
Джейми Ли Кертис "Правдивая ложь"
Никто не ожидал увидеть Джейми Ли Кертис в таком шикарном мини в этом фильме, но в результате этот образ стал не только культовым, но и примером того, как должно выглядеть сексуальное маленькое черное платье. Кстати, это платье было продано во время аукциона Profiles in History's Icons & Legends of Hollywood за 3 520 долларов.
Джулия Робертс "Красотка"
Самым запоминающимся образом из фильма "Красотка" - ну, помимо роскошного красного платья - стало маленькое черное платье из кружева с глубоким декольте и чокером на шее.
Принцесса Лея "Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая"
Необычный сексуальный костюм Леи в исполнении 25-летней Кэрри Фишер появлялся всего в двух сценах, тем не менее, завоевал статус культового, став одним из самых известных в истории кино. А этот топ от бикини с железными завитками и шифоновая юбка, созданные Эгги Герард Роджерсом, до сих пор вызывают у фанатов восхищение.
Кира Найтли "Искупление"
В одной из сцен фильма "Искупление" героиня Киры Найтли Сесилии появляется в роскошном шелковом длинном платье изумрудного цвета в стиле 40-х годов. Платье на тонких бретельках создал дизайнер и художница по костюмам Жаклин Дюрран. Наряд в фильме был выбран не случайно, платье должно было символизировать множество символов, которые хотел передать режиссер страстной сценой в библиотеке и контрастировать на фоне темного интерьера комнаты.
Моника Беллуччи "Матрица: Перезагрузка"
Актриса Моника Беллуччи затмила всех остальных героев фильма "Матрица: Перезагрузка", когда появилась одетая в латексный наряд винного цвета. Костюм идеально подчеркнул стройную фигуру суперзвезды и ее пышный бюст. Этот образ стал одним из культовых кинофраншизы.
Камерон Диас "Маска"
В 1994 году молодая Камерон появилась в фильме, который очень быстро стал культовой комедией, в роли Тины Карлайл. В картине практически каждый наряд красотки был запоминающимся, но вот невероятно сексуально она смотрелась на сцене в мини-платье, расшитом золотыми блестками и бисером, когда исполняла песню Love makes me treat you.
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