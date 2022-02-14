10 самых сексуальных образов из знаменитых фильмов

Вспоминаем культовые фильмы и образы, в которых появлялись их героини.

Есть сексуальные платья, а есть суперсексуальные, опасные, шокирующие и привлекающие внимание. Именно в таких наряд появлялись героини нашей сегодняшней подборки. Эти образы с прозрачными вставками, необычными топами и невероятно глубокими вырезами на много десятилетий запомнились фанатам и прославили актрис, которые в них снимались.

В День всех влюбленных мы собрали 10 самых сексуальных образов киногероинь, и, кто знает, возможно, один из них вдохновит вас на создание своего аутфита для романтического вечера.

Изабелла Росселлини "Смерть ей к лицу"

В фильме знаменитая актриса появляется в роскошном "голом" образе, который состоит лишь из парео алого цвета, массивных бус, украшающих и прикрывающих ее обнаженную грудь, кафф в ушах и яркого макияжа.

Над костюмами в этой картине работала знаменитый голливудский дизайнер по костюмам Джоанн Джонстон, и для Изабеллы она создала по истине сексуальные наряды, которые идеально подчеркнули характер ее персонажа.

Образы из знаменитых фильмов / скриншот с видео

Образы из знаменитых фильмов / скриншот с видео

Мирей Дарк "Высокий блондин в черном ботинке"

Безусловно, в историю кино вошло откровенное черное платье с очень глубоким вырезом на спине, которое носила красотка Кристин из французского фильма "Высокий блондин в черном ботинке". Создал наряд модельер Ги Ларош.

Образы из знаменитых фильмов / Getty Images

Мэрилин Монро "В джазе только девушки"

Трудно выбрать из изобилия образов Мэрилин Монро самый сексуальный, но все же мы решили остановиться на черном мини, усыпанном бисером, и с прозрачной вставкой на декольте, которое она надевала в фильме "В джазе только девушки".

Образы из знаменитых фильмов / Getty Images

Деми Мур "Непристойное предложение"

В одной из сцен фильма 1993 года героиня Деми Мур, Дайан Мэрфи, появляется в черном бархатном платье с широкими бретельками и роскошными графическими вырезами на груди. Создал этот наряд Тьерри Мюглер.

Образы из знаменитых фильмов / Getty Images

Джейми Ли Кертис "Правдивая ложь"

Никто не ожидал увидеть Джейми Ли Кертис в таком шикарном мини в этом фильме, но в результате этот образ стал не только культовым, но и примером того, как должно выглядеть сексуальное маленькое черное платье. Кстати, это платье было продано во время аукциона Profiles in History's Icons & Legends of Hollywood за 3 520 долларов.

Образы из знаменитых фильмов / Getty Images

Джулия Робертс "Красотка"

Самым запоминающимся образом из фильма "Красотка" - ну, помимо роскошного красного платья - стало маленькое черное платье из кружева с глубоким декольте и чокером на шее.

Образы из знаменитых фильмов / скриншот с видео

Принцесса Лея "Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая"

Необычный сексуальный костюм Леи в исполнении 25-летней Кэрри Фишер появлялся всего в двух сценах, тем не менее, завоевал статус культового, став одним из самых известных в истории кино. А этот топ от бикини с железными завитками и шифоновая юбка, созданные Эгги Герард Роджерсом, до сих пор вызывают у фанатов восхищение.

Образы из знаменитых фильмов / Getty Images

Кира Найтли "Искупление"

В одной из сцен фильма "Искупление" героиня Киры Найтли Сесилии появляется в роскошном шелковом длинном платье изумрудного цвета в стиле 40-х годов. Платье на тонких бретельках создал дизайнер и художница по костюмам Жаклин Дюрран. Наряд в фильме был выбран не случайно, платье должно было символизировать множество символов, которые хотел передать режиссер страстной сценой в библиотеке и контрастировать на фоне темного интерьера комнаты.

Образы из знаменитых фильмов / скриншот с видео

Образы из знаменитых фильмов / скриншот с видео

Моника Беллуччи "Матрица: Перезагрузка"

Актриса Моника Беллуччи затмила всех остальных героев фильма "Матрица: Перезагрузка", когда появилась одетая в латексный наряд винного цвета. Костюм идеально подчеркнул стройную фигуру суперзвезды и ее пышный бюст. Этот образ стал одним из культовых кинофраншизы.

Образы из знаменитых фильмов / скриншот с видео

Камерон Диас "Маска"

В 1994 году молодая Камерон появилась в фильме, который очень быстро стал культовой комедией, в роли Тины Карлайл. В картине практически каждый наряд красотки был запоминающимся, но вот невероятно сексуально она смотрелась на сцене в мини-платье, расшитом золотыми блестками и бисером, когда исполняла песню Love makes me treat you.

Образы из знаменитых фильмов / Getty Images

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