10 самых стильных новогодних образов из знаменитых фильмов

Пусть Новый год и Рождество в этом году и пройдут у большинства из нас в тесном семейном кругу, но это не означает, что не нужно наряжаться.

В преддверии зимних праздников мы подготовили для вас подборку из 10 стильных и женственных нарядов из знаменитых фильмов, героини которых вдохновят вас на создание своего неповторимого праздничного образа. Здесь вы найдете и роскошные бархатные платья, и ретро-образы, и лаконичные наряды с элегантными укладками.

"Век Адалин"

Фильм с невероятной историей и чарующими костюмами, где главной героине всегда 29 лет. В новогоднюю ночь девушка по имени Адалин, которую сыграла Блейк Лавли, появляется в бордовом длинном бархатном платье с каплевидным декольте и вырезом на спине. Этот наряд был очень эффектным, и его фасон вне времени. Такое платье сразит на повал ваших гостей.

"Когда Гарри встретил Салли"

Добрый фильм о любви, который можно пересматривать десятки раз, наслаждаясь игрой Мег Райан и Билли Кристала. Но помимо шуток и переживаний главных героев этот фильм - просто образец стиля 80-х, ведь практически все образы хочется повторить - очень уж стильная была Салли.

Однако все же стоит отметить ее новогоднее платье. Это был наряд до колен, с обнаженными плечами, заниженной талией и элегантным рюшем. К платью костюмеры подобрали черные колготки и замшевые туфли-лодочки на невысоком каблуке.

"Пара на праздники"

Этот фильм с Эммой Робертс вышел совсем недавно, и главную героиню трудно назвать модницей, однако на важные события она всегда наряжалась со вкусом. Поэтому разве можно не вспомнить платье ее героини, выбранное для празднования новогодней ночи: черный вечерний наряд на бретельках, идеально подчеркивающий грудь. Просто, сексуально и действительно эффектно.

"Дневник Бриджит Джонс"

Наверное, нет человека, который бы не слышал о Бриджит Джонс. Ее образ в красной пижаме с пингвинами, носках и с бокалом вина в руке стал легендарным и идеально подойдет для празднования этого Нового года.

Просто наденьте такой же уютный костюм, зажгите свечи, налейте красного и включите All by myself - и праздник будет идеальным.

"Отпуск по обмену"

Этот добрый и забавный фильм вдохновит вас не на один образ, ведь поможет придумать наряды и для новогоднего вечера, и Рождества в семейном кругу, ведь главные героини постоянно кутались в теплые свитеры.

В красивых платьях Кейт Уинслет и Камерон Диас появляются в фильме всего несколько раз, но зато в каких! В финале картины их героини предстали в черных вечерних платьях: Кейт - в классическом наряде с широкими бретельками и декольте, а Камерон - в платье с черным корсетом и светлой юбкой, которое украшал бант на декольте и сатиновые бретельки.

"Встреть меня в Сент-Луисе"

Это классический цветной музыкальный фильм, который не только подарит вам массу удовольствия во время просмотра, но и вдохновит на наряды, которые носили в начале ХХ века. Яркие цвета, корсеты, высокие прически и бархат. Особенно очаровывает главная героиня фильм по имени Эстер, с которой и стоит брать пример, выбирая тематический наряд в подобном стиле.

"Секс в большом городе"

В этот список не мог не попасть образ Кэрри Брэдшоу, но уже не из сериала, а полнометражного фильма. Лучше наряда для пижамной вечеринки в новогоднюю ночь не найти, чем тот, в котором Кэрри бежала ночью к своей подруге, чтобы та не встречала праздник в одиночестве. Хоть это и была обычная пижама, но она же ее украсила гламурной шапочкой, перчатками, белыми сапогами и жемчужной нитью.

Более того, макияж у главной героини тоже был очень милым. Если ваш праздник пройдет дома, обратите внимание на этот наряд.

"Гарри Поттер и Кубок огня"

Наверное, вы очень удивились, увидев этот фильм в списке, но разве можно не вспомнить прекрасный наряд Гермионы в четвертой серии истории о Гарри Поттере. Когда героиня появилась в этом фиолетовом платье на рождественском балу. Образ получился очень нежным, наивным, но со вкусом. Ну точно, как у сказочной принцессы.

"Вдали от рая"

Если темой вашей новогодней вечеринки будут 50-е, не забудьте об элегантном образе жены преуспевающего бизнесмена Кэти из фильма "Вдали от рая", который она выбрала для праздничной вечеринки. Алое платье с пышной юбкой, кружевом и укладка - идеальное сочетание.

За роль в этом фильме Джулианна Мур заслужила номинацию на "Оскар", но без ее роскошных образов ничего бы не получилось.

"Пережить Рождество"

Если хочется простоты и удобства - стоит обратить внимание на образ Кристины Эпплгейт из семейной рождественской комедии "Пережить Рождество". Ее героиня выбрала для празднования простой наряд, который был также и элегантным: черные классические брюки, блуза с пайетками и легкий трикотажный джемпер молочного цвета. Дополнили этот наряд легкий макияж и простая укладка небрежными волнами.

