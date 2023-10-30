10 смешных кадров из сериала "Друзья", которые напомнят, почему мы его обожаем

С момента завершения "Друзей" прошло 19 лет, но сериал продолжает быть любимым и самым смешным шоу всех времен, поэтому мы решили вспомнить десять смешных и милых эпизодов с помощью фотографий.

1. Эпизод с обкуренным парнем (The One With the Stoned Guy)

Моника готовит изысканную еду для ресторатора, который ищет нового шеф-повара, но тот приходит на встречу немного не в себе. Тем временем Росс пытается овладеть "грязными разговорами", а Чендлер уволился. На фото Чендлеру звонит начальник и зовет назад, предлагая круглую сумму.

Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

2. Эпизод с обезьяной (The One with the Monkey)

Друзья договариваются, что на новогоднюю вечеринку придут без пар. На этом фото они все вместе собрались в кафе и слушают концерт Фибби. Кстати, именно в этой серии у Роса появляется обезьяна Марсель.

Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

3. Эпизод с рождественским броненосцем (The One with the Holiday Armadillo)

В этой серии Росс хочет познакомить своего сына Бена с Ханукой, но все достойные костюмы разобрали, и единственное, что удалось отхватить герою, - костюм броненосца.

Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

4. Эпизод с футболом (The One with the Football)

В этой серии Росс и Моника вспоминают о семейном турнире двенадцатилетней давности. Друзья решают сыграть в футбол на открытом воздухе, но все очень усложняется соперничеством Геллеров, неумением Рэйчел играть и борьбой Джоуи и Чендлера за девушку.

Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

5. Эпизод со взглядом в прошлое (The One with the Flashback)

Эта серия - ретроспектива трехлетней давности, которая повествует о событиях, произошедших незадолго до начала первой серии. Тогда несколько героев чуть не переспали друг с другом. На фото запечатлен момент с фантазии Рэйчел, как она целует Чендлера.

Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

6. Пилотный эпизод, также известный как "Эпизод, где Моника берет новую соседку" (The One Where Monica Gets a Roommate)

Это самая первая серия шоу и первая сцена, где в Центральную кофейню заходит сбежавшая невеста Рэйчел Грин.

Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

7. Эпизод, где Рэйчел понимает (The One Where Rachel Finds Out)

В этой серии друзья сидят в Центральной кофейне, Росс показывает фотографии своего новорожденного сына Бена. Одновременно с этим Россу приходится справляться с тайными чувствами к Рэйчел. На фото заметно, как он на нее смотрит.

Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

8. Эпизод, где Росс и Рэйчел...ну, вы знаете (The One Where Ross and Rachel... You Know)

Это очень насыщенная на события серия, посвященная первому свиданию Рэйчел и Росса и началу отношений Моники и Ричарда. Но также и тому, как Джоуи купил кресла и телевизор для себя и Чендлера, и они проводят сутки напролет не вставая.

Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

9. Эпизод с Чендлером в ящике (The One with Chandler in a Box)

Серия о Дне благодарения, к которому традиционно готовится Моника. А Чендлер и Джои поссорились из-за девушки, и чтобы заслужить прощение, Чендлер запирается в ящике.

Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

10. Эпизод, где Росс выясняет (The One Where Ross Finds Out)

Серия, где пьяная Рэйчел звонит Россу и раскрывает свои чувства к нему. На этом фото видим воссоединение пары.

Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

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