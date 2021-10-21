10 вещей, за которые мы ненавидим Ким Кардашьян

Ким Кардашьян является одной из самых богатых и известных голливудских тусовщиц. Сегодня звезда отмечает свой 41-й день рождения. Редакция Lady.tsn не могла оставить этот праздник незамеченным и решила рассказать вам о десяти вещах, за которые мы ненавидим Ким.

Туфли

Туфли Ким Кардашьян / Getty Images

Как и многие женщины, Ким Кардашьян питает слабость к красивой обуви. Туфли – настоящий фетиш звезды. В ее коллекции огромное количество дизайнерской обуви. Среди ее любимых марок Christian Louboutin, Giuseppe Zanotti и Givenchy. Куда бы Ким ни пошла - будь то светский раут, ужин в ресторане или косметические процедуры - она всегда на каблуках. Впрочем, с ее ростом (157 см) это неудивительно. Единственным местом-исключением, куда девушка не надевает туфли на каблуках, является спортзал. И пока мы завидуем ее огромной коллекции "лубутенов", Ким наверняка приобретает себе в качестве подарка очередную модную новинку.

Сумки

Ким Кардашьян с сумкой Birkin / Getty Images

Подбирать туфли и аксессуары у Ким получается гораздо лучше, чем наряды. Ее коллекция сумок не раз обсуждалась в прессе. Кардашьян является поклонницей сразу нескольких брендов: Louis Vuitton, Balenciaga и легендарной Hermes Birkin. Ходят слухи, что в гардеробе Кардашьян около десяти сумок Birkin. Цена этой сумки-легенды - несколько десятков тысяч долларов. Но даже при хороших финансовых возможностях приобрести ее в магазине сложно. Заполучить "символ пафоса" можно, лишь официально заказав у изготовителя, да и то придется подождать пару-тройку лет. Не знаем, сколько пришлось ожидать Ким, но сейчас она счастливая обладательница сразу нескольких моделей. Ну, а нам остается с грустью в глазах наблюдать за тем, как звезда выгуливает свои роскошные аксессуары.

Автопарк

Ким Кардашьян / Getty Images

Собственный автопарк – еще одна гордость звезды реалити. Весь автопарк Кардашьян оценивают в несколько миллионов долларов. Девушка владела черным Bentley Continential GT (190 тысяч долларов), белым Ferrari 458 Italia (275 тысяч), черным Range Rover HSE, черным Rolls Royce Ghost (250 тысяч) и белым Rolls Royce Phantom (300 тысяч). Модель Mercedes G63 Ким приобрела, когда ее еще даже небыло в продаже, являясь первой владелицей автомобиля этой марки. Кроме того, звезда не скупится на подарки. На день рождения ее экс-супруга Канье Уэста она преподнесла ему ключи от белоснежного Lamborghini Aventador LP 700-4 стоимостью 750 тысяч. Мы, конечно, рады за Канье, но с трудом представляем, как Ким Кардашьян удается обкатывать все свои автомобили.

Реалити-шоу

Свою популярность и многомиллионные гонорары Ким Кардашьян обрела благодаря участию в реалити-шоу "Семейство Кардашьян". На сегодняшний день вышло 20 сезонов шоу, а Ким была признана самой высокооплачиваемой звездой реалити-тв. В 2021 году шоу закроется, последняя серий выйдет 20 июня 2021 года.. Прибавило популярности и скандальное домашнее видео, где запечатлены сексуальные утехи Ким с ее экс-бойфрендом Рэем Джеем. Сначала звезда отрицала свое присутствие на видео, а потом подала иск на компанию, которая пыталась распространить DVD с записью, чем формально подтвердила свое участие. Позже девушка неоднократно говорила, что ей до сих пор стыдно за тот скандал. Мы не готовы на такие жертвы ради славы, но завидуем целеустремленности Ким.

Внешний вид звезды

Ким Кардашьян / Associated Press

Время идет, но на внешности Ким Кардашьян это совсем не отображается. Ее внешнему виду могла бы позавидовать каждая девушка. Несмотря на тонны косметики, которые ежедневно визажисты наносят на ее лицо, она отлично выглядит. Заслуга в этом не только многомиллионные доходы звезды, но и гены, а также желание видеть в зеркале красивое отражение. Ким много времени проводит в салонах красоты: бесконечные массажи, косметические процедуры и маникюр изматывают, но позволяют шикарно выглядеть. Так что не теряем времени зря, прислушиваемся к советам и идем к косметологу.

Силиконовые ягодицы

Ким Кардашьян / Associated Press

Разговоры о силиконовых формах Кардашьян длятся уже много лет. Поклонники звезды свято верят в натуральность ее пятой точки, а недоброжелатели же, напротив, утверждают, что там не обошлось без вмешательств пластического хирурга. Ким сама решила развеять нелепые слухи и сделала рентгеновский снимок, который ее сестра Хлое разместила на странице в соцсети и подписала: "Эй, куколки. Доказательство - рентгеновский снимок. Попа Ким 100% настоящая!". Мы, безусловно, рады за Ким, а вы продолжайте ходить в фитнес-зал - уверены, ключ успеха к таким выдающимся формам прячется именно там.

Одежда, которая трещит по швам

Ким Кардашьян / Associated Press

Стиль Ким Кардашьян не раз подвергался критике. То платье такое узкое наденет, что оно трещит по швам в самый неподходящий момент, то демонстрирует свою любовь к кожаным изделиям. Последние на пышных формах Ким смотрятся весьма неприглядно. Но и это светскую львицу не смущает. Что делать, если в гардеробе так много кожи, приходится Ким бороться с собственными комплексами и выгуливать облегающие брюки и мини-юбки. А вам слабо появиться на людях в подобном наряде? Берем пример с Ким, она не стесняется.

Утягивающее белье

Ким Кардашьян / Associated Press

Отдельная роль в жизни Кардашьян принадлежит утягивающему белью. Этого добра в гардеробе звезды предостаточно. Если природа так щедро одарила человека формами, это еще не значит, что нужно оставлять все как есть. Ким не брезгует надевать утягивающее белье под узкие платья и юбки, а порой даже попадает в объективы папарацци, засветив ту или иную часть конструкции. Завидуем умению звезды прятать свои недостатки, пусть даже не всегда удачно.

Сексуальные вырезы

Ким Кардашьян / Associated Press

Большая попа – это вульгарно, большая грудь – сексуально. Так считают многие мужчины. Но с бюстом у Ким как раз все в порядке. Ее уверенный третий размер почти всегда доступен зрителям. И правда, чего стесняться наличия груди - значит, ее нужно показывать, тем более если ты звезда реалити. Кардашьян этим правилом давно и успешно пользуется. А ее обнаженные фотосессии для Playboy и других эротических журналов - отличное тому доказательство. Уверены, многие льют слезы из-за того, что не могут похвастаться тем же.

Пиар, как средство достижения цели

Ким Кардашьян и Крис Хамфис / Associated Press

В этой отрасли у Ким равных нет. Ее пиар-служба работает на таком высоком уровне, что поклонники теледивы буквально просыпаются и засыпают с новостями о Ким. А вспомните хотя бы свадьбу с Крисом Хамфисом - первым мужем звезды. Весь мир буквально с замиранием сердца ожидал Ким в свадебном платье. Огромное количество гостей, обручальное кольцо за 2 миллиона и счастливые молодожены, чей брак распался спустя два месяца, – все это оказалось обыкновенным пиаром. Говорят, что семейство Кардашьян заработало на этой свадьбе около 18 миллионов чистой прибыли, - такой вот профессиональный пиар. А на что вы готовы ради такого состояния?

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