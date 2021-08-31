10 ретро-фото знаменитостей на Венецианском кинофестивале

Это редкие снимки, благодаря которым можно узнать больше не только историю самого фестиваля, но и о жизни актеров и моде того времени.

Венецианский кинофестиваль — старейший международный кинофестиваль, который проводится на острове Лидо в Италии. Ежегодно в Венецию съезжается огромное количество самых знаменитых и востребованных звезд со всего мира, чтобы пройтись по красной дорожке, представить свою киноработу и показать себя миру.

История у этого кинофестиваль очень богатая, поэтому в преддверии 78-го праздника кино, предлагаем посмотреть на эти 10 винтажных фото, на которых были в свое время запечатлены такие суперзвезды как Дайана Росс, Джейн Фонда и Джина Лоллобриджида.

Популярная в 40-50 годах мексиканская актриса Линда Кристиан позирует со своим мужем - британским актером Эдмундом Прудоном на заборе во время 16 Венецианского международного кинофестиваля. За их спинами пейзажи Венеции. В браке пара пробыла около года, но эта фотосессия в Венеции стала одной из самых романтичных того времени.

Венецианский кинофестиваль / Getty Images

Французская актриса Брижит Бардо была секс-символом своего времени и, соответственно, безумно популярной. В 1958 году она прибыла на 19-й Венецианский международный кинофестиваль и вызвала настоящий фурор. Пресса и поклонники не давали красавице ни минуты покоя.

Венецианский кинофестиваль / Getty Images

Также суперзвездой была и Джина Лоллобриджида. На этом фото итальянские военно-морские офицеры помогают полицейским Карабинеры сдерживать растущую толпу, пытающуюся мельком увидеть актрису на Венецианском кинофестивале в 1954 году. В тот год она прибыла в Венецию, чтобы представить фильм "Женщина из Рима", в котором сыграла главную роль.

Венецианский кинофестиваль / Getty Images

Кинофестиваль всегда был событием номер один, и побывать на нем всегда хотели не только люди из мира кино, но и другие знаменитости. Например, в 1956 году гостями фестиваля стали Эдвард VIII и Уоллис Симпсон, герцог и герцогиня Виндзорские. Пару сфотографировали, когда они отдыхали на пляже в Венеции.

Венецианский кинофестиваль / Getty Images

В 1972 году певица и актриса Дайана Росс получила "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале за свою работу в фильме "Леди поет блюз". Также за эту роль она получила премию "Золотой глобус" и номинацию на премию "Оскар". На фото растроганная знаменитость запечатлена со статуэткой.

Венецианский кинофестиваль / Getty Images

Это фото было сделано 19 сентября 1966 года в Венеция, а изображена на нем актриса Джейн Фонда и ее муж - кинорежиссер Роджер Вадим. Настоящее имя Рожера - Вадим Игоревич Племянников, а его отец якобы был уроженцем Киева. С Джейн он познакомился на съемочной площадке и влюбился. Хотя брак пары был не длинным, но на этом фото они очень счастливы.

Венецианский кинофестиваль / Getty Images

В 1955 году кинофестиваль проходил не в конце лета, а мае. Отметилась в тот год молодая актриса Диана Дорс, которая появилась на публике в бикини из норки. Девушка проплыла в этом наряде на гондоле и произвела фурор.

Венецианский кинофестиваль / Getty Images

Американский актер и представитель "золотой эры" Голливуда Кирк Дуглас решил попозировать для фото, подняв двух девушек на руках. Фото сделано в 1953 году на пляже в Венеции.

Венецианский кинофестиваль / Getty Images

Итальянская киноактриса Аврора Де Альба попала под прицел фотографов, когда танцевала на пирсе. Платье девушки развевалось так сильно, что было видно нижнее белье.

Венецианский кинофестиваль / Getty Images

В 1956 году на кинофестиваль в Венеции приехала итальянская актриса и телеведущая Сандра Мило. Фанаты подловили ее во время отдыха на пляже и начали просить автографы, но вот у одного из поклонников не оказалось под рукой ничего, где красавица могла бы поставить свою подпись, поэтому он попросил Сандру оставить автограф на его плече. Как видим, девушка не отказалась.

Венецианский кинофестиваль / Getty Images

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