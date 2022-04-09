Принц Филипп: непростая, но счастливая история жизни супруга королевы Елизаветы II

Сегодня исполняется год со дня смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Совсем неудивительно, что принцу Гарри и его супруге Меган, говоря о расизме в королевской семье, пришлось уточнять, что расистские высказывание в адрес их сына Арчи звучали не из уст дедушки и бабушки Гарри. Ведь многие наслышаны о непростом характере принца Филиппа, некоторые называли его расистом и снобом, а сам он считал себя прагматиком, не способным на романтические поступки и даже эмпатию. Филипп не скрывал свое мнение и озвучивал его даже, когда это могло быть не очень уместно. Однажды во время визита в Британскую ассоциацию глухонемых в 1999 году Филипп прокомментировал выступление ансамбля ударных, обратившись к детям фразой: "Неудивительно, что вы тут все оглохли от этой музыки". Газета The Guardian тогда назвала высказывание принца "шокирующим", а детей - "оскорбленными". Чувство эмпатии закладывается в детстве, но детство Филиппа отнюдь не было безоблачным и, возможно, такой стальной характер герцог Эдинбургский обрел именно по этой причине.

Детство Филиппа

Детство принца Филиппа было трудным. Он был пятым ребенком и единственным сыном принца Андрея, сына короля Греции Георга I и младшего брата короля Константина I. Мать Филиппа - принцесса Алиса, которая принадлежала к роду Баттенбергов и была племянницей последней российской императрицы Александры Федоровны и троюродной сестрой Николая II.

Принцесса Алиса / Getty Images

С рождения Филипп носил титул принца Греческого и Датского. Он был правнуком датского короля Кристиана IX, праправнуком английской королевы Виктории и российского императора Николая I. В греческом королевстве дела были плохи. После отречения от престола короля Константина в сентябре 1922 года семья принца Андрея (отца Филиппа) была изгнана из Греции. Без вещей и паспортов Андрей, Алиса и их дети приехали в Париж. Принцу Филиппу тогда было чуть больше года. Мальчик родился на греческом острове Корфу на большой семейной вилле, а границу, как гласит легенда, пересекал в ящике с апельсинами. Филипп не помнил этих моментов своего детства.

Принц Филипп (слева) / Getty Images

В семь лет принца отправили к родственникам в Лондон, он учился в школе в Германии и в Шотландии, и все эти годы странствований по разным странам, его родители практически не заботились о нем. Изгнание из Греции пагубно отразилось на психическом здоровье обоих. Принцесса Алиса лишилась рассудка, а ее муж Андрей пустился во все тяжкие. Словом, Филипп никогда не был окружен любовью и, по сути, даже не знал, что такое настоящая семья. Как и его сестры. Каждая из них вышла замуж за представителя немецкой аристократии. Однако у принца было много родственников, которые помогали мальчику. Благодаря заботе его дяди Луиса Маунтбеттена юный Филипп поступил в училище в Дартмуте, в Великобритании, где вскоре впервые увидел свою будущую жену принцессу Елизавету.

Принц Филипп / Getty Images

Первая встреча, но не первая любовь

Они встретились впервые на свадьбе греческой принцессы Марины в Вестминстерском аббатстве, когда Елизавете было всего 13 лет. Потом они увиделись на коронации отца Елизаветы, спустя три года после первой встречи. А побывав в 18 лет вместе родителями и сестрой в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, где, как мы помним, служил принц Филипп, принцесса Елизавета осознала, что влюблена в парня. Но Филипп на тот момент был влюблен совсем в другую девушку. В юные годы принц уже пользовался успехом у девушек и часто бывал на светских вечерах, куда были приглашены члены высшего общества. На одном из таких вечеров Филипп познакомился с начинающей американской актрисой Кобиной Райт. Юная и привлекательная внешне Кобина запала в сердце Филиппу. Он тоже привлек ее внимание, но, поскольку девушка собиралась уезжать в Голливуд и строить карьеру в кино, волю чувствам она дать не могла. Говорят, Кобина так и осталась первой и безответной любовью Филиппа.

Принц Филипп / Associated Press

С принцессой Елизаветой дело обстояло совсем иначе. Она была влюблена в Филиппа едва ли не с первой встречи, но родители принцессы, мягко говоря, не были в восторге от кандидатуры парня на роль супруга для дочери. Однако Елизавета была девушкой с характером и настояла на своем. Когда Филипп уехал на фронт, они с Лилибет (так называли девушку в семье) вели переписку. Некоторые источники пишут, что именно во время одной из таких переписок принцесса попросила Филиппа взять ее в жены. Тот факт, что они были четвероюродными братом и сестрой по прапрабабушке королеве Виктории, принцессу не смущал.

Принц Филипп / Associated Press

9 июля 1947 года Букингемский дворец объявил о помолвке принцессы Елизаветы и принца Филиппа. А поженилась пара спустя четыре месяца 20 ноября 1947 года. Елизавете был 21 год, а ее супругу 26 лет. Филипп подарил Елизавете кольцо с бриллиантами, которые были извлечены из тиары его матери принцессы Алисы. Со стороны Филиппа на свадьбе присутствовала только она, отца на тот момент уже не было в живых. Также дворцом было решено, что сестры Филиппа, которые жили в Германии не будут приглашены на свадьбу, потому что их мужья воевали против Великобритании на стороне Германии. Перед свадьбой будущий принц Филипп, герцог Эдинбургский, принял англиканство, отказался от титулов принца Греческого и принца Датского, а также принял британское подданство.

Принц Филипп и принцесса Елизавета, свадьба, 1947 год / Associated Press

В этом браке родилось четверо детей – трое сыновей: принц Чарльз, принц Эндрю и принц Эдвард, и единственная дочь - принцесса Анна.

Принц Филипп и королева Елизавета II со старшими детьми - принцем Чарльзом и принцессой Анной / Associated Press

Герцог Эдинбургский был известен своим экстравагантным чувством юмора. "Когда мужчина открывает дверь машины для жены, у него либо новая машина, либо новая жена", "Люди думают, что здесь жесткая классовая система, но герцоги могут жениться и на девушках из хора. Некоторые даже женятся на американках", - говорил Филипп, вероятно, намекая на герцога Виндзорского Эдуарда VIII, отрекшегося от престола и женившегося на Уоллис Симпсон.

Принц Филипп и королева Елизавета II со старшими детьми - принцем Чарльзом и принцессой Анной / Associated Press

А однажды во время визита в Индию, когда фотограф упал с дерева, пытаясь снять королевскую семью, Филипп сказал: "Я надеюсь, он сломал свою чертову шею". И это далеко не полный список не очень корректных, острых высказываний герцога. Говорят, именно за эту прямоту королева Елизавета II больше всего и ценила своего супруга. А еще за то, что он единственный из всех людей в ее окружении видел в ней в первую очередь не королеву. А еще ласково называл ее "mon petit chou", что в переводе с французского означает: "моя маленькая капусточка". И это так мило.

Принц Филипп и королева Елизавета II / Associated Press

9 апреля 2021 года принц Филипп умер. "С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его утрату", - говорится в сообщении королевской семьи.

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Принц Филипп, герцог Эдинбургский (25 фото)