13 фильмов, сценарии которых переписали актеры

Эмма Стоун была слегка разочарована, когда узнала, что Круэлла в 2021 году останется без мундштука и клубов дыма – тех самых, зеленых, которыми окутаны все "далматинские" хиты прошлых лет. Актриса не могла повлиять на железное правило студии Дисней с 2007: "Никакого никотина в кадре".

Однако, бывает, актеры добиваются не просто смены деталей, но и кардинальной переработки сценария. Хотя и не всегда к добру.

Никакой цензуры. Один из самых острых моментов в 4-м сезоне сериала "Корона" (2020) – сцена с приступом булимии у принцессы Дианы. Будущая любимица миллионов, оказавшись на дворцовой кухне накануне собственной свадьбы, объедается шоколадными пирожными прямо из холодильника. На том, чтобы показать пищевое расстройство принцессы без прикрас, настояла исполнительница роли Эмма Коррин. Кстати, эксперты говорят, что поведение человека с булимией сыграно ею безупречно.

Также читайте Чуть не выпала из платья: Мишель Родригес на красной дорожке в Каннах

Никаких измен. Мишель Родригес пригрозила уйти из "Форсажей" (2001–2021) из-за того, что ее героине Летти придется обмануть парня в исполнении Вина Дизеля. Актриса сочла поворот сюжета нереалистичным: "Латинская девушка, изменяющая альфа-самцу с милым мальчиком? Мне пришлось сказать им (студии – Прим. авт.) об этом. И еще раз, а потом поплакать и пригрозить уйти". К счастью, ее поддержали партнеры по площадке, сценарий изменили, а Мишель сохранила работу.

Джулия Робертс / Getty Images

Никакой любви. В кассово успешном "Деле о пеликанах" (1993) между героями Дензела Вашингтона и Джулии Робертс так и не случилась любовь, вопреки знаменитому первоисточнику – одноименному роману Джона Гришэма. Позднее Робертс не раз шутила, что она была не прочь и все дело в Вашингтоне. Актер, отвечая на недоуменные вопросы, пояснил, что не хотел обижать поклонниц-афроамериканок романом с белокожей Робертс.

Без смертей. Джонсон согласился сыграть в фильме 2018 года "Рэмпейдж" при условии, что горилла Джордж – подопечный его персонажа – останется жив. Два месяца шли споры со сценаристами, но "Скала" добился своего, и окончание было переписано. В позднейшем интервью Дуэйн заявил: "Мне не нравятся печальные финалы. Жизнь и так полна д*** – я не хочу, чтобы оно затапливало мои фильмы".

Поменьше серьезности. Благодаря Роберту Дауни-младшему у первых "Мстителей" (2012) есть ироничный "финал после финала". К скучному, по мнению актера, монологу Дауни добавил хохму про шаурму – так в конце появились кадры с супергероями в ночной забегаловке. Конечно, с шаурмой.

Харрисон Форд / Associated Press

И хорошенького помаленьку. Именно Харрисон Форд настоял, чтобы в "Пробуждении силы" (2015) Хан Соло наконец героически погиб. Фанаты были безутешны, хотя актер много раз говорил, что пора бы его герою уйти на покой. Желательно, на высокой ноте.

Экономия? Не, не слышали. Когда в 1997 году Майк Майерс заменил Криса Фарли в качестве "голоса" Шрека, зеленый обаяшка заговорил с шотландским акцентом. Майерс объяснил: "Шрек из рабочего класса. А поскольку лорда Фаркуада играли по-английски, шотландский просто напрашивался". Переозвучка уже отснятого материала обошлось DreamWorks почти в 5 миллионов долларов.

Слова тоже лишние. Криспин Гловер посчитал, что у его героя вялые и невыразительные реплики, в результате немой, со странными ужимками Тощий из "Ангелов Чарли" (2000) вышел жутким и запоминающимся.

Также читайте Шакира показала, как качает ягодицы на тренировке

Нет худобе! Шакира, голосом которой пела Газель в "Зверополисе" (2016), посчитала, что животное тощее и ему следует "добавить мяса". Результат налицо: грациозное копытное определенно стало фигуристей.

И плохой памяти. Лиам Нисон согласился сыграть в "Миллионе способов умереть на Западе" (2014) Сета Макфарлейна при условии, что у его персонажа будет характерный ирландский акцент. А все потому, что за 10(!) лет до этого в "Гриффинах" того же Макфарлейна пошутили на тему: насколько абсурдно будет выглядеть в вестерне ирландец Лиам с "забавным выговором".

И монотонным диалогам. Алан Рикман дважды отказывался от роли шерифа Ноттингема в фильме 1991 года "Робин Гуд: принц воров", пока ему не пообещали, что он сможет развить антагониста, как посчитает нужным. Рикман немедленно переписал половину личных реплик и понял, что не ошибся, когда съемочная группа на площадке с трудом удерживалась от хохота.

И плоским героям. Дейкр Монтгомери попросил братьев Даффер, создателей "Очень странных дел" (2016–2021), очеловечить образ Билли. "Никто не бывает плохим просто так", – объяснил актер. Авторы согласились, и из обычного психопата парень превратился трагическую фигуру с жестоким отцом и бросившей его матерью.

И франшизе в целом. Том Круз на съемках "Мумии" (2017) вынудил студию Universal предоставить ему права шоураннера. Он пригласил своих сценаристов, чтобы "усилить роль и придать ей большую драматичность", а также активно курировал постпродакшен. В итоге фильм получил 8 номинаций на "Золотую малину", и, угадайте, кто забрал приз за "Худшего актера"? Плюс на родине посчитали, что лента не окупилась, а запланированный перезапуск "Темной Вселенной" приостановили.

София Яроцкая

Читайте также: Оно должно было быть другим: история роскошного красного платья из фильма "Красотка"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку