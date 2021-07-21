13 лет рабства: как Бритни Спирс борется за право на нормальную жизнь

За тем, как отчаянно поп-принцесса Бритни Спирс борется за свои права сейчас наблюдает весь мир. И в этой нелегкой борьбе хочется пожелать Брит скорейшей победы.

История взлетов и падений Бритни Спирс происходила на глазах у многомиллионной публики. Она стала популярной в очень юном возрасте, а рядом с ней оказались люди, которые не просто жили за ее счет, но и сделали из нее недееспособного человека. Но обо всем по порядку.

Бритни Спирс / Associated Press

Как восходила звезда Бритни

Бритни родилась 2 декабря 1981 года в городе Маккомб, штат Миссисипи. Ее мать Линн Бриджес работала учительницей в начальной школе, а отец Джеймс Спирс по профессии - строитель и повар. У Бритни есть брат Брайан и младшая сестра Джейми Линн. До 9 лет Спирс профессионально занималась художественной гимнастикой, принимала участие в региональных соревнованиях, а также пела в церковном хоре местной баптистской церкви. С юных лет девочка также принимала участие в различных песенных конкурсах.

В 8 лет она прошла прослушивание для участия в шоу "Клуб Микки-Мауса" на канале "Дисней", с которого и начался большой путь поп-певицы. Продюсеры сказали ей тогда, что она очень талантливая, но слишком маленькая и представили ее агенту в Нью-Йорке. Так юная девочка попала на обучение в актерскую школу Professional Performing Arts School в Нью-Йорке. В этот период Спирс участвовала в нескольких постановках. А в 1992 году приняла участие в конкурсе Star Search, но проиграла во втором туре. Еще через год она вернулась в "Клуб Микки-Мауса", где участвовала в шоу вместе с Кристиной Агилерой, Райаном Гослингом и Джастином Тимберлейком до самого его закрытия в 1994 году.

Когда шоу закрыли, Бритни вернулась домой в Луизиану, где продолжила учебу. Также девочка начала петь в девичьей группе Innosense, но потом решила начать сольную карьеру и записала демо-диск. Он попал в руки продюсерам из Jive Records, и те заключили с Бритни контракт. Спирс отправилась в тур по стране на разогреве у уже популярных тогда групп ’N Sync и Backstreet Boys.

Бритни Спирс, 1999 год / Getty Images

В начале 1999 года Бритни Спирс выпустила свой первый альбом Baby One More Time, он дебютировал на первом месте рейтинга Billboard 200 и стал 15-кратным платиновым и на сегодняшний день является самым успешным альбомом Бритни Спирс. Он подарил ей миллионы фанатов и огромную популярность во всем мире, что сделало ее поп-феноменом. Спирс успешно гастролировала до 2007 года, записывала альбома, ездила в туры, подписывала многомилионные рекламные контракты, как, например, с "Пепси". Первый перерыв в концертной деятельности Бритни взяла в 2001 году после очередного тура, в связи со смертью бабушки, разводом родителей, а также разрывом отношений с Джастином Тимберлейком, с которым они встречались 4 года.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс / Associated Press

Первые проблемы с наркотиками

На начало 2007 года Бритни Спирс успела побывать замужем и развестись с Кевином Федерлайном, а также родить двоих сыновей. Брак этой пары был скоропалительным, встречались они всего три месяца до свадьбы, и Бритни ничуть не насторожил тот факт, что Кевин бросил свою девушку, которая находилась на последних месяцах беременности, ради отношений со Спирс. В январе в семье Бритни случилось горе. От рака скончалась ее тетя, с которой певица была очень близка. Спустя месяц поп-дива легла в реабилитационный центр, где не пробыла и суток.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн / Getty Images

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А в следующую ночь все СМИ облетели фотографии Бритни Спирс, побритой наголо. На тот моменту Бритни уже были проблемы с наркотиками, что, впрочем, неудивительно, ведь общалась тогда Брит в одной компании с Пэрис Хилтон и Линдсей Лохан. После развода с Федерлайном певица хотела, чтобы дети остались жить с ней. Экс-супруг возражал, но им все же удалось достичь согласия в этом вопросе. Однако в 2007 году результаты очередного теста на наркотики, которые Спирс обязали регулярно проходить, обнаружили в крови у нее амфетамины. Также Бритни были предъявлены обвинения по двум инцидентам: оставление места ДТП и вождение автомобиля с недействительными в штате Калифорния правами. В октябре 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Кевину Федерлайну.

Опека над Бритни ее отцом

Джеймс Спирс и Бритни Спирс / Associated Press

В январе 2008 года на одном из судебных заседаний о праве опеки над детьми Бритни суд вынес постановление, согласно которому Спирс запрещается посещать своих детей, удовлетворив таким образом ходатайство адвоката Федерлайна. В тот день в зале суда певица не появилась. Вскоре она была госпитализирована в психиатрическое отделение медицинского центра UCLA и была признана восприимчивой к чужому влиянию. Судом было вынесено решение, что опекуном Бритни станет ее отец Джеймс Спирс. А в 2009 году это опекунство стало бессрочным. В том же году впервые появилось движение #freebritney, которое за 13 лет опекунства над Бритни все сильнее набирало оборотов.

Бритни Спирс / Associated Press

Именно поклонники певицы первыми начали замечать ее скрытые послания о помощи в постах в Instagram артистки. Спирс долгое время все отрицала, уверяла всех и убеждала себя, что с ней все в порядке.

Джейми Линн Спирс / Associated Press

В 2018 году соопекуном над Брит стала ее младшая сестра Джейми Линн. Она получилась возможность распоряжаться деньгами трастового фонда Спирс. Но вот что интересно: за 13 лет опекунства Бритни Спирс съездила в несколько мировых турне, выпустила парфюм, отработала 200 шоу-программ в Вегасе и записала 4 альбома. Но несмотря на все это продолжала оставаться "недееспособной" и под опекой отца и сестры.

Бритни Спирс / Associated Press

Выступление Бритни в суде и шокирующие факты опекунства

24 июня 2021 года Бритни Спирс впервые сама выступила в суде. Она приняла участие в слушании по телефону и рассказала правду. "Я солгала всему миру, сказав, что я счастлива и все в порядке. Я не счастлива и не в порядке, я не могу спать. Я не возвращалась в суд столько времени, потому что думала, что люди мне не поверят... Неправильно заставлять меня делать то, чего я не хочу. Это опекунство должно закончиться. Я искренне верю, что оно жестоко... Мой отец и все те, кто причастен к этому опекунству, в том числе мой менеджмент, должны сидеть в тюрьме", — заявила тогда певица по телефону.

Бритни Спирс / Associated Press

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Во время своего выступления Спирс заявила, что ей принудительно давали лекарства, в том числе сильные наркотики, во время употребления которых она чувствовала себя "как будто пьяной", это продолжалось на протяжении пяти лет. Чтобы Спирс вовремя принимала лекарства, ей приставили двух медсестер. Также против ее воли певице была установлена внутриматочная спираль для того, чтобы она не могла забеременеть и родить ребенка. Певица заявила, что ее заставляли работать, когда она чувствовала сильную усталость и просила о перерыве, и отметила, что вся ее жизнь похожа на постоянное пребывание в реабилитационном центре, поскольку она проходит терапию три раза в неделю.

Фанаты поддерживают Бритни Спирс / Associated Press

После таких откровений Спирс дело сдвинулось с мертвой точки. Судом было удовлетворено ее ходатайство о смене адвоката. Новым защитником исполнительницы стал бывший федеральный прокурор Мэтью Розенгарт, которого Брит выбрала сама. В день заседания поклонники громко поддержали это решение, собравшись возле зала суда. В тот же День Бритни заявила, что намерена обвинить своего отца в злоупотреблении опекунством. Предыдущий адвокат Спирс Сэм Ингэм, который 13 лет представлял ее интересы, подал в отставку вслед за ее менеджером.

Мэтью Розенгарт - адвокат Бритни Спирс / Associated Press

Несколько дней назад Бритни Спирс сообщила поклонникам, что не будет выступать на концертах до тех пор, пока ее опекуном является отец. "Не ждите, что я буду выступать на каких-то сценах, пока мой папа решает, что мне надевать, что говорить, что делать или что думать! Я этим занималась последние 13 лет. Лучше уж я буду публиковать видео из моей гостиной вместо записей концертов в Лас-Вегасе, где некоторые люди были в такой отключке, что даже не могли пожать мне руку", - написала Бритни.

Бритни Спирс / Associated Press

Новый адвокат Бритни уже заявил, что настроен действовать решительно. Он поблагодарил Бритни за смелость и силу, поблагодарил судью Бренду Пенни за ее любезность назначить его адвокатом Спирс в этом деле. И поблагодарил армию поклонников Бритни за поддержку.

Следующее слушание по ее делу назначено на 29 сентября, оно состоится в Лос-Анджелесе. Состояние Бритни Спирс, которым сейчас может распоряжаться только ее отец, оценивается в 60 миллионов долларов. И хочется пожелать Бритни наконец-то выбраться из этого рабства.

Бритни Спирс на сцене и красных дорожках (10 фото)

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