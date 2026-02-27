тренировка Дженнифер Энистон для тех, кто не фанатеет от бега / © Getty Images

Мы знаем, что для долголетия и здоровья сердца важны не только цифры на весах или индекс массы тела, а прежде всего хорошая кардиореспираторная выносливость. Именно она является одним из ключевых факторов продолжительности жизни.

Однако, если вам больше нравится пилатес, силовые или йога, именно здесь в игру вступает метод 15-15-15, который популяризировала Дженнифер Энистон и о котором она рассказала в интервью изданию InStyle.

После травмы актриса некоторое время могла заниматься только пилатесом. Она обожает этот формат, но призналась, что скучала по тому самому ощущению «настоящего пота». Так она вернулась к своему любимому кардио-комбо — 15-15-15.

Что такое тренировка 15-15-15

Все гениальное — простое:

15 мин на велотренажере

15 мин на эллиптическом тренажере (орбитрек)

15 мин бега или быстрой ходьбы на дорожке

Итого — 45 мин без пауз, но без жестких требований к дистанции или скорости. Вы ориентируетесь на собственное самочувствие и уровень подготовки. При такой тренировке стоит:

начать с умеренной интенсивности

на втором отрезке немного повысить темп

на третьем — удержать или еще добавить нагрузку.

последнюю минуту посвятить легкому замедлению и растяжению.

И главное — вы знаете, что каждый этап длится всего 15 мин. Психологически это значительно легче, чем «бесконечный» час кардио.

Как работает этот формат

Поддерживает здоровье сердца

150 мин умеренной активности в неделю — такова рекомендация большинства международных организаций здравоохранения. Если выполнять 15-15-15 трижды в неделю, вы почти полностью закрываете эту норму. Кардио:

улучшает циркуляцию кислорода,

укрепляет сердечную мышцу,

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний,

помогает регулировать уровень сахара в крови.

Как бонус, в работе задействованы не только ноги, но и корпус и частично верх тела.

Это экономия времени

45 мин и вы свободны, без ощущения «зависания» на одном тренажере. Короткие сегменты создают эффект динамики. После первых 10 мин нагрузка воспринимается легче, именно поэтому 15-минутные блоки кажутся вполне комфортными.

Это тот случай, когда регулярность становится реальной, потому что тренировка не успевает надоесть.

Меньшая нагрузка на суставы

Многие избегают кардио из-за дискомфорта в коленях или бедрах. В схеме 15-15-15 лишь треть тренировки — ударная нагрузка, а именно бег. Велотренажер и орбитрек:

работают мягко,

снижают риск перегрузки,

подходят людям после травм или тем, кто возвращается к спорту.

Это особенно актуально для женщин в период перименопаузы, когда снижается плотность костной ткани.

Гибкость формата

Если вы не успели в зал, можно разбить тренировку на части в течение дня, например:

15 мин быстрой ходьбы утром утром

15 мин велосипеда днем

15 мин легкого бега или степа вечером.

Также можно заменить бег быстрой ходьбой, эффект для сердца будет подобным, если интенсивность достаточная.

Кому быть осторожными

Тем, кто только начинает заниматься спортом.

Людям с сердечно-сосудистыми или хроническими заболеваниями.

После травм, без консультации врача не стоит экспериментировать.

Если ваша цель — сохранить или нарастить мышечную массу, особенно после 35-40 лет, одного кардио недостаточно. Добавьте силовые тренировки, например, приседания, отжимания, упражнения с весом или гантелями.

Для многих это отличный старт или способ вернуться в форму после паузы.

Однако со временем может захотеться большего разнообразия и это нормально. Формула 15-15-15 — не про «идеальное тело». Она про:

доступность

психологический комфорт

регулярность

Тренировка 15-15-15 — это способ подружиться с кардио, даже если вы его не любите. Она структурирована, понятна, не затягивается и дает ощутимый эффект уже через несколько недель регулярной практики.

Как показывает пример Дженнифер Энистон, иногда секрет формы не в экстремальных нагрузках, а в простой системности. И, возможно, это именно тот формат, который наконец-то заставит вас сказать: «Окей, кардио — не такое уж и страшное».