15 сериалов и фильмов, которые стоит посмотреть в эти выходные / © Credits

PureWowсобрали звездные фильмы, громкие возвращения и новые сериалы, которые стоит посмотреть.

1. «Нуар Человек-паук» (Spider-Noir)

Количество сезонов: 1

Фанаты Marvel и даже те, кто не особо интересуется супергеройскими фильмами, точно будут говорить об этой новой интерпретации Человека-паука. В нуарной версии событий Николас Кейдж играет антигероя в 1930-х годах. Сериал является одновременно классическим (черно-белая стилистика) и изобретательным (посмотрите только на маску главного героя). Это свежий взгляд на давно знакомую историю.

2. «Кормилица» (The Breadwinner)

Продолжительность: 100 минут

Икона поп-музыки Мэнди Мур и комик Нейт Баргатце сыграли в семейном фильме о жене, которая становится «кормилицей» семьи, пока ее муж безуспешно пытается справиться с домашними делами.

3. «Четыре времени года» (The Four Seasons)

Количество сезонов: 2

Тина Фей, Колман Доминго и остальные этой культовой компании друзей возвращаются во втором сезоне на Netflix. На этот раз драмеди сосредотачивается на теме потери и помощи Джинне, которая входит в новый этап материнства.

4. «Давление» (Pressure)

Продолжительность: 100 минут

Напряженная историческая драма с Эндрю Скоттом и Бренданом Фрейзером в роли еще не президента США Дуайта Эйзенхауэра. События происходят в течение 72 часов перед высадкой в Нормандии. Герои должны принять одно из важнейших решений в истории: начинать ли операцию D-Day.

5. «Хитрости» (Hacks)

Количество сезонов: 5

Сериал рассказывает о непростых профессиональных и личных отношениях между легендарной стендап-комедианткой из Лас-Вегаса и ее молодой 25-летней помощницей-сценаристкой. Этот сезон станет последним.

6. «Руководство по убийству для хороших девушек» (A Good Girl’s Guide to Murder)

Количество сезонов: 2

Если Эмма Майерс кажется вам знакомой, то, вероятно, вы видели ее в «Венздей». Здесь она играет Пип — девушку, которая расследовала убийство в первом сезоне. Теперь она возвращается с новой загадкой и судебным делом высокого уровня.

7. «Звездный город» (Star City)

Количество сезонов: 1

Поклонникам «Ради всего человечества» точно понравится этот новый сериал-компаньон. События происходят в альтернативной истории, где США не стали первыми на Луне. Здесь есть интриги, неожиданные сюжетные повороты и жуткий взгляд на то, каким мог быть мир.

8. «K-Pops!»

Продолжительность: 114 минут

Музыкант-неудачник решает принять участие во всемирно известном K-pop конкурсе. Проблема в том, что он ничего не знает о K-pop. К счастью, помочь ему готов давно потерянный сын.

9. «Пейшенс» (Patience)

Количество сезонов: 2

Главная героиня — женщина с аутизмом, которая помогает полиции Йорка расследовать преступления. Но на этот раз ей придется найти общий язык с новым детективом.

10. «Дели Парни»(Deli Boys)

Количество сезонов: 2

Криминальная комедия возвращается со вторым сезоном. Двое избалованных братьев наследуют отцовский гастроном — и узнают, что это лишь прикрытие для международной сети контрабанды кокаина. Черный юмор и криминальный триллер в веселом сочетании.

11. «Ты меня убиваешь» (You’re Killing Me)

Количество сезонов: 1

Здесь сыграла невероятная Брук Шилдс. Она помогает раскрывать убийства в новом детективе вместе с Амалией Уильямсон и Томом Кавано.

12. «Максимум удовольствия» (Maximum Pleasure Guaranteed)

Количество сезонов: 1

По сюжету, недавно разведенная мама попадает в опасный мир шантажа, убийств и детского футбола.

13. "Чи» (Чи)

Количество сезонов: 8

Это сериал о жизни жителей южного Чикаго стартовал в 2018 году и стал самой длинной драмой на телевидении где сыграли темнокожие актеры.

14. «В городе» (In the City)

Количество сезонов: 1

Кайл, Аманда и Линдси переносят свои драмы в Манхэттен, хотя основная сюжетная линия крутится вокруг разрыва Аманда-Кайл.

15. «Воздушные медики» (SkyMed)

Количество сезонов: 4

Если вы наконец-то сдались и перестали смотреть «Анатомию Грей», то этот медицинский сериал может стать свежей альтернативой. Он рассказывает о медиках и пилотах санитарной авиации, которые проводят опасные спасательные операции в канадской глуши. Здесь есть драма персонажей, как в Grey’s Anatomy, но еще и нападения медведей.

