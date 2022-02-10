17 лет со дня помолвки: вспоминаем, как принц Чарльз сделал предложение Камилле

10 февраля 2005 года принц Чарльз и его возлюбленная Камилла Паркер-Боулз объявили о своей помолвке.

Сегодня супруги празднуют 17-ю годовщину с того знаменательного дня. А мы вспоминаем, как это было.

Чарльз познакомился с Камиллой Паркер Боулз благодаря их общей подруге Лючии Санта-Круз. В те времена Камилла состояла в отношениях со своим первым мужем Эндрю Паркер-Боулзом, и в этих отношениях было много проблем. Подруга Камиллы решила познакомить ее со своим другом – принцем Чарльзом, чтобы как-то отвлечь ее от грустных мыслей. Камилла понравилась Чарльзу с первого взгляда. Она не славилась красотой, но была остроумна, интересна и всегда смеялась над его шутками, а значит, хорошо умела слушать. Их роман начинался с дружбы, но стать единственной избранницей наследного принца Камилла не могла.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз в день объявления о помолвке / Getty Images

Камилла вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулза, а принц Чарльз, получив приглашение на свадьбу, написал ей любовное письмо, в котором сообщил, что она разбила ему сердце. Однако новоиспеченный муж Камиллы все так же ей изменял, и спустя несколько лет женщина возобновила отношения с принцем. Они встречались уже тогда, когда принца начали сводить с Дианой Спенсер. И именно Камилла поддержала его в тот день, когда было принято решение о его женитьбе.

Чтобы жениться на любимой женщине, Чарльзу понадобилось долгих тридцать лет. И разрешение матери королевы Елизаветы II. Спустя восемь лет после гибели своей первой жены Дианы принц Чарльз все-таки смог узаконить отношения с той, кого всегда любил по-настоящему - Камиллой.

В день помолвки они устроили банкет в Виндзорском замке. В тот вечер Камилла блистала перед камерами фотографов в розовом вечернем платье в пол с V-образным вырезом на декольте.

Камилла и принц Чарльз / Getty Images

На шее у нее было жемчужное колье из трех нитей, а на пальце сверкало помолвочное кольцо с большим бриллиантом, подаренное Чарльзом.

Камилла / Getty Images

Жемчужные серьги в ушах, вечерний макияж и укладка, которая с годами у герцогини ничуть не изменилась, завершали образ. Такой была Камилла в самый счастливый день своей жизни. На тот момент ей было 58 лет, а принцу Чарльзу – 57. У обоих было по двое взрослых детей.

Камилла и принц Чарльз, банкет в Виндзорском замке / Getty Images

Меню банкета / Getty Images

9 апреля 2005 года Чарльз и Камилла поженились. Церемония бракосочетания совершалась в гражданском, а не церковном порядке — впервые в истории британской королевской семьи.

Королева Елизавета II, принц Чарльз и Камилла в день свадьбы / Associated Press

Камилла получила все титулы мужа, в том числе и титул принцессы Уэльской, но предпочитает не использовать его во избежание неприятных ассоциаций с покойной принцессой Дианой. Вместо него она использует титул герцогини Корнуольской (в Англии) и Ротсейской (в Шотландии).

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз в день свадьбы / Associated Press

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