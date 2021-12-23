20 самых красивых пар 2021 года

Вспоминаем совместные появления знаменитых влюбленных на красных дорожках в этом году.

2021 год стал очень необычным, ведь мало того, что звезды опять начали появляться на красных дорожках и различных мероприятиях, так еще и произошло много интересных романтических событий. Например, после многих лет разлуки снова вместе Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, очень неожиданно для всех Ченнинг Татум и Зои Кравиц тоже закрутили роман, также наконец-то после рождения малышки Лилибет на публику начали выходить герцог и герцогиня Сассекские и, конечно же, Рианна и A$AP Rocky громко заявили о своих отношениях.

Роскошных выходов влюбленных тоже было много и на каждой красной дорожке они демонстрировала стильные образы, подчеркивая свой индивидуальный стиль и вкус. Мы собрали 20 самых красивых пар уходящего года на светских мероприятиях.

1. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Associated Press

2. Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман и Кит Урбан / Getty Images

3. Мэттью Макконахи и Камила Алвес

Камила Алвес и Мэтью МакКонахи / Getty Images

4. Ники Хилтон-Ротшильд и Джеймс Ротшильд

Ники Хилтон-Ротшильд и Джеймс Ротшильд / Getty Images

5. Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / Getty Images

6. Герцог и герцогиня Кембриджские

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

7. Скарлетт Йоханссон и Колин Джост

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост / Associated Press

8. Хайди Клум и Том Каулиц

Хайди Клум и Том Каулиц / Getty Images

9. Оливия Палермо и Йоханнес Хьюбл

Оливия Палермо и Йоханнес Хьюбл / Associated Press

10. Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / Getty Images

11. Летиция Каста и Луи Гаррель

Летиция Каста и Луи Гаррель / Getty Images

12. Миранда Керр и Эван Шпигель

Миранда Керр и Эван Шпигель / Associated Press

13. Джордж Клуни и Амаль Аламуддин

Амаль Клуни и Джордж Клуни / Associated Press

14. Джастин Бибер и Хейли Бибер

Джастин Бибер и Хейли Бибер / Associated Press

15. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

16. Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Associated Press

17. Приянка Чопра и Ник Джонас

Приянка Чопра и Ник Джонас / Associated Press

18. Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Associated Press

19. Зои Кравиц и Ченнинг Татум

Ченнинг Татум и Зои Кравиц / Getty Images

20. Рита Ора и Тайка Вайтити

Рита Ора и Тайка Вайтити / Getty Images

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