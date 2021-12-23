20 самых красивых пар 2021 года

Вспоминаем совместные появления знаменитых влюбленных на красных дорожках в этом году.
2021 год стал очень необычным, ведь мало того, что звезды опять начали появляться на красных дорожках и различных мероприятиях, так еще и произошло много интересных романтических событий. Например, после многих лет разлуки снова вместе Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, очень неожиданно для всех Ченнинг Татум и Зои Кравиц тоже закрутили роман, также наконец-то после рождения малышки Лилибет на публику начали выходить герцог и герцогиня Сассекские и, конечно же, Рианна и A$AP Rocky громко заявили о своих отношениях.
Роскошных выходов влюбленных тоже было много и на каждой красной дорожке они демонстрировала стильные образы, подчеркивая свой индивидуальный стиль и вкус. Мы собрали 20 самых красивых пар уходящего года на светских мероприятиях.
1. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
2. Николь Кидман и Кит Урбан
3. Мэттью Макконахи и Камила Алвес
4. Ники Хилтон-Ротшильд и Джеймс Ротшильд
5. Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
6. Герцог и герцогиня Кембриджские
7. Скарлетт Йоханссон и Колин Джост
8. Хайди Клум и Том Каулиц
9. Оливия Палермо и Йоханнес Хьюбл
10. Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
11. Летиция Каста и Луи Гаррель
12. Миранда Керр и Эван Шпигель
13. Джордж Клуни и Амаль Аламуддин
14. Джастин Бибер и Хейли Бибер
15. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
16. Меган Фокс и Machine Gun Kelly
17. Приянка Чопра и Ник Джонас
18. Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер
19. Зои Кравиц и Ченнинг Татум
20. Рита Ора и Тайка Вайтити
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