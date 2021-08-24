30 женщин, которые прославили Украину

В день 30-й годовщины Независимости Украины вспоминаем выдающихся женщин современности, которые своей работой прославляют нашу страну.

1. Лилия Подкопаева

Лилия - выдающаяся украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта, судья международной категории. За свою карьеру стала обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, чемпионка Европы, а также олимпийская чемпионка.

instagram.com/podkopayeva_official

2. Джамала

Невероятно талантливая певица, обладающая уникальным голосом. Джамала представляла Украину на 8 международном конкурсе "Новая волна" в 2009 году, а также в 2016 году на "Евровидении" и в обоих одержала победу.

instagram.com/jamalajaaa

3. Тина Кароль

Тина - дива украинского шоу-бизнеса. Тина имеет звание "Народная артистка Украины". Была одной из тренеров телешоу "Голос Страны" и "Голос. Дети". В 2006 году представляла Украину на конкурсе "Евровидение", где вошла в десятку лучших.

Тина Кароль / Instagram фан-группы Тины Кароль

4. Элина Свитолина

Профессиональная теннисистка, бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде, победительница 17 турниров WTA, победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде, также была третьей ракеткой мира (в 2017, 2018 і 2019 годах) в одиночном разряде и первой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Сама же спортсменка неоднократно одерживала победу среди тениситок со званием первой ракетки мира.

Associated Press

5. Лина Костенко

Писательница, ставшая примером для многих украинцев, а ее стихи - вдохновением. Всю жизнь Лина Костенко отстаивала свою точку зрения поэзией, не боялась репрессий и всегда говорила, что думала о власти. Почетная профессор Киево-Могилянской академии, почетный доктор Львовского и Черновицкого университетов. Также Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал кандидатуру госпожи Костенко для номинации на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году.

Лина Костенко / УНІАН

6. Екатерина Кухар

Прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко, Заслуженная артистка Украины, Народная артистка Украины и телеведущая.

instagram.com/ekaterinakukhar_official

7. Руслана Лыжичко

Талантливая певица, автор-исполнитель и продюсер. В 2004 году стала первой победительницей международного песенного конкурса "Евровидение", за что в том же году получила звание Народной артистки Украины.

instagram.com/ruslana.lyzhychko

8. Инесса Кравец

Украинская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта Украины, выступала в тройном прыжке и прыжках в длину. Чемпионка мира в тройном прыжке в помещении (1991, 1993) и на открытом стадионе, обладатель Кубка мира, чемпионка Европы. Многократный призер чемпионатов Европы и мира. На чемпионате мира 1995 года установила мировой рекорд в тройном прыжке — 15,50 м.

УНІАН

9. Екатерина Павленко

Певица, фольклористка, композитор, автор песен и солистка группы Go_A. Также Катя — новоиспеченная звезда "Евровидения", ведь в 2021 году вместе со своей группой и песней SHUM заняла 5-е место.

instagram.com/monokatee

10. София Андрухович

Украинская писательница, переводчица и публицистка, которая подарила украинским детям один из лучших переводов книги о "Гарри Поттере". Также София — автор романа "Фелікс Австрія", который стал основой для фильма 2020 года "Віддана".

Софія Андрухович / facebook.com/sophiaandru

11. Мария Ефросинина

Телеведущая, актриса, общественный деятель, основательница серии благотворительных мероприятий Charity weekend, а также стала первым почетным послом ООН в области народонаселения.

Маша Ефросинина / Instagram Маши Ефросининой

12. Леся Литвинова

Волонтерка и Председатель благотворительного фонда "Свої". Леся занималась помощью пострадавшим в результате боевых действий на востоке нашей страны, затем онкобольным, а с началом первой волны эпидемии COVID-19 стала помогать и больным этим вирусом. Благодаря Леся была спасена не одна жизнь.

facebook.com/LitvinovaLesya

13. Оксана Забужко

Украинская писательница, поэтесса, эссеистика и интеллектуалка, произведения которой переведены на множество языков. Именно ее роман "Польові дослідження з українського сексу" была первым бестселлером независимой Украины и дал старт украинском книжном рынке.

facebook.com/oksana.zabuzhko

14. Мария Матиос

Писательница и политик, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, которая имеет неофициальный титул "плодотворной писательницы Украины". А по романам Матиос была поставлена не одна театральная постановка.

УНИАН

15. Ада Роговцева

Актриса театра и кино, а также обладающая не одной высокой национальной награды: Шевченковской премии, звания "Народная артистка Украины", Государственной премии Украины имени А. П. Довженко и звания Герой Украины.

УНИАН

16. Наталия Сумская

Актриса театра и кино, телеведущая, лауреат Шевченковской премии, Народная артистка Украины. Сыграла в более чем 40 фильмах и 30 постановках.

Наталія Сумська / УНИАН

17. Ольга Сумская

Актриса театра и кино, телеведущая, а также обладательница званий Заслуженная артистка Украины, Народная артистка и Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Больше всего Ольга прославилась благодаря своей роли в сериале "Роксолана" и двух продолжениях — "Восхождение на трон" и "Цветок империи".

Ольга Сумська / instagram.com/olgasumska

18. Влада Ралко

Украинская художница, лауреат премии Women In Arts, участница авторитетных международных и национальных выставок современного искусства. В 2001 году Влада получила премию Всеукраинского триеналле живописи.

Влада Ралко / УНИАН

19. Дарья Белодед

Дзюдоистка. В этом виде спорта Дарья стала двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и бронзовой призеркой Олимпийских игр 2020 в Токио.

Дарья Билодид / instagram.com/dariabilodid7

20. Ольга Харлан

Фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года. Также Ольга является заслуженным мастером спорта Украины.

facebook.com/olympicua

21. Ирма Витовская

Актриса театра и кино, продюсер и общественный деятель, Заслуженная артистка Украины. Играет в Киевском Молодом театре, наиболее известна по роли в комедийном сериале "Леся+Рома", а также фильме 2019 года "Мої думки тихі".

Ирма Витовская / УНИАН

22. Оксана Лынив

Первая женщина — главный дирижер Оперы и филармонического оркестра в городе Грац в Австрии. Входит в тройку самых лучших женщин-дирижеров современности.

Оксана Линів / instagram.com/oksana.lyniv

23. Ирина Галай

Альпинистка, политик и бизнесвумен. Рекордсменка Украины, первая украинка, совершила восхождение на Эверест и К2.

Фото: Ірина Галай/Facebook

24. Наталия Мацак

Прима-балерина Национального Академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Григорьевича Шевченко.

Наталия Мацак / facebook.com/matsaknatalia

25. Оксана Караванская

Дизайнер, постоянный участник украинских недель prêt-a-pоrter и член Украинского синдиката моды, входит в тройку лучших дизайнеров Украины.

Оксана Караванская / УНИАН

26. Екатерина Серебрянская

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Украины.

Екатерина Серебрянская / УНИАН

27. Ольга Броварець

Украинский биофизик, доктор физико-математических наук, лауреат премии Scopus Awards Ukraine 2016 года в номинации "Лучший коллектив ученых, который достиг значительных научных результатов без западных коллабораций" премии "Лидер науки Украины 2016. Web of Science Award" и премии президента Украины для молодых ученых, ведущий научный сотрудник отдела молекулярной и квантовой биофизики Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Ирина Кравченко / УНИАН

28. Ирина Кравченко

Одна из самая востребованная украинская топ-моделей. Ирина принимала участие в огромном количестве показов среди которых были такие именитые бренды как Alexander Wang, Marc Jacobs, Victoria Beckham, Jil Sander, Prada и Roberto Cavalli, Chanel, Miu Miu, Kenzo, Nina Ricci, Valentino.

Ирина Кравченко / Getty Images

29. Алла Костромичева

Украинская модель и телеведущая. За свою многолетнюю работу успела посотрудничать с самыми известными марками и появится на обложках топовых глянцев. В частности Алла сотрудничала с: Givenchy, YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce & Gabbana, Nina Ricci.

Алла Костромичева / Instagram Аллы Костромичевой

30. Лилия Литковская

Одна из самых известных дизайнеров Украины, в вещах которой ходят звезды во всем мире. Лилия также показывает свои коллекции в рамках Ukrainian Fashion Week, а ее магазины расположены во многих странах.

Лилия Литковская / instagram.com/li_litkovskaya

Читайте также: Независимая красота: 30 украинок - победительниц конкурса "Мисс Украина"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку