Эмма Томпсон и Грег Вайзи / © Associated Press

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В Голливуде и британском кинематографе немало пар, чьи отношения кажутся безупречными на красных дорожках. Однако за красивыми фотографиями часто стоят годы непростых разговоров, компромиссов и внутренней работы. Грег Вайз, муж оскароносной актрисы Эммы Томпсон, хорошо знает об этом не понаслышке.

В интервью изданию HELLO! 60-летний актёр, который уже 31 год живёт вместе с Эммой Томпсон, рассказал о главном секрете их брака, и этот секрет оказался совсем не романтичным в традиционном понимании.

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Эмма Томпсон и Грег Вайзи / © Associated Press

По его словам, основа их отношений — любовь друг к другу, однако одной любви недостаточно. Важно быть готовыми работать над собой, признавать сложные чувства, говорить о проблемах и не уходить от боли.

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С Эммой они познакомились в 1995 году на съемках знаменитой экранизации романа Джейн Остин «Разум и чувства». Тогда они переживали непростые времена, ведь Эмма только что развелась с первым мужем и до сих пор скучала по отцу. Грег переживал утрату близкого друга и последствия попытки самоубийства матери.

Они познакомились, когда у каждого уже был свой эмоциональный багаж. И, как теперь признается Вайз, именно способность не скрывать сложные переживания стала одной из важнейших составляющих их союза.

О чём долго молчал Грег Вайз

Эмма Томпсон и Грег Вайзи / © Associated Press

Последние годы для актёра были связаны с важной миссией — помогать людям говорить о потере и скорби. В 2016 году его сестра Клэр скончалась в возрасте 51 года после борьбы с раком молочной железы, который впоследствии дал метастазы в кости. Во время её болезни Грег фактически переехал к сестре и ухаживал за ней. Он также взял на себя ведение её блога, в котором она рассказывала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.

После смерти Клэр актер стал послом британской организации «The Good Grief Trust», которая оказывает поддержку людям, переживающим утрату, а также начал сотрудничать с благотворительными инициативами. Однако даже когда он публично рассказывал о горе, то не сразу решился признаться во всём, что пережил сам.

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В интервью он рассказал, что после смерти сестры в течение примерно 6 месяцев злоупотреблял алкоголем, и самое удивительное, что Эмма узнала об этом периоде только спустя 7 лет. Он объясняет, что отчасти стеснялся своего поведения, ведь не хотел соответствовать стереотипу мужчины, который после потери близкого человека просто уходит в бутылку.

Актёр также отмечает, что мужчинам часто не хватает понятного и близкого им языка, чтобы говорить о горе.«Я не психолог и не психотерапевт, а просто мужчина, переживший утраты. Надеюсь, читатели смогут узнать себя в историях, которыми я делюсь в своей книге» — объясняет он.

Чему супруги научились у сына

Эмма Томпсон и Грег Вайзи / © Associated Press

Один из самых трогательных моментов беседы касается их приемного сына Тинди Агабы, которого Эмма и Грег приняли в свою семью после знакомства с в 2003 году. Детство Тинди было полно трагедий, которые трудно даже представить. В 12 лет, после смерти отца, мальчика похитили из родной деревни в Руанде и заставили стать ребенком-солдатом. Его мать и сестра считались погибшими. В 16 лет он попал в Великобританию как беженец. Когда он прибыл в Лондон, некоторое время у него даже не было крыши над головой.

Сегодня Тинди — взрослый мужчина, работающий в британском Управлении по борьбе с серьезными финансовыми преступлениями. Грег признается, что история сына научила их совсем по-другому смотреть на боль и способы её переживания.

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«Он смеётся»— говорит актёр, объясняя, что для Тинди смех в детстве был едва ли не единственным способом справиться с ужасом. Это был смех облегчения, радость от того, что он остался жив. И этот урок неожиданно стал частью семейной культуры.

Когда Эмма и Грег переживают особенно тяжёлые моменты, они иногда просто обнимаются в дверях и начинают смеяться.

«Всё настолько ужасно, что остаётся только смеяться» — объясняет Вайз. Это не означает, что они преуменьшают значение боли. Наоборот, актёр убеждён, что возможность смеяться даже в самые мрачные моменты помогает не потерять связь с жизнью.

Боль, о которой супруги почти не говорили

Эмма Томпсон и Грег Вайзи с дочерью Гайей / © Associated Press

Еще одной сложной страницей их семейной истории стали неудачные попытки экстракорпорального оплодотворения. Эмма родила дочь Гайю в 40 лет. Однако последующие попытки супругов пройти процедуру ЭКО не принесли желаемого результата. Грег называет этот опыт особым видом горя — очень личным и сложным для объяснения людям, которые никогда не переживали ничего подобного.

«Тогда это было невероятно больно. Думаю, до сих пор это такая размытая боль, потому что нет конкретного человека или события, о котором можно было бы скорбеть. Другие люди могут этого не понять, поэтому это очень личное переживание, и мы почти ни с кем им не делились» — признался актер.

Его слова напоминают о том, что не все потери имеют очевидную форму. Иногда человек скорбит не о том, что у него было, а о том, что могло бы случиться, но так и не стало реальностью. Именно поэтому важно не сравнивать собственную боль с чужой и не требовать от себя быстрого восстановления.

Как Эмма Томпсон переживает новую утрату

Филлида Лоу — мать Эммы / © Associated Press

В июле 2026 года семья Томпсонов простилась с актрисой Филлидой Лоу — мамой Эммы, которая скончалась в возрасте 94 лет. Для Эммы это особенно тяжелая утрата. Её отец умер, когда ей было всего 23 года, и с тех пор мама оставалась одним из самых важных людей в её жизни. Женщины были чрезвычайно близки и жили недалеко друг от друга.

Грег рассказывает, что старается быть максимально полезным для жены в этот период, в то время как Эмма продолжает работать. По словам актёра, иногда ей приходится буквально откладывать горе на несколько часов, чтобы выполнять профессиональные обязанности. Она может попросить коллег дать ей минутку, чтобы побыть наедине со своими чувствами, а затем вернуться к съемкам.

Впереди семью ждёт первое Рождество без Филлиды и Грег не скрывает, что праздничный период будет непростым.«Это будет ощущаться за праздничным столом, когда все соберемся вместе. Надеюсь, мы сможем поговорить об этом пустом месте» , — поделился он.

Вайз также обратился к тем, кто знает кого-то, переживающего утрату, с важным напоминанием о том, что не стоит заставлять близких притворяться, будто всё в порядке, только потому, что наступили праздники.

Эмма Томпсон и Грег Вайзи / © Associated Press

«Если вы знаете человека, который переживает горе, спросите, не хочет ли он провести Рождество с вами. И если он придет, не говорите: «Да развеселись уже, ведь сейчас Рождество!»»— советует актер.

А тем, кто сам переживает утрату, Грег советует не отказываться от приглашений и позволить себе побыть среди людей. Не нужно скрывать слёзы или притворяться, что боль ушла.

Несмотря на все испытания, Грег Вайз не считает, что горе нужно преодолеть или навсегда оставить в прошлом. По его мнению, важно научиться жить с ним, но не позволять утратам лишить нас способности испытывать радость. Актёр убеждён, что именно честная работа над собой сделала его более благодарным, чутким, любящим и терпеливым в своей жизни и жизни семьи.

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