Сара Полсон и Холланд Тейлор / © Associated Press

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Разница в возрасте 32 года, отдельные дома и собственные правила отношений — Сара Полсон и Холланд Тейлор давно привыкли к вниманию публики, и чужие мнения их мало волнуют. В интервью для подкаста The Run-Through with Vogue Сара откровенно рассказала, почему они с партнёршей не всегда живут вместе и как такая модель отношений помогает сохранять близость.

Актриса пояснила, что некоторое время они с Холланд жили под одной крышей, однако впоследствии решили вернуться к более независимому формату отношений. Все началось с того, что в начале романа Сара приобрела собственный дом. Когда она однажды спросила партнершу, не странно ли, что они живут отдельно, Холланд напомнила, что именно Сара в свое время сделала такой выбор, об этом сообщило издание Hello!.

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Сара Полсон и Холланд Тейлор / © Associated Press

«У меня никогда раньше не было собственного жилья, и я подумала, что это было бы неплохо» — вспомнила актриса.

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Полсон признается, что ей нравится такая организация быта. По её мнению, для настоящей близости вовсе не обязательно постоянно находиться рядом. Наоборот, уважение к личному пространству позволяет каждой оставаться собой и не терять эмоциональной связи.

«Есть что-то особенное в том, чтобы уважать личное пространство друг друга. Не нужно навязывать совместную жизнь, чтобы чувствовать близость и быть вместе» — пояснила Сара.

В то же время актриса подчеркнула, что их отношения нельзя назвать дистанционными. Из-за рабочих графиков они иногда проводят время по отдельности, однако в целом видятся гораздо чаще, чем может показаться на первый взгляд. Есть даже договоренность не приезжать друг к другу на съемочные площадки, хотя совместные выходы на модные показы и светские мероприятия никто не отменял.

Изменение отношений во время пандемии

Сара Полсон и Холланд Тейлор / © Associated Press

Интересно, что раздельное проживание не всегда было нормой для этой пары. В 2020 году Сара рассказывала, что до пандемии они в основном жили вместе. Именно локдаун стал поводом пересмотреть привычный формат, ведь влюбленные решили, что немного личного пространства пойдет их отношениям на пользу.

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Тогда Полсон объясняла, что они проводят больше времени вместе, чем по отдельности, но несколько вечеров в неделю могут общаться онлайн и заниматься своими делами. Обе актрисы, по словам Сары, — чрезвычайно независимые личности.

Любовь за пределами традиционных рамок

Сара Полсон и Холланд Тейлор / © Associated Press

Сара и Холланд познакомились ещё в 2005 году на вечеринке, однако тогда обе были в других отношениях. Их романтические чувства вспыхнули значительно позже, после повторной встречи в 2015 году. С тех пор пара не скрывает своих чувств, несмотря на 32-летнюю разницу в возрасте и постоянное внимание к их личной жизни.

Сама Холланд Тейлор также неоднократно защищала их союз. Она признавала, что значительная разница в возрасте может стать испытанием для любой пары, однако называла Сару смелым, искренним человеком, который не боится жить в соответствии со своими убеждениями.

История Сары Полсон и Холланд Тейлор — ещё одно напоминание о том, что в любви нет универсальной инструкции. Кому-то нужен общий дом и ежедневные ритуалы, а кому-то — чуть больше свободы и личное пространство. Главное, чтобы выбранный формат устраивал обоих.

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