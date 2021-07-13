5 самых скандальных фильмов Каннского кинофестиваля

За более чем 70-летнюю историю Каннского кинофестиваля скандальных картин было не мало, потому мы выбрали самые яркие примеры того, как кино может оставить след не гениальным сюжетом и игрой, а скандалами и драмами, которые вспыхнули из-за него.
Каннский кинофестиваль - это всегда квинтэссенция гламура, политики и скандала, ведь кроме звезд, которые хотят выделиться на фоне коллег дорогими и "голыми" платьями, также мероприятие часто становится местом для политических заявлений. Но помимо всего этого именно в Каннах впервые показывают авангардные, документальные и художественные картины, созданные знаменитыми режиссерами и сценаристами. Многие из представленных ими фильмов на кинофестивале вызывают у публики противоречивые эмоции.
"Сладкая жизнь"
1960 год, режиссер Федерико Феллини
В 1960 году в Каннах представили фильм культового итальянского кинорежиссера и сегодня он считается кульминационной точкой в карьере Феллини, вершиной его мастерства. Однако в том далеком 60-м он столкнулся с бурей критики, особенно со стороны церкви, которая разглядела в картине ненадлежащее отношение к религии. Консервативные католики особенно оскорбились из-за первой сцены фильма, где вертолет несет статую Христа над Римом, вызывая трепет и радость зрителей внизу. Фильм был запрещен к показу, несмотря на "Золотую пальмовую ветвь".
Ватиканская газета L'Osservatore Romano осудила фильм в статье, озаглавленной La Schifosa Vita ("Отвратительная жизнь"). Но такая дурная слава только повысила рейтинги картины и она стала одной из самых успешных в фильмографии режиссера.
"Виридиана"
1961 год, режисер Луис Бунюэль
В 1961 году картина испанско-мексиканского режиссера получила в Каннах "Золотую пальмовую ветвь", но в историю вошла тоже из-за неодобрения церковью. На то время Бунюэль поднял в своем фильме запретные для франкистской Испании темы инцеста, суицида, насилия над женщиной, святотатства и "шведской семьи".
Фильм запретили в Испании на 16 лет, до самого падения франкистского режима.
"Таксист"
1976 год, режиссер Мартин Скорсезе
Главную роль в картине сыграл молодой на то время актер Роберт де Ниро. Он воплотил роль социопатичного ветерана Вьетнамской войны, который медленно сходит с ума, работая таксистом в Нью-Йорке и совершает серию убийств.
Картина вызвала протест со стороны председателя каннского жюри, драматурга Теннесси Уильямса, который обвинил создателей фильма в восхвалении насилия, поскольку преступления главного героя в фильме прямо не осуждается, а концовка допускает разные толкования.
Также в США отказались пускать фильм в прокат из-за запредельного насилия. Чтобы получить прокатное удостоверение, Скорсезе пришлось перевести одну из сцен в монохром: в этой версии кровь не так бросалась в глаза. После этого премьера фильма таки состоялась.
"Необратимость"
2002 год, режиссер Гаспар Ноэ
Это тяжелый драматический фильм, в котором одновременно снялись бывшие супруги Моника Беллуччи и Венсан Кассель. В день премьеры зрительский зал покинуло около 200 человек, а еще 20 стало. Зрители не выдержали жестокости, показанной режиссером и правдоподобной игры Беллуччи.
Рассказ в фильме ведется в обратном хронологическом порядке и рассказывает о том, как один мужчина пытается отомстить человеку, изнасиловавшему его девушку.
"Фаренгейт 9/11"
2004 год, режиссер Майкл Мур
На протяжении многих лет Каннский кинофестиваль был откровенно равнодушен к документальным фильмам, однако в 2004 году "Золотую пальмовую ветвь" получила картина американского режиссера Майкла Мура, основана на его книге "Где моя страна, чувак?".
Фильм вызвал резонанс в обществе, ведь Мур в картине утверждает, что причины войны в Ираке и трагедии 11 сентября коренятся в личных разногласиях между Бушем и бен Ладеном, а служба вербовки в армию США пользуется нечестными методами для привлечения молодых людей в качестве солдат. После просмотра фильм вызвал 20-минутную овацию, одну из самых продолжительных в истории фестиваля, но был раскритикован администрацией президента США.
"Фаренгейт 9/11" пользовался феноменальным успехом среди кинозрителей и стал самым коммерчески успешным документальным фильмом в истории.
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