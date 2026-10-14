5 секретов со съемочной площадки сериала "Девочки Гилмор", которые стоит знать перед ежегодным просмотром

«Девочки Гилмор» / © Getty Images

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К сожалению, города Старз-Холлоу, где разворачивалось действие сериала, на самом деле не существует, однако очаровательный маленький городок, изображённый в сериале «Девочки Гилмор», было настолько наполнено милыми деталями, что легко представить, будто Лорелай и Рори Гилмор прямо сейчас сидят за кофе в ретро-кафе Luke’s Diner.

Издание Architectural Digest пообщалось с художницей-постановщицей проекта Лорен Краско, чтобы узнать больше о закулисье этого культового маленького городка, который сам по себе был одним из героев сериала.

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1. Сериал «Девочки Гилмор» снимали с ограниченным бюджетом — за несколькими исключениями

Во время встречи актёров на церемонии вручения премии «Эмми» Лорен Грэм и Алексис Бледел пошутили, что бюджет сериала был небольшим по сравнению с бюджетами более популярных соседних проектов, которые также снимались на студийной площадке Warner Bros. в Бербанке, Калифорния.

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«Мы весь год откладывали деньги, чтобы снять один снежный эпизод», — пошутила тогда Бледель.

«Девочки Гилмор» / © Getty Images

«Это был самый маленький художественный отдел, в котором мне когда-либо приходилось работать», — рассказала Краско и отметила, что график съемок был чрезвычайно напряженным: каждый день снимали целых десять страниц сценария с молниеносными диалогами.

Однако, когда создательница и исполнительный продюсер сериала Эми Шерман-Палладино действительно настаивала на определённых деталях, на них находили средства.

Когда Краско подала заявку на финансирование сложных, богато украшенных ворот Гарвардского университета для второго сезона, эпизода «The Road Trip to Harvard», продюсеры поняли, что эта деталь стоит своих денег.

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«Мы потратили десятки тысяч долларов на эти декорации», — добавила она.

2. Лорелай и Сьюки, в некоторой степени, жили в одном доме

Внешние кадры колониального дома Лорелай и Рори, в частности крыльцо с мебелью, снимали на территории студии Warner Bros. И именно это здание служило кухней внутри дома шеф-повара Сьюки (Мелисса Маккарти) и её мужа Джексона (Джексон Дуглас).

«У нас были полки, которые приходилось каждый раз вынимать из окна и возвращать на место при смене декораций», — рассказывала Краско.

«Девочки Гилмор» / © Getty Images

Но это ещё не всё: интерьер дома Гилмора был построен отдельно, в павильоне на территории студии Warner Bros. Там также была полноценная веранда.

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«Мы снимали сцену внутри дома Лорелай, где она направляется к входной двери. А потом, даже через два дня, снимали продолжение сцены уже на улице, где Лорелай выходила из дома в той же одежде. Зрители даже не догадывались, что эти сцены снимали в разное время и в разных местах», — объясняет Краско.

3. На самом деле Рори училась в Университете Южной Калифорнии

Перед началом четвёртого сезона Краско начала изучать Йельский университет, где Рори должна была провести свой первый учебный год. Это было ещё до появления Pinterest и Instagram.

«Мы попросили фотографа из Йеля сделать для нас снимки в соответствии с категориями, которые я ему прислала, — рассказывает она. — Мы получили подробные фотографии различных колледжей, столовых, аудиторий и коридоров».

Создавая интерьер уютной студенческой комнаты Рори в стиле шебби-шик, Краско вспоминала свою поездку в кампус в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, когда она ещё училась в школе и провела там одну ночь.

«Девочки Гилмор» / © Getty Images

Учеба Рори в университете также дала актёрам и съёмочной группе возможность выбраться за пределы студии Warner Bros.

«Это было практичное решение, ведь мы не могли просто построить большой актовый зал или аудиторию», — объясняет Краско.

Первый визит Рори в университетский кампус снимали на территории колледжа Помона в городе Клермонт, Калифорния. Более поздние сцены, в частности выпускной Рори в седьмом и последнем сезоне, снимали в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.

4. Для отеля «Стрекоза» пришлось полностью изменить стиль

Отель «Индепенденс» — место, где Лорелай работала горничной в течение первых трёх сезонов, — отличался официальной атмосферой и тёмной цветовой гаммой. В его вестибюле преобладала мебель из красного дерева, в том числе и у камина.

Когда Лорелай и Сьюки решили открыть собственное дело и вместе управлять гостиницей «Стрекоза» (The Dragonfly Inn), пришлось изменить интерьер.

«Эми хотела сделать это пространство более уютным, ведь для Лорелай это был личный проект», — рассказывает Краско. Она добавляет, что вестибюль стал значительно меньше, а кухню украсили причудливыми цветными узорами и декором.

«Девочки Гилмор» / © Getty Images

В поисках вдохновения Краско обращалась к литературе и альбомам с фотографиями интерьеров, в частности к книге «Classic Country Inns», которую она нашла в букинистическом магазине в Санта-Монике.

Особое внимание уделили столовой. Краско выбрала обои с цветочным орнаментом, вдохновленные интерьером одного из отелей в штате Мэн. Съемочная группа дополнила помещение специально созданными картинами, декоративными витринами и коллекцией антикварных ложек.

Художница-постановщица также использовала старые семейные фотографии, чтобы избежать проблем с разрешениями на использование изображений и авторскими правами.

5. Старз-Холлоу появлялось не только в сериале «Девочки Гилмор»

У вашего любимого уютного городка богатая голливудская история. Те же извилистые улочки и зеленые холмы можно увидеть в фильмах от «Музыканта» (The Music Man) до «Пропащих мальчиков» (The Lost Boys). Съемочная площадка Старз-Холлоу также превратилась в Роузвуд, штат Пенсильвания, в сериале «Милые обманщицы» (Pretty Little Liars).

Если вы когда-нибудь будете смотреть этот молодежный триллер, присмотритесь повнимательнее: вы узнаете ту самую беседку и церковь из «Девочек Гилмор», а также танцевальную студию мисс Петти и закусочную Люка, которая в «Милых обманщицах» превратилась в ресторан Apple Rose Grille.

Даже в рамках самого сериала «Девочки Гилмор» Старз-Холлоу с годами менялось.

«Мы превратили городскую площадь в более официальное пространство для общественных собраний в стиле Новой Англии», — рассказала Краско.

Опираясь на собственный опыт взросления в Бостоне, она добавила различные памятники, колонны и бронзовые мемориальные таблички, чтобы городок выглядел более исторически и географически правдоподобно.

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