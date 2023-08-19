Вспоминаем, как Коко Шанель добилась успеха в мире моды

Габриэль Бонер Шанель появилась на свет 19 августа 1883 года. Ее мать умерла при родах, а девочку назвали в честь акушерки, которая помогла ей родиться. Тогда еще никто не знал, что в будущем именно эта девочка привнесет в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье.

Юные годы Габриэль Шанель были достаточно сложными. Когда ей было 12 девочку и четверо ее братьев и сестер оставил отец. Дети остались на попечении родственников и вынуждены были жить в приюте. Юная Габриэль ненавидела форму, в которую там одевали всех девочек и мечтала, что когда-нибудь будет одевать женщин в красивую одежду.

Кокок Шанель / Фото: Getty Images

Работать Габриэль начала в 18 лет, она устроилась продавцом в магазин одежды нижнего белья. По вечерам юная леди выступала в кабаре. Она исполняла песни под названием "Ko Ko Ri Ko" и "Qui qu’a vu Coco", благодаря им девушка и получила прозвище Коко. Именно в этом клубе Шанель познакомилась с богатым офицером Этьеном Бальсаном. Благодаря ему Шанель покинула дешевое кабаре, в котором работала певицей. Он познакомил Коко с Артуром Кейпелом, который своими деньгами открыл молодому модельеру дорогу в мир большой моды. Артур слыл бабником и совсем не собирался жениться на Коко. Но его деньги помогали ей в бизнесе.

Коко Шанель / Фото: Getty Images

У Шанель было интересное хобби – создавать дамские шляпки. Благодаря Артуру Кейпелу в 1910 году Шанель открыла магазин шляп в Париже. В 1919 году мужчина разбился в автокатастрофе, а Шанель оказалась в глубокой депрессии из-за этого. Именно Артура она впоследствии называла своей самой большой любовью.

Коко Шанель / Фото: Getty Images

Первый магазин Коко находится на бульваре Малешерб, 160, на первом этаже парижской квартиры текстильного бизнесмена, Этьена Бальсана, любовницей которого впоследствии стала Шанель. Квартира Бальсана была также салоном для французской охотничьей и спортивной элиты, поэтому Шанель имела возможность общаться с их пассиями, которые следили за модой, их внешний вид отражал состояние их кавалеров.

Очень скоро не только шляпы, но и одежда от Шанель была известна модницам по всей Франции. В 1921 году, чтобы дополнить свой знаменитый твидовый костюм, Коко Шанель поручила парфюмеру Эрнесту Бо создать духи для дома Chanel. Он разработал духи Chanel No. 5. Первоначально эти духи были подарком клиентам Chanel. Популярность духов побудила Коко предложить их для розничной продажи в 1922 году.

Chanel No. 5 / Фото: Associated Press

Знаменитая стеганая кожаная сумка Chanel была представлена публике в феврале 1955 года. Коко говорила, что все время теряла свои ридикюли и поэтому создала такую сумку, которую можно было носить на плече.

Коко Шанель произвела революцию в моде - как в высокой, так и в повседневной, заменив структурированные силуэты, основанные на корсете и лифе, одеждой, которая была функциональной и женственной.

Chanel / Фото: Associated Press

Интересный факт: Коко Шанель отказалась одевать королевских особ, так как не желала заниматься дизайном бесплатно. Некролог WWD цитирует ее так: "Эти принцессы и герцогини ... они никогда не платят по счетам. Почему я должна отдавать им что-то даром? Никто никогда ничего мне не дарил". Хотя это, конечно, лишь отчасти было правдой.

Коко Шанель / Фото: Associated Press

До самой смерти Коко Шанель занималась дизайном. Она умерла 10 января 1971 года в возрасте 87 лет от сердечного приступа в отеле "Риц" в Париже, где жила долгое время. Она пережила всех своих любовников и богатых покровителей, которые так или иначе помогали ей финансово воплощать в жизнь все ее творческие идеи. Детей у Коко не было, на ее бесплодии сказалась очень бурная молодость и многочисленные аборты. Похоронена Коко Шанель на кладбище Буа-де-Во в Лозанне.

Коко Шанель / Фото: Associated Press

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