Ева Лонгория / © Associated Press

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Когда-то её бьюти-образ был немыслим без выразительных губ, эффектного макияжа глаз и голливудского сияния. Однако сегодня 51-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» смотрит на красоту совсем по-другому. В интервью изданию PEOPLE Ева Лонгория рассказала, как за эти годы изменились её косметические привычки и почему теперь главное место в её бьюти-рутине занимает уход за кожей.

Как изменились приоритеты актрисы в сфере красоты

Ева Лонгория / © Associated Press

По словам Евы, в начале карьеры её гораздо больше интересовал макияж. Тогда она экспериментировала с различными образами, насыщенными оттенками помады и выразительным макияжем глаз. Теперь всё по-другому: актриса признается, что её больше увлекают новинки уходовой косметики.

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«Для меня сейчас всё связано с кожей, а не с последней модной помадой» — рассказала Лонгория.

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Особое место в её косметической коллекции занимают средства для создания эффекта той самой сияющей, гладкой и увлажнённой кожи, которая стала одним из главных бьюти-трендов последних лет.

Впрочем, от макияжа Ева не отказалась. Среди её любимых средств — тушь для объёма. Актриса настолько довольна результатом, что, по её словам, уже два месяца не пользуется накладными ресницами.

Важный урок по уходу за собой

Ева Лонгория / © Getty Images

Если бы Ева могла вернуться в прошлое и дать себе молодой один совет относительно красоты, он был бы очень простым: не забывать о солнцезащитном креме. Сегодня SPF — обязательный этап её ежедневного ухода, который она больше никогда не пропускает.

Актриса также убеждена, что современная косметика должна быть многофункциональной. Она хочет, чтобы шампунь защищал волосы от высоких температур, а тональный крем содержал SPF и компоненты для ухода за кожей. Просто красивой упаковки и приятной текстуры уже недостаточно, от бьюти-продуктов ожидают гораздо большего.

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С чего началась любовь к косметике

Ева Лонгория / © Getty Images

Еще в детстве Ева помогала маме красить седые волосы. Актриса вспоминает, как в 12 лет смешивала краску, надевала перчатки и с нетерпением ждала возможности приступить к делу.

Не менее теплые воспоминания связаны с маминой красной помадой. Ева помнит даже её аромат и признаётся, что в детстве использовала помаду вместо красок — рисовала ею на стенах и раскрашивала собаку. Теперь каждое нанесение этого оттенка возвращает её к счастливым детским воспоминаниям.

Что заставляет Еву Лонгорию чувствовать себя особенной

Ева Лонгория / © Getty Images

Несмотря на многолетнюю карьеру, статус голливудской звезды и многочисленные комплименты, самые ценные слова для актрисы звучат вовсе не на красных дорожках. Ева рассказала, что больше всего её тронули слова сына Сантьяго. Однажды, когда она собиралась на мероприятие, мальчик посмотрел на маму и сказал, что она выглядит потрясающе. А в другой вечер признался, что любит быть её сыном.

Именно такие моменты, по словам Лонгории, напоминают ей о подлинной ценности и дают ощущение, что в жизни всё на своих местах.

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