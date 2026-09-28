61-летняя актриса Мариса Томей раскрыла секрет своей молодости

Мариса Томей / © Associated Press

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Мариса Томей уже давно привлекает внимание своим свежим внешним видом. Актриса, получившая «Оскар» за роль в фильме «Мой кузен Винни» 1992 года, и сегодня активно работает в кино и продолжает появляться на красных дорожках. Секрет своего самочувствия и внешности она описывает без сложных схем и изнурительных тренировок, об этом рассказало издание Hello!.

По словам Томей, одна из самых важных вещей в её жизни — полноценный сон. Она также отдаёт предпочтение так называемому функциональному движению — активности, которая естественным образом заставляет тело работать. Вместо того чтобы обязательно проводить время в спортзале, актриса любит гулять пешком на природе.

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Мариса Томей / © Associated Press

Функциональные упражнения основаны на движениях, которые мы выполняем в повседневной жизни: приседаниях, выпадах, толканиях и тягах. Они одновременно задействуют несколько групп мышц и помогают развивать силу и устойчивость тела.

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Впрочем, Томей убеждена, что дело не только в физической активности. Актриса неоднократно говорила о важности замедления темпа, простоты и отказа от перфекционизма. Даже когда она создавала собственную линию пищевых добавок, она хотела избежать идеи постоянного «исправления» себя.

Мариса Томей / © Associated Press

Еще в подростковом возрасте Томей заинтересовалась медитацией и практиками заземления. Сегодня она время от времени занимается йогой, гимнастикой, ходит в походы, а также практикует двигательную медитацию, в частности через танец. По её словам, это помогает лучше чувствовать собственное тело и поддерживать не только физическое, но и эмоциональное и ментальное здоровье.

Особое место в философии актрисы занимают общение, смех и близость с людьми. Томей отмечает, что общие моменты и ощущение взаимной связи помогают снижать уровень стресса, поэтому забота о себе для неё выходит далеко за рамки косметических процедур.

Мариса Томей / © Associated Press

Подход Марисы Томей к красоте звучит удивительно современно: достаточно высыпаться, с удовольствием двигаться, бывать на природе, находить время для внутреннего баланса и не превращать заботу о себе в бесконечную погоню за совершенством. Возможно, именно этот отказ от постоянного стремления выглядеть идеально и является её самым интересным секретом.

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