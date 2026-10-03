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62-летняя Моника Беллуччи раскрыла секрет своей фигуры: ест пасту и почти не занимается спортом
Известная итальянка не придерживается строгих диет и не проводит часы в спортзале.
30 сентября Монике Беллуччи исполнилось 62 года. Итальянская актриса по-прежнему восхищает поклонников своей фигурой, хотя ее подход к питанию и физическим нагрузкам совсем не похож на строгие режимы, которым следуют многие знаменитости.
Беллуччи не считает калории и не отказывается от любимых продуктов, пишет The Daily Mail. В ее рационе есть паста и десерты, а иногда актриса позволяет себе бокал вина. Основу питания при этом составляет средиземноморская диета — овощи, фрукты, рыба, мясо, орехи и оливковое масло.
Актриса также придерживается режима из пяти приемов пищи в день: завтрака, обеда, ужина и двух небольших перекусов. При этом она делает акцент на размере порций и старается не переедать.
Не слишком увлекается Беллуччи и спортом. Вместо интенсивных тренировок в спортзале она предпочитает плавание — примерно по 45 минут несколько раз в неделю. Время от времени актриса также занимается пилатесом, который помогает ей поддерживать подвижность.
При этом Моника не считает необходимым постоянно ограничивать себя. Ранее она признавалась, что любит пасту и пирожные и иногда пьет вино, а также советовала получать удовольствие от жизни и не превращать заботу о внешности в навязчивую идею.
Для определенных ролей Беллуччи все же приходится менять привычный образ жизни — соблюдать более строгий рацион и тренироваться. Однако в обычной жизни 62-летняя актриса предпочитает умеренность и не стремится становиться чрезмерно худой.
«Я всегда была пышной женщиной, никогда не была худенькой — такова моя природа», — говорила Беллуччи.
Ранее, напомним, Хилария Болдуин раскрыла секрет стройной фигуры после рождения семерых детей.