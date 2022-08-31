К годовщине смерти "королевы сердец": 7 любовников принцессы Дианы 

Наше представление о личной жизни принцессы Дианы чаще всего ограничивается двумя мужчинами – ее мужем, принцем Чарльзом, и сыном египетского миллиардера и продюсером Доди Аль-Файедом, за которого он собиралась выйти замуж после развода и вместе с которым погибла в Париже, в туннеле перед мостом Альма. Но, как справедливо считала поэтесса Юлия Друнина, "от первой любви до последней у каждого – целая жизнь". Диана – не исключение, она любила и других мужчин, но любили ли они ее?

Барри Маннаки. "Жилетка"

Барри Маннаки и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Барри Маннаки был телохранителем Дианы и первым мужчиной, на которого принцесса обратила внимание после того, как они с принцем Чарльзом решили, что их семья не состоялась. Это произошло в 1985 году, и именно этим временем датируется начало их романа, который продлился чуть больше года. Принцесса Уэльская искала в Барри не столько любовника, сколько "жилетку" для слез и жалоб, а также отца и защитника – последним он, собственно, и был. Диана сама признавалась, что рядом с Маннаки чувствовала себя маленькой девочкой, ей нужно было, чтобы телохранитель ее постоянно опекал, жалел и хвалил. "Я готова была оставить все, включая детей, – говорила Диана, – и жить с ним, будучи простой женщиной, а не Ее Высочеством".

После того как начальник охраны принца Чарльза застал Диану и Барри в положении, которое он назвал "компрометирующим", телохранителя перевели на охрану британского дипломатического корпуса, но проработал он там недолго. Спустя год Маннаки погиб в автомобильной катастрофе: в мотоцикл, на котором он ехал со своим другом, врезался грузовик – его водителя ослепили фары некоего третьего автомобиля, который и не нашли. Принцесса до конца своей жизни пыталась узнать об этой аварии как можно больше – она была уверена, что ее подстроила служба безопасности ее мужа.

Джеймс Хьюитт. "Отец" Гарри

Джеймс Хьюитт / Фото: Getty Images

С офицером британской армии и по совместительству игроком в поло и инструктором по верховой езде, Джеймсом Хьюиттом, Диана познакомилась еще до свадьбы с принцем Чарльзом. Это произошло на матче поло в Тиверте, но в то время будущая принцесса особого внимания на Хьюитта не обратила, и он, по его собственным словам, начал наблюдать за ней со стороны. Время от времени молодые встречались на вечеринках и спортивных соревнованиях, и после того как Диана рассталась с Маннаки, пришел черед Хьюитта. Их отношения начались с просьбы Дианы подтянуть ее навыки верховой езды и – с разными по продолжительности перерывами – длились несколько лет.

Именно Хьюитта называют отцом младшего сына Дианы, принца Гарри, но доказательств, которые подтвердили бы эти слухи, так и не нашлось. Джеймс написал об отношениях с Дианой две книги – "Влюбленная принцесса" и "Любовь и война". Он также собирался продать письма, которые писала ему Диана в начале 90-х годов, запросив за них десять миллионов фунтов, но они были украдены, и, где находятся сейчас, неизвестно.

Джеймс Гилби. Squidgy

Джеймс Гилби / Фото: Getty Images

Роман Дианы с торговцем автомобилями Джеймсом Гилби начался за два года до того, как она вышла замуж за Чарльза. Когда в семье произошел разлад, принцесса вспомнила о давнем поклоннике. Возможно, им удалось бы сохранить свою связь в тайне от окружающих, если бы не скандал, связанный с телефонным разговором Дианы и Джеймса, который они вели в 1989 году, когда принцесса гостила на Рождество в поместье Сандрингем. Они не знали, что телефон прослушивается, поэтому были откровенны друг с другом. Диана, не стесняясь в выражениях, плакалась собеседнику на поведение Чарльза и свое неуютное положение в королевской семье, а Джеймс сочувствовал ей, признавался в любви и называл ее "дорогой" и "squidgy", что в переводе означает "легкоранимая", из-за чего историю – по аналогии с Уотергейтом – окрестили Squidgygate. Через год после смерти принцес Уэльской газета The Sun сделала расшифровку этого разговора достоянием общественности, более того, каждый интересующийся чужой личной жизнью, заплатив всего 36 центов, мог, позвонив по опубликованному в издании телефону, выслушать откровения принцессы от начала и до конца.

Биографы Дианы уверены: Гилби был едва ли не единственным мужчиной в жизни принцессы, искренне ее любившим. Джеймс долго не женился – видимо, не мог забыть принцессу Уэльскую. Только через шестнадцать лет после ее смерти он наконец-то изменил свой статус одинокого на семейный, оформив отношения с разведенной женщиной – матерью пятерых детей.

Оливер Хоар. В трусах и с сигаретой

Оливер Хоар / Фото: Getty Images

Миллионер, арт-дилер и, наконец, просто красавец Оливер Хоар был другом принца Чарльза, который – на свою голову – и познакомил его со своей женой. Чувства Дианы к Оливеру долгое время оставались неразделенными: во-первых, Хоар был женат, во-вторых, он не хотел ссориться с Чарльзом, поэтому ответил на ее чувства только после того, как супруги официально разъехались. О том, что Хоар действительно состоял в близких отношениях с Дианой, свидетельствует курьезный факт пожарной тревоги, которую он устроил в ее покоях. Сигнализация сработала, когда Оливер решил покурить, пожарные нашли его в спальне принцессы спрятавшимся за пальмой в кадке – в трусах и с сигаретой.

Возможно, их отношения продлились бы долго и привели бы к серьезному результату, но все испортила ревность Дианы. Она звонила своему любовнику днем и ночью, подставляя его перед женой, которую, кстати, тоже звали Дианой. Не выдержав натиска Леди Ди, Хоар ушел от нее.

Джон Кеннеди-младший. В роли первой леди США

Джон Кеннеди-младший / Фото: Getty Images

С Джоном Кеннеди-младшим, сыном президента США Джона Кеннеди, Диану связывали непродолжительные – они встречались всего несколько раз – но очень яркие отношения. О них рассказала в своей книге "Диана: последнее слово" подруга принцессы, Симона Симмонс. Диана призналась ей, что их тайные свидания проходили в одном из нью-йоркских отелей, в котором когда-то его отец, Джон Кеннеди, проводил время с Мэрилин Монро. По словам Симмонс, Диана очень высоко оценила мужские качества Кеннеди-младшего – на десять баллов из десяти возможных, и призналась, что в его объятиях она чувствовала себя первой леди США.

Через год после блиц-романа с принцессой Уэльской Кеннеди-младший женился, а еще через три года погиб в авиакатастрофе вместе с женой и ее сестрой. Легкомоторный самолет, которым он управлял, потерпел крушение, упав в Атлантический океан. Принцессу Диану Джон Кеннеди-младший пережил всего на два года.

Уилл Карлинг. "Диана – мой друг!"

Уилл Карлинг / Фото: Getty Images

Бывший капитан сборной Англии по регби Уилл Карлинг попал в поле зрения Дианы, когда начал давать уроки этой игры ее сыновьям – Уильяму и Гарри. Шаг навстречу первой сделала принцесса, пригласившая Карлинга в гости в покои Кенсингтонского дворца – якобы на чашку кофе, и с тех пор Уилл стал ее частым гостем. Неизвестно, сколько бы продолжался этот тайный роман, если бы об их отношениях не узнали журналисты. Карлинг оказался в центре внимания прессы, что он, будучи человеком непубличным, очень тяжело переживал.

А после того, как в одном из интервью Диана заявила, что Уилл должен бросить жену, поскольку в браке он несчастен, от Карлинга ушла жена. Пытаясь ее вернуть, бывший спортсмен упорно отрицал свою связь с принцессой, заявляя: "Диана – мой друг!" Увы, ему никто не поверил. С женой Уиллу пришлось развестись, с любовницей – расстаться. Со временем он снова женился – его новая супруга очень похожа на покойную принцессу.

Хаснат Хан. Единственная настоящая любовь

Хаснат Хан / Фото: Getty Images

С кардиохирургом пакистанского происхождения Хаснатом Ханом Диана познакомилась благодаря своей благотворительной деятельности – они встретились в госпитале Royal Brompton, где он работал, а она приехала, чтобы посетить лечившихся там больных. Это была любовь с первого взгляда, и непродолжительный, но бурный роман вспыхнул мгновенно. Об отношениях Хасната и Дианы рассказал дворецкий принцесс Уэльской Пол Баррел: по его словам, Хана привозили в Кенсингтонский дворец в багажнике автомобиля Дианы, а она встречала его в шубе, надетой на голое тело – как когда-то Мэрилин Монро ждала Джона Кеннеди. На столике у постели Дианы всегда стояла фотография Хасната, она познакомила его с сыновьями и начала изучать Коран, чтобы перейти в мусульманство.

Хана считают единственной настоящей любовью принцессы – она хотела выйти за него замуж, и даже тайно от самого любовника познакомилась с его родителями в Пакистане, пообщавшись с ними, поняла: благословения на брак с разведенной женщиной с двумя детьми они не дадут. Хаснат и Диана расстались. Хан женился через шесть лет после гибели Дианы – его избранницей стала соотечественница, о которой журналистам удалось узнать, что она тоже врач, а их свадьбу организовали родители жениха, которые давно дружат с родителями невесты.

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