7 знаменитостей ростом ниже 152 см: маленькие яркие звезды

Кристин Ченовет / © Associated Press

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На экране рост — вещь удивительно условная. Камера, обувь, ракурс, костюмы и то, рядом с кем стоит знаменитость, могут визуально добавить или убавить несколько сантиметров. Поэтому иногда бывает неожиданно узнать, что звезда, которая кажется нам высокой и статной, на самом деле едва превышает отметку в 150 см.

Однако есть знаменитости, которые и сами охотно шутят над своим ростом. Для кого-то это повод пошутить о детской одежде, для кого-то — о брюках, которые невозможно нормально подобрать, а для кого-то — просто еще одна черта, которая делает их узнаваемыми. Издание People рассказало о знаменитостях, чей рост — менее 150 см.

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Дэнни Де Вито — 147 см

Дэнни ДеВито / © Associated Press

Дэнни Де Вито — прекрасное доказательство того, что голливудский масштаб не имеет ничего общего с ростом. У известного актёра рост около 147 см. Впрочем, путь к принятию своей миниатюрности для него был не всегда простым.

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В интервью программе CBS Sunday Morning в 2017 году Де Вито вспоминал, что в юности его рост был причиной неуверенности. На танцах, по его словам, приходилось находить собственные способы привлечь внимание, например, покорять людей не ростом, а движениями и чувством юмора.

Со временем он понял гораздо более важное, если природа не наделила тебя дополнительными сантиметрами, это ещё не значит, что ты не можешь компенсировать их характером.

Кристин Ченовет — 150 см

Кристин Ченовет / © Associated Press

У обладательницы премии «Тони» Кристин Ченовет рост около 150 см. И, похоже, она давно научилась превращать это в свою суперсилу. Актриса шутит, что в основном известна из-за своего небольшого роста. По её словам, у него есть свои преимущества, ведь в толпе можно буквально незаметно «проскользнуть» куда угодно. Правда, есть и обратная сторона, та же толпа легко может не заметить тебя и случайно «наступить».

Ченовет также шутила, что её рост даёт вполне конкретные финансовые преимущества, ведь одежду иногда приходится покупать в детском отделе, зато она дешевле. А ещё, по её словам, есть романтический бонус, ведь она никогда не будет выше своего партнёра.

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Джада Пинкетт-Смит — 150 см

Джада Пинкетт Смит / © Associated Press

Рядом с Уиллом Смитом, чей рост составляет около 188 см, Джада выглядит особенно миниатюрной. Её рост — примерно 150 см, но сама актриса предпочитает говорить не о том, насколько она маленькая, а о том, насколько велика может быть её энергия.

В интервью WIRED она с юмором объясняла, что на каблуках может прибавить несколько сантиметров и достичь примерно 157 см. Но без них она настоящая «коротышка».

Однако сразу же добавляет, что главное — ходить с высоко поднятой головой. Это, пожалуй, и есть лучшая формула отношения к собственному росту, ведь физически можно быть невысокой, но вовсе не обязательно чувствовать себя маленькой.

Мелисса Ройч — 150 см

Мелисса Ройч / © Associated Press

Для Мелиссы, известной прежде всего по роли Бернадетт в сериале «Теория большого взрыва», рост тоже не раз становился предметом шуток. Рост актрисы составляет около 150 см, и она признавалась, что до 152 см так и не «дотянула».

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Во время своего выступления в шоу The Talk в 2023 году Ройч пошутила, что организаторы специально положили ей дополнительные подушки на кресло, чтобы ноги доставали до пола.

Но самой забавной для неё стала другая ситуация, когда её собственные дети начали осознавать, что мама вовсе не такая высокая, как им казалось в раннем возрасте. По словам Мелиссы, они постепенно «собирали пазл» и оказалось, что статус мамы как самого высокого человека в семье оказался под угрозой.

Николь «Снуки» Полицци — 145–147 см

Николь «Снуки» Полицци / © Associated Press

Звезда реалити-шоу «Пляж» («Jersey Shore») — ещё одна знаменитость, чей рост заметно уступает её харизме. Её рост составляет примерно 145 см. Правда, сама Полицци шутила, что даже не до конца уверена в точной цифре, иногда она называет 145 см, а иногда предполагает, что рост может быть ближе к 147 см.

В 2024 году она рассказала в Interview Magazine, что её небольшой рост даже помогает поклонникам узнавать её на улице. По словам Снуки, когда она заходит, например, в магазин, люди быстро понимают, что кто это, ведь именно рост становится одной из первых подсказок.

Адриенн Бейлон-Гаутон — 150 см

Адриенн Бейлон-Гаутон / © Associated Press

Рост Адриенн составляет около 150 см. Однако если и есть сфера, где небольшой рост точно не мешает, то это мода. В феврале 2026 года певица и актриса показала в соцсетях подготовку к Grammy Awards и примерку образа со стилистом. Она призналась, что обожает моду, а сочетание её роста и пышных форм делает создание образов ещё более интересным.

И это хороший пример того, как знаменитости постепенно отходят от идеи, что одежда должна «исправлять» фигуру. Стиль — это не о том, чтобы казаться выше или ниже, а о том, чтобы найти вещи, в которых комфортно быть собой.

Джеки Уивер — 150 см

Джеки Уивер / © Associated Press

Австралийская актриса Джеки Уивер, дважды номинированная на «Оскар», и ее рост примерно 150 см. И именно он стал источником одной из самых милых историй в нашем списке.

В интервью The Guardian в 2025 году Уивер рассказала о маленьком стульчике, который получила на свой второй день рождения. Он до сих пор хранится в её гостиной и, что самое интересное, актриса и сейчас может на нём сидеть.

Спустя более 75 лет детский стул по-прежнему остается для неё вполне функциональным предметом мебели. Можно сказать, что этот стул пережил не одно поколение и до сих пор идеально подходит своей хозяйке.

В мире знаменитостей, где на протяжении многих лет существовали строгие представления о «правильной» внешности, такие истории воспринимаются особенно легко. Кто-то превращает рост в шутку, кто-то — в особенность стиля, а кто-то просто перестает обращать на него внимание. И, возможно, именно это — лучший вывод, ведь сантиметры могут определить, насколько высоко вы дотягиваетесь до верхней полки, но точно не определяют, насколько далеко вы можете взлететь к звездам.

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