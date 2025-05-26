Аксессуар не для всех: европейские принцессы, которые никогда не носили тиары

Принцесса Леонор, инфанта София, принцессы Алексия и Ариана / © Associated Press

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За последние несколько лет мы многие принцессы дебютировали в тиарах — принцесса Нидерландов Катарина-Амалия, принцесса Норвегии Ингрид Александра и совсем недавно — принцесса Дании Изабелла.

Принцесса Катарина-Амалия уже носила тиару Star Button, принцессе Ингрид Александре на ее 18-летие в 2022 году подарили тиару Boucheron Circle, а принцессе Изабелле на празднование ее совершеннолетия подарили тиару Daisy Bandeau.

Мы обратили внимание, что большинство принцессы впервые надевает тиару на свое 18-летие, но есть и те королевские особы, которые все еще ждут своего времени.

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Принцесса Алексия

Принцесса Алексия / © Getty Images

В отличие от ее старшей сестры, принцессы Катарины-Амалии, мы вряд ли увидим принцессу Алексию в тиаре до дня ее свадьбы.

Она могла бы дебютировать в тиаре, которую носила ее мать, королева Максима, в день своей свадьбы с королем Виллемом-Александром в феврале 2002 года. Максима носила в тот день диадему из ювелирной шкатулки ее будущей свекрови королевы Беатрикс.

Принцесса Ариана

Принцесса Ариана / © Getty Images

Аналогичные обстоятельства сложились и для младшей дочери короля Виллема-Александра и королевы Максимы, которой в апреле 2025 года исполнилось 18 лет. Дебют тиары Арианы, скорее всего, состоится в день ее свадьбы, если только она не посетит государственный банкет до этого, что маловероятно, так как она не является наследницей престола, как ее старшая сестра.

Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / © Getty Images

Хотя многие ожидали, что испанская наследница престола впервые наденет тиару на свой 18- й день рождения в 2024 году, Леонор пока еще не появлялась на публике с этим ювелирным украшением. Предполагается, что прусская тиара, которую Летиция надела в день своей свадьбы с принцем Филиппом в 2004 году, станет украшением, которое Леонор выберет первым.

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Инфанта София

Инфанта София / © Getty Images

Младшей дочери короля Филиппа VI и королевы Летиции 29 апреля 2025 годаисполнилось 18 лет, но на последних портретах она одета в элегантно-повседневную одежду, и как и ее сестра до сих пор не носила тиару. Как пишет журнал Hello! ее тети по отцовской линии — инфанта Кристина и инфанта Елена, обе носили тиары до замужества, поэтому теоретически София также могла бы появиться на каком-то торжественном мероприятии с диадемой на голове, но пока что этого не произошло.

Леди Луиза Виндзор

Леди Луиза Виндзор / © Getty Images

Ожидается, что 21-летняя дочь герцога и герцогини Эдинбургских не станет полноправным членом королевской семьи после окончания университета. Как и ее старшие кузины, принцесса Беатриса и принцесса Евгения, леди Луиза, скорее всего, впервые наденет тиару, когда выйдет замуж.

Возможно, это будет тиара Anthemion из коллекции покойной королевы Елизаветы II, которую ее мать Софи носила на своей свадьбе с принцем Эдвардом в 1999 году.