Актриса Билли Лурд рассказала об уходовых привычках, которым её научила мама, звезда "Звёздных войн" Кэрри Фишер

Кэрри Фишер и Билли Лурд / © Associated Press

Реклама

У каждой семьи есть свои ритуалы, а в семье Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс они были ещё и частью голливудской жизни. Актриса Билли Лурд, дочь легендарной исполнительницы роли принцессы Леи, рассказала изданию Into the Gloss,к ак она переняла бьюти-привычки двух женщин из своей семьи и почему её собственный стиль стал сочетанием их совершенно разных подходов.

Блесток много не бывает

Кэрри Фишер / © Associated Press

По словам Билли Лурд, её мама Кэрри Фишер обожала макияж, но не слишком заботилась о правилах его нанесения. Актриса могла ложиться спать с блестками и толстым слоем тонального средства, а умывание перед сном вообще не входило в её привычки.«Она любила макияж, но наносила его очень хаотично, в стиле рейв-вечеринок» — вспоминает Лурд.

Реклама

Речь идет не только о ярких тенях или глиттере? Фишер использовала настоящие декоративные блестки для рукоделия, наносила их на веки кистями для рисования. На съёмочных площадках даже появлялись таблички с надписью «Зона без блесток».

Реклама

Для Билли это одна из самых ярких черт маминой индивидуальности. Её любовь к эффектному макияжу была настолько сильна, что обычные косметические правила просто отходили на второй план.

Безупречный повседневный гламур

Дебби Рейнольдс / © Associated Press

Бабушка Билли, актриса Дебби Рейнольдс, придерживалась совершенно иной философии. Она практически никогда не выходила из дома без полного макияжа и парика. Даже если внучка собиралась навестить её, о визите нужно было предупредить заранее, чтобы Дебби успела принарядиться и создать свой фирменный образ.

В отличие от дочери, Рейнольдс уделяла особое внимание уходу за кожей? она регулярно делала косметические процедуры, каждый вечер очищала лицо и никогда не ложилась спать с макияжем. Её шкаф был заполнен париками, а кружевные основы она умела закреплять с незаурядным мастерством.

Правила красоты Билли Лурд

Билли Лурд / © Associated Press

Сегодня Билли Лурд сочетает подходы обеих женщин. От бабушки она унаследовала любовь к тщательному очищению кожи, а от мамы — свободу самовыражения с помощью макияжа. Актриса признается, что теперь буквально не представляет, как можно лечь спать, не умывшись. Даже если рабочий день заканчивается в пять утра, она принимает душ, дважды очищает лицо и выполняет все этапы ухода перед сном.

Реклама

А вот в макияже Лурд не стремится быть слишком сдержанной. Блестки остаются её любимым акцентом, который она даже в шутку называет нейтральным цветом в своей палитре.

Билли Лурд, Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс / © Associated Press

Билли Лурд, Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс / © Associated Press

Билли доказывает, что семейные традиции могут превратиться в собственную философию красоты. От бабушки она переняла дисциплину, от мамы — смелость экспериментировать. И именно в этом сочетании заботы о себе и свободы самовыражения и заключается её особый стиль.

Новости партнеров

Новости партнеров