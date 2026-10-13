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Актриса Билли Лурд рассказала об уходовых привычках, которым её научила мама, звезда "Звёздных войн" Кэрри Фишер
Дочь звезды «Звездных войн» рассказала, как её мама и бабушка Дебби Рейнольдс сформировали её отношение к красоте. Оказалось, в семейных бьюти-привычках нашлось место и для тщательного очищения кожи, и для блесток, с которыми можно было заснуть.
У каждой семьи есть свои ритуалы, а в семье Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс они были ещё и частью голливудской жизни. Актриса Билли Лурд, дочь легендарной исполнительницы роли принцессы Леи, рассказала изданию Into the Gloss,к ак она переняла бьюти-привычки двух женщин из своей семьи и почему её собственный стиль стал сочетанием их совершенно разных подходов.
Блесток много не бывает
По словам Билли Лурд, её мама Кэрри Фишер обожала макияж, но не слишком заботилась о правилах его нанесения. Актриса могла ложиться спать с блестками и толстым слоем тонального средства, а умывание перед сном вообще не входило в её привычки.«Она любила макияж, но наносила его очень хаотично, в стиле рейв-вечеринок» — вспоминает Лурд.
Речь идет не только о ярких тенях или глиттере? Фишер использовала настоящие декоративные блестки для рукоделия, наносила их на веки кистями для рисования. На съёмочных площадках даже появлялись таблички с надписью «Зона без блесток».
Для Билли это одна из самых ярких черт маминой индивидуальности. Её любовь к эффектному макияжу была настолько сильна, что обычные косметические правила просто отходили на второй план.
Безупречный повседневный гламур
Бабушка Билли, актриса Дебби Рейнольдс, придерживалась совершенно иной философии. Она практически никогда не выходила из дома без полного макияжа и парика. Даже если внучка собиралась навестить её, о визите нужно было предупредить заранее, чтобы Дебби успела принарядиться и создать свой фирменный образ.
В отличие от дочери, Рейнольдс уделяла особое внимание уходу за кожей? она регулярно делала косметические процедуры, каждый вечер очищала лицо и никогда не ложилась спать с макияжем. Её шкаф был заполнен париками, а кружевные основы она умела закреплять с незаурядным мастерством.
Правила красоты Билли Лурд
Сегодня Билли Лурд сочетает подходы обеих женщин. От бабушки она унаследовала любовь к тщательному очищению кожи, а от мамы — свободу самовыражения с помощью макияжа. Актриса признается, что теперь буквально не представляет, как можно лечь спать, не умывшись. Даже если рабочий день заканчивается в пять утра, она принимает душ, дважды очищает лицо и выполняет все этапы ухода перед сном.
А вот в макияже Лурд не стремится быть слишком сдержанной. Блестки остаются её любимым акцентом, который она даже в шутку называет нейтральным цветом в своей палитре.
Билли доказывает, что семейные традиции могут превратиться в собственную философию красоты. От бабушки она переняла дисциплину, от мамы — смелость экспериментировать. И именно в этом сочетании заботы о себе и свободы самовыражения и заключается её особый стиль.