Актриса Дженна Ортега рассказала о своём ОКР, с которым живёт с 7 лет

Актриса Дженна Ортега рассказала о своём ОКР / © Associated Press

Реклама

Мы знаем Дженну Ортегу как актрису, которая мастерски воплощает на экране сложных, загадочных и порой мрачных персонажей. Её Венсдей Аддамс стала настоящим культурным феноменом, а готический стиль — неотъемлемой частью публичного образа. Однако за пределами съёмочной площадки у Дженны есть свои трудности, о которых она говорит всё откровеннее, сообщило издание People.

Дженна Ортега / © Associated Press

В новом интервью журналу Vogue актриса рассказала об обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР), симптомы которого она замечала у себя ещё с семилетнего возраста.«В моей голове одновременно роилось множество разных мыслей» — так она описала свои детские переживания, вспоминая ощущение, будто в голове постоянно происходит несколько процессов одновременно.

Реклама

В детстве Дженна просыпалась раньше своих братьев и сестёр, чтобы выполнить определённую последовательность действий перед школой. Она должна была застелить кровать определенным образом, открыть ящик определенным образом и медленно расчесать волосы.

Реклама

Для постороннего человека такие привычки могут казаться мелочами. Однако для человека с ОКР нарушение привычного порядка иногда сопровождается сильным дискомфортом и тревогой.

Что такое ОКР и почему это не просто любовь к порядку

Дженна Ортега / © Associated Press

Обсессивно-компульсивное расстройство часто ошибочно приравнивают к перфекционизму, чрезмерной аккуратности или желанию раскладывать вещи по цветам. На самом деле это более сложное состояние, которое может существенно влиять на повседневную жизнь.

ОКР может проявляться в виде навязчивых мыслей, образов или страхов, вызывающих тревогу, а также повторяющихся действий или ритуалов, к которым человек испытывает сильное внутреннее влечение. Такие действия могут временно снижать напряжение, однако облегчение часто длится недолго. Навязчивые мысли возвращаются, и человек вновь испытывает потребность выполнить ритуал. В результате формируется изнурительный круг, который может мешать работе, учебе, общению и отдыху.

Важно понимать, что не каждая привычка или повторяющееся действие означает ОКР. Решающими факторами являются характер симптомов, степень страдания и их влияние на жизнь. Диагноз ставит специалист, а история Ортеги помогает увидеть эту разницу, ведь за внешне незаметными действиями может скрываться опыт, который сложно объяснить человеку, никогда с ним не сталкивавшемуся.

Реклама

Ритуалы, сохранившиеся с детства

Дженна Ортега / © Associated Press

С годами симптомы у Дженни не исчезли полностью. Как рассказала актриса, они обостряются, когда она беспокоится, устает или испытывает джетлаг после перелетов и смены часовых поясов.«Я просто принимаю это и выполняю свой ритуал» — сказала она.

Сегодня в её повседневной жизни также существуют определённые правила, от которых сложно отступить. Например, Ортега повторяет фразу «береги себя» («take care») определённое количество раз в течение дня. Перед выходом на съёмочную площадку она должна сделать первый шаг левой ногой, а также задержать дыхание и сосчитать до 71.

Эти детали могут показаться необычными, однако они демонстрируют, насколько индивидуальными бывают проявления ОКР. Ритуалы не обязательно связаны с уборкой, мытьем рук или проверкой замков, они могут касаться счёта, определённых слов, движений или последовательности действий.

Ортега не скрывает, что ей самой эти симптомы порой кажутся странными. Однако осознание этого не всегда помогает просто прекратить ритуал. Именно в этом и заключается одна из сложностей расстройства: человек может понимать, что определенное действие не имеет очевидного смысла, но все равно испытывать сильную потребность его выполнить.

Реклама

Как Дженна справляется

Дженна Ортега / © Associated Press

Актриса рассказала, что время от времени обращается к психотерапевту и пробовала медикаментозное лечение. Еще одним способом немного снизить внутреннее давление для нее стало необычное переосмысление собственных симптомов, Дженна пытается представлять ОКР как игру. Такой подход, по её словам, помогает по-другому смотреть на ситуацию и не воспринимать каждое проявление расстройства как непреодолимое препятствие.

Важную роль в её жизни играет и профессия. Во время съемок актрисе нужно сосредоточиваться на сцене, партнере, репликах и работе перед камерой. В такие моменты она должна обращать внимание на то, что происходит здесь и сейчас.

Это не означает, что актёрская профессия излечила её от ОКР или что погружение в работу может заменить профессиональную помощь. Скорее речь идет о том, что любимое дело даёт ей моменты концентрации и передышку от постоянного внимания к собственным ритуалам.

Откровенность без стеснения

Дженна Ортега / © Associated Press

Это не первый раз, когда Ортега говорит о своём психическом здоровье. Ещё в 2025 году актриса рассказывала, что у неё довольно выраженные симптомы ОКР и что она много лет придерживалась почти неизменной последовательности действий. Тогда она упоминала, что считает до определенного числа во время душа и одевается в строгом порядке. Даже небольшое изменение привычного сценария могло повлиять на ее настроение.

«Если у меня плохой день и я не понимаю, почему, это может быть из-за того, что я надела не тот носок не на ту ногу» — поделилась актриса.

В то же время она признавала, что понимает, насколько подобные переживания могут казаться другим людям незначительными или даже забавными. Однако для неё самой эти действия дают определённое ощущение комфорта.

Откровенность Ортеги важна не потому, что она должна объяснять публике каждую особенность своей жизни, а потому, что разговоры о психическом здоровье помогают разрушать стереотипы. ОКР — это не прихоть, не модный ярлык и не синоним любви к чистоте. Это расстройство, которое может быть изнурительным даже тогда, когда его проявления остаются незаметными для окружающих.

Новости партнеров

Новости партнеров