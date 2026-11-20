Энди МакДавелл / © Associated Press

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Роскошные серебристые локоны давно стали визитной карточкой 68-летней Энди Макдавелл. Актриса не скрывает естественную текстуру волос, а наоборот, сделала её частью своего узнаваемого образа. Однако так было не всегда. В интервью изданию PEOPLE знаменитость вспомнила, как когда-то пыталась укротить свои локоны, и объяснила, почему больше не хочет тратить на это ни времени, ни сил.

Почему актриса изменила свое отношение к волосам

Энди МакДавелл / © Associated Press

Энди призналась, что в студенческие годы просыпалась пораньше, чтобы каждое утро выпрямлять волосы. Теперь, оглядываясь назад, она вспоминает этот период без особого энтузиазма.

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«Как же это было нелепо. Какая пустая трата времени!» — поделилась актриса.

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По её словам, тогда она старалась не столько нравиться себе, сколько соответствовать тому, что, по её мнению, другие люди считали привлекательным. Иногда даже комментарии людей, чье мнение она уважала, заставляли её сомневаться в своей внешности.

Сегодня МакДавелл с удовольствием носит свои естественные кудри и не понимает, зачем каждый день менять их текстуру. Конечно, иногда ей нравится экспериментировать с прямыми волосами, но делать это постоянно она уже не видит смысла.

Секрет красивых локонов

Энди МакДавелл / © Associated Press

Актриса также рассказала о своих принципах ухода за волосами. Она старается не мыть их слишком часто, уделяет особое внимание кондиционеру и, самое главное, позволяет себе наслаждаться их естественной структурой.

«Просто наслаждаться ими и этой свободой» — так МакДавелл описывает свой подход.

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Главный урок, который извлекла актриса

Энди МакДавелл / © Associated Press

Когда она задумывается о том, что бы она посоветовала себе в молодости, то подчеркивает, что жизнь не бывает спокойной и предсказуемой. В ней бывают взлеты, падения и периоды, когда кажется, что ты совсем не движешься вперед. В такие моменты важно запастись терпением, не сдаваться, оставаться лучшей версией себя и не забывать о доброте.

История Энди МакДавелл — это не просто рассказ о локонах, кондиционере и удачных косметических привычках, а напоминание о том, сколько времени мы порой тратим на попытки оправдать чужие ожидания. Ведь настоящая красота начинается не с идеальной укладки или правильного макияжа, а с умения принимать себя такой, какая ты есть.

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