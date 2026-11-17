Энн Хэтэуэй / © Associated Press

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Беременность — это не только ожидание чуда, подготовка детской комнаты и трогательные семейные моменты, но и целый вихрь эмоций, которые могут неожиданно нахлынуть. Энн Хэтэуэй знает об этом не понаслышке, актриса ждет третьего ребенка и признается, что иногда даже разговоры о работе заставляют её расплакаться.

В интервью изданию HELLO! звезда вспомнила о съемках фильма Кристофера Нолана «Одиссея», рассказала о материнских переживаниях и объяснила, почему роль Пенелопы оказалась для нее очень близкой.

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«Любовь усугубляет этот конфликт»

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Во время разговора об «Одиссее» Энн не смогла сдержать слёз, вспоминая эмоциональную историю своей героини и её отношения с Одиссеем, которого сыграл Мэтт Деймон. Но за этими эмоциями скрывается нечто большее, чем просто профессиональные воспоминания. Хэтэуэй призналась, что во время работы над фильмом много размышляла о материнстве вместе с режиссёром Кристофером Ноланом.

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Их интересовало то чувство, знакомое многим родителям, когда ребенок стремится к самостоятельности, однако взрослым бывает сложно отпустить его и перестать беспокоиться о его безопасности.

«Сила любви делает всё ещё сложнее» — поделилась актриса. По её словам, именно любовь создаёт внутреннее напряжение, ведь вы хотите, чтобы ребёнок становился самостоятельным, но в то же время стремитесь защитить его от всего мира.

Энн отметила, что дети Нолана уже старше её сыновей, поэтому опыт режиссёра помог ей лучше понять эту тему. Сейчас же в её семье царит настоящий «период объятий» — дети ещё маленькие, поэтому она наслаждается этой близостью.

Третий ребенок стал приятной неожиданностью

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Вместе со своим мужем, дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом, актриса уже воспитывает двух сыновей — Джонатана, родившегося в 2016 году, и Джека, который появился на свет в 2019 году.

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Пол третьего ребенка пара не расскрывала. В то же время сама беременность стала для супругов приятной неожиданностью. Ранее Хэтэуэй с юмором назвала малыша их «голом на последней секунде» и призналась, что они знали, чего хотят, но всё равно были удивлены, что так получилось.

Три десятилетия, три разных Энн и Кристофер Нолан

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Особое место в беседе актриса отвела сотрудничеству с Кристофером Ноланом. «Одиссея» стала их третьим совместным проектом после «Тёмного рыцаря» и «Интерстеллара».

Хэтэуэй отметила, что каждая работа с режиссёром приходилась на новый этап её жизни, например, первый фильм она снимала в двадцать лет, второй — в тридцать, а теперь, в сорок лет, снова встретилась с ним на съёмочной площадке.

Кстати, актриса также прокомментировала обсуждение своей внешности в «Одиссее». Зрители обратили внимание на морщины, которые она не пыталась скрыть на экране. Однако Энн уточнила, что возрастные изменения были созданы с помощью специального грима, а не были её естественными морщинами.

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Энн Хэтэуэй / © Associated Press

За блеском голливудских премьер и счастливыми фотографиями будущей мамы скрывается история, хорошо знакомая многим женщинам: любовь к детям, желание защитить их и в то же время научиться отпускать. Энн Хэтэуэй не боится говорить о противоречивых чувствах материнства, и именно эта искренность делает её признания такими близкими. Ведь иногда самая большая любовь в мире приносит не только счастье, но и самые сложные внутренние переживания.

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