Кара Делевинь / © Associated Press

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Кара Делевинь не слишком заботилась о правилах — ни в моде, ни в красоте, ни в карьере. Ее густые выразительные брови в свое время стали настоящей визитной карточкой и изменили представления о трендах макияжа. Сегодня 34-летняя звезда признается, что когда-то она вовсе не считала их своим преимуществом, однако с годами научилась принимать и любить свою внешность. В интервью изданию NewBeauty она рассказала о секретах ухода за собой перед выходом на красную дорожку.

Красота начинается с любви к себе

Кара Делевинь / © Associated Press

По словам Кары, её отношение к собственной внешности со временем изменилось. Если раньше густые брови вызывали неуверенность, то теперь она считает их настоящим украшением. А главный урок, который она усвоила, — перестать хотеть того, чего нет, и научиться ценить свои особенности.

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Перед важными мероприятиями модель уделяет особое внимание уходу за кожей, в частности, она любит увлажняющие тканевые маски, а чтобы избавиться от отечности, использует лед. Не менее важно для неё внутреннее спокойствие, Кара старается настроиться, помедитировать и почувствовать себя уравновешенной перед выходом в свет.

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В повседневном уходе звезда отдает предпочтение ретинолу и интенсивному увлажнению. Среди любимых средств она называет сыворотку с гиалуроновой кислотой и PDRN (полидезоксирибонуклеотид — фрагменты ДНК, чаще всего из молокий или икры лососевых рыб, которые стимулируют восстановление кожи и уменьшают воспаление). А вот её маленький секрет идеальных бровей перед выходом на красную дорожку — лак для волос, который она наносит с помощью специальной щеточки.

Кара Делевинь / © Associated Press

«Мои брови — моя броня», — признаётся Делевинь.

Кара остается верна себе, экспериментирует, пробует новое и не боится раскрывать публике разные стороны своей личности. От принятия естественных бровей до музыкального дебюта её главный секрет заключается не в безупречности, а в умении получать удовольствие от того, кем она является.

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