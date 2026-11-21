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Актриса и модель Кара Делевинь призналась, почему стеснялась своих бровей, и раскрыла секреты ухода за кожей
Британская модель и актриса Кара Делевинь рассказала о своих привычках в области красоты, любви к ретинолу и ритуалах перед выходом на красную дорожку.
Кара Делевинь не слишком заботилась о правилах — ни в моде, ни в красоте, ни в карьере. Ее густые выразительные брови в свое время стали настоящей визитной карточкой и изменили представления о трендах макияжа. Сегодня 34-летняя звезда признается, что когда-то она вовсе не считала их своим преимуществом, однако с годами научилась принимать и любить свою внешность. В интервью изданию NewBeauty она рассказала о секретах ухода за собой перед выходом на красную дорожку.
Красота начинается с любви к себе
По словам Кары, её отношение к собственной внешности со временем изменилось. Если раньше густые брови вызывали неуверенность, то теперь она считает их настоящим украшением. А главный урок, который она усвоила, — перестать хотеть того, чего нет, и научиться ценить свои особенности.
Перед важными мероприятиями модель уделяет особое внимание уходу за кожей, в частности, она любит увлажняющие тканевые маски, а чтобы избавиться от отечности, использует лед. Не менее важно для неё внутреннее спокойствие, Кара старается настроиться, помедитировать и почувствовать себя уравновешенной перед выходом в свет.
В повседневном уходе звезда отдает предпочтение ретинолу и интенсивному увлажнению. Среди любимых средств она называет сыворотку с гиалуроновой кислотой и PDRN (полидезоксирибонуклеотид — фрагменты ДНК, чаще всего из молокий или икры лососевых рыб, которые стимулируют восстановление кожи и уменьшают воспаление). А вот её маленький секрет идеальных бровей перед выходом на красную дорожку — лак для волос, который она наносит с помощью специальной щеточки.
«Мои брови — моя броня», — признаётся Делевинь.
Кара остается верна себе, экспериментирует, пробует новое и не боится раскрывать публике разные стороны своей личности. От принятия естественных бровей до музыкального дебюта её главный секрет заключается не в безупречности, а в умении получать удовольствие от того, кем она является.