Актриса Крисси Метц похудела на 29 кг: как изменилось её отношение к собственному телу

Крисси Метц / © Getty Images

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Актриса Крисси Метц хорошо знакома зрителям по роли Кейт Пирсон в сериале «Это мы», который выходил в эфир шесть сезонов с 2016 по 2022 год. Но за кадром актриса долгие годы переживала собственную непростую историю отношений со своим телом, от детской борьбы с лишним весом до взрослого принятия себя, об этом рассказало издание Hello!.

Детство и диеты

Крисси Метц / © Associated Press

Крисси признавалась, что практически всю жизнь была полнее своих сверстников. Еще в детстве она замечала, что друзья могут есть что угодно, в то время как ей приходилось постоянно следить за питанием. В 11 лет девочка уже начала посещать программу «Weight Watchers» — американская программа контроля веса, которая помогает похудеть за счёт изменения пищевых привычек и образа жизни.

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Ситуацию осложняли отношения с отчимом. По словам актрисы, он критиковал её вес, угрожал закрывать холодильник и унижал из-за особенностей фигуры. Об этом опыте Метц рассказала в своих мемуарах. Еда постепенно стала для неё не только способом утолить голод, но и своеобразным утешением.

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Когда здоровье стало приоритетом

Крисси Метц / © Associated Press

Во взрослом возрасте вес Крисси неоднократно менялся, как и её эмоциональное состояние. Переломным моментом стал 30-й день рождения. Перед празднованием актриса пережила паническую атаку и обратилась в больницу. Именно тогда она решила более серьёзно заняться своим физическим и психологическим здоровьем.

По её словам, в тот период она похудела примерно на 45 кг — менее чем за пять месяцев. Тогда её подход был довольно простым: около 2000 калорий в день и 20 минут ходьбы каждый день.

Роль, которая изменила самовосприятие

Крисси Метц / © Associated Press

В 2016 году Метц получила роль Кейт Пирсон в сериале «Это мы» — персонажа, который также переживает сложные отношения со своим весом. Для актрисы это стало возможностью не скрывать тему, с которой она сама жила годами.

Крисси подчеркивала, что не получила бы эту роль, если бы к тому моменту уже похудела. Её героиня помогла показать на экране женщину plus-size не как второстепенный образ, а как полноценную героиню со своими чувствами, отношениями, мечтами и внутренними конфликтами.

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«Мне уже не так важно, что думают другие»

Крисси Метц / © Associated Press

С годами отношение Метц к собственному телу изменилось. Она всё больше отказывалась жить по чужим правилам и перестала воспринимать мнение окружающих как мерило собственной ценности.

Актриса говорила, что с возрастом научилась гораздо меньше переживать из-за того, что о ней думают другие. Для неё важнее стали собственное удовольствие от жизни и то, что действительно приносит ей радость.

Новый этап — GLP-1

Кріссі Метц, яка схудла на 29 кг / © Getty Images

В 2026 году Крисси рассказала, что начала принимать препараты класса GLP-1 в рамках своей программы по снижению веса. По её словам, с начала такого лечения ей удалось сбросить примерно 29 кг.

Актриса пояснила, что на её решение повлияли возраст, перименопауза и семейная история проблем с ожирением. Она также отметила, что ранее пробовала различные подходы, от диет до терапии, однако не добивалась желаемого результата.

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Крисси Метц / © Associated Press

По словам Метц, препараты GLP-1 помогли ей стать более подвижной, уменьшить боль в суставах и воспаление, а также легче заниматься физической активностью, в частности бегать по сцене во время выступлений.

После публичного признания актриса столкнулась с критикой. Впрочем, она решила не зацикливаться на чужих оценках. Крисси отметила, что независимо от того, как выглядит человек, всегда найдётся кто-то, кто захочет его раскритиковать.

Крисси Метц / © Associated Press

Интересно, что раньше сама Метц была категорически против препаратов такого типа. Однако впоследствии она изменила мнение, провела собственное исследование и решила попробовать этот подход.

История Крисси Метц — это не просто цифры на весах, а многолетний путь от детского стыда и постоянного контроля к осознанию собственных потребностей. Сегодня актриса подчеркивает, что решения, касающиеся её тела, она принимает прежде всего для себя. И именно это, по её словам, стало одним из важнейших моментов нового этапа её жизни.

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