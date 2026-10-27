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ТСН в социальных сетях

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Категория
Звезды
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Актриса Крисси Метц превратила свой дом в Нэшвилле в место уютного уединения

Просторная гостиная, высокие сводчатые потолки, элегантные арки и глубокие оттенки синего — дом звезды сериала «Это мы» Крисси Метц больше напоминает загородный уголок для отдыха, чем жилище голливудской актрисы.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Крисси Метц

Крисси Метц / © Associated Press

Голливуд ассоциируется с красными дорожками, громкими премьерами и постоянной погоней за новыми ролями. Однако иногда даже самые успешные актёры начинают мечтать не о следующем крупном проекте, а о более спокойном ритме жизни.

Именно так и произошло с Крисси Метц, известной благодаря роли Кейт Пирсон в драматическом сериале «Это мы». В 2020 году актриса решила покинуть Лос-Анджелес, где прожила 21 год, и переехать в Нэшвилл — город, который издавна привлекает музыкантов и творческих людей.

Как рассказала Крисси изданию People, во время пандемии оттуда было удобнее добираться на машине к семье во Флориду. К тому же жизнь на Юге казалась ей более комфортной, меньше стресса, короче расстояния и ощущение, что самое важное наконец-то рядом.

Прошло шесть лет, а актриса по-прежнему наслаждается жизнью в Нэшвилле. И её дом — прекрасная иллюстрация того, как личное пространство может отражать внутренние перемены.

Элегантность без лишнего пафоса

В доме Крисси Метц легко представить себе неспешные утра с чашкой кофе, долгие беседы с друзьями и вечера, когда никуда не нужно спешить. Интерьер выглядит просторно и почти симметрично, а высокие сводчатые потолки придают помещению воздушность и ощущение свободы.

Одной из самых выразительных деталей стала округлая арка, через которую открывается вид на просторную гостиную. Она смягчает геометрию пространства и создает ощущение плавного перехода между зонами.

Для оформления дома актриса сотрудничала с дизайнером Сэм Фрост. В гостиной стоят диваны насыщенного темно-синего цвета и мягкие коричневые кресла, которые придают интерьеру тепло и уют.

Это удачное сочетание сдержанной элегантности и домашнего уюта, вместо холодной выставочной роскоши — пространство, в котором хочется расслабиться. И именно эта атмосфера делает дом похожим на частный загородный уголок для отдыха.

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