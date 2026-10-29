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ТСН в социальных сетях

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Категория
Звезды
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Актриса Оливия Колман раскрыла секреты 25-летнего брака и дала совет касательно любви

Лауреат премии «Оскар» Оливия Колман уже четверть века счастлива в браке с Эдом Синклером — мужем, с которым познакомилась ещё в студенческие годы. Их отношения пережили карьерные взлеты, рождение детей и непростые моменты, а главный секрет крепкого союза оказался на удивление простым.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Оливия Колман

Оливия Колман / © Associated Press

В Голливуде романы нередко разгораются ярко, но столь же быстро угасают. Однако история Оливии Колман и её мужа совсем иная. Актриса, удостоенная премий «Оскар», BAFTA, «Эмми» и «Золотой глобус», уже более 25 лет строит отношения с человеком, которого полюбила ещё до того, как стала знаменитой, об этом рассказало издание Woman&Home.

Пара познакомилась во время учебы в Кембриджском университете, и Оливия почти сразу поняла, что это её человек. По её словам, едва увидев Эда, она подумала: «Вот за этого мужчину я выйду замуж».

Так и случилось, влюбленные поженились в 2001 году, а в августе этого года отпраздновали серебряную годовщину свадьбы. За это время у них родилось трое детей — сыновья Финн и Холл и дочь, имя которой семья не разглашает.

«Для меня это была настоящая любовь с первого взгляда» — признавалась актриса. И даже после стольких лет совместной жизни она не теряет ощущения, что ей невероятно повезло с мужем.«Я до сих пор чувствую, будто он для меня слишком хорош» — шутила Оливия.

Секреты крепкого брака

В ходе промокампании нового фильма «Плетеный» актриса поделилась своим рецептом долгих и счастливых отношений. Когда её спросили о секрете брака, Оливия с присущим ей юмором заметила, что Эд — «счастливчик». Но за шуткой скрывается вполне серьёзная мысль о том, что важно оставаться добрыми друг к другу, даже тогда, когда жизнь подбрасывает испытания.

Звучит просто, но именно в повседневных мелочах часто и кроется прочность отношений. Не воспринимать партнера как должное, замечать его настроение, спрашивать, как прошел день, и не забывать о заботе даже тогда, когда быт, работа и родительские обязанности отнимают почти всю энергию.

Оливия убеждена, что любовь — это не только грандиозные романтические жесты. Иногда она проявляется в простом желании проявлять внимание друг к другу.

Мудрость, которую стоит взять на вооружение

Эд Синклер и Оливия Колман / © Associated Press

Эд Синклер и Оливия Колман / © Associated Press

Есть ещё один совет, который Колман услышала от человека, прожившего в браке около 50 лет. Она запомнила его на всю жизнь: «Иногда важны именно те вещи, о которых ты не говоришь».

Речь идет не о том, чтобы замалчивать проблемы или постоянно идти на уступки. Скорее о том, чтобы уметь отличать честный разговор от слов, сказанных в порыве эмоций. Ведь фраза, брошенная в гневе, может ранить гораздо сильнее, чем кажется в момент ссоры.

По словам актрисы, они с мужем не слишком склонны к конфликтам, однако за годы совместной жизни научились обсуждать сложные моменты. И здесь есть ещё один важный нюанс: ведь не каждую проблему нужно решать немедленно, иногда стоит дождаться подходящего момента.

Оливия советует не начинать сложный разговор в момент сильного раздражения. Лучше вернуться к этой ситуации позже и спросить: «Помнишь, что произошло во вторник? Можем спокойно это обсудить?».

Такой подход помогает не накапливать обиды, а разбираться с ними без лишних обвинений. Если что-то задело одного из партнеров, они стараются обсудить это и выслушать друг друга.

Оливия Колман / © Associated Press

Оливия Колман / © Associated Press

История Оливии Колман и Эда Синклера — не о волшебном секрете, гарантирующем 25 лет счастливого брака. Это история о доброте, уважении, умении вовремя остановиться и не позволять эмоциям управлять разговором.

Возможно, именно в этом и заключается самый важный урок их истории: крепкие отношения не требуют постоянной романтики или отсутствия споров. Зато они требуют внимания, терпения и готовности снова и снова выбирать диалог.

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