Актриса Оливия Манн пережила рак груди и хочет изменить подход к ранней диагностике этого заболевания

Оливия Манн / © Associated Press

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Иногда самые тяжелые испытания становятся началом совершенно новой жизни. Для голливудской актрисы Оливии Манн таким переломным моментом стал диагноз, который она услышала три года назад. Рак груди, страх перед неизвестным, сложное лечение и двойная мастэктомия — опыт, который мог бы заставить любого замкнуться в своей боли.

Однако Оливия выбрала другой путь. Пережив болезнь, она решила использовать свою популярность, чтобы привлечь внимание к вопросам женского здоровья. Теперь её личная история может привести к масштабным изменениям в американской системе здравоохранения, об этом сообщило издание People.

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Как диагноз изменил жизнь Оливии

Оливия Манн / © Associated Press

Когда Оливия Манн узнала о раке груди, одними из первых людей, к которым она мысленно обратилась за поддержкой, стали её друзья — бывшая конгрессвумен Габриэль Гиффордс и её муж, сенатор Марк Келли.

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По словам Марка, во время их разговора он пытался убедить актрису, что она сможет победить болезнь и выйти из этого испытания ещё сильнее. И действительно, после завершения лечения Манн начала открыто рассказывать о своём опыте. Реакция женщин, которые узнавали в её рассказе свои собственные страхи и переживания, стала для неё неожиданным источником вдохновения.

«В тот день, когда я впервые рассказала об этом публично и увидела реакцию людей, я поняла, что это моя миссия. То, что я могу сделать для этого мира. Это принесло мне душевный покой и дало чёткое понимание того, чем я хочу заниматься, пока нахожусь здесь» — призналась актриса.

Что спасло актрису

Оливия Манн / © Associated Press

История Оливии Манн показательна, ведь её диагноз не был очевиден даже после стандартных обследований. У актрисы были нормальные результаты маммографии. Генетическое тестирование также не выявило признаков повышенного риска, связанных с исследованными генетическими мутациями. Казалось, причин для серьезного беспокойства нет.

Однако врач предложила пройти дополнительное обследование — специальный тест, учитывающий личную и семейную историю здоровья, чтобы определить вероятность развития рака груди в течение жизни. Результат актрисы оказался шокирующим — 37,3%. Для сравнения, показатель от 20% считается высоким риском.

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После этого врачи назначили МРТ, которое и помогло выявить опухоли. Впоследствии у Манн диагностировали агрессивную инвазивную двустороннюю форму рака груди первой стадии.

Впереди её ждали сложное лечение и двойная мастэктомия. «Передо мной возвышалась огромная гора страха» — вспоминала актриса. Именно этот опыт заставил её задуматься о том, сколько женщин могут даже не подозревать о собственных рисках, поскольку не знают о существовании дополнительных инструментов оценки.

Импульс к разработке нового законопроекта

Оливия Манн / © Associated Press

Когда Марк Келли увидел, насколько активно Оливия Манн начала выступать за доступность медицинской информации для женщин, он предложил ей объединить усилия. Так началась работа над инициативой, призванной сделать оценку индивидуального риска рака груди частью стандартной медицинской практики в США.

Для Манна у этой инициативы особое значение, поскольку речь идет не только об уже существующих медицинских инструментах, но и о том, чтобы информация о них доходила до тех, кому она может спасти жизнь.

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Она отмечает, что тест для оценки риска уже много лет доступен бесплатно в интернете. Однако сам факт его существования не означает, что женщины знают о нём или понимают, когда им стоит им воспользоваться.

Оливия Манн не скрывает, что рак груди стал одним из самых страшных испытаний в её жизни. Однако сегодня актриса говорит о нём не только как о личной трагедии, но и как об опыте, который помог ей обрести новую цель.

Её история напоминает о том, что нормальные результаты маммографии и отсутствие выявленных генетических мутаций не всегда означают, что риска нет. Индивидуальная оценка семейного анамнеза и других факторов может стать дополнительным шагом к своевременному выявлению заболевания.

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