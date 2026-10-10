Актриса Виола Дэвис рассказала о диагнозе "опоясывающий лишай" и о том, почему она больше не хочет терпеть боль

Виола Дэвис / © Associated Press

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Мы привыкли восхищаться женщинами, которые успевают всё: строят карьеру, воспитывают детей, заботятся о близких и даже в самые сложные моменты не позволяют себе останавливаться. Однако что, если за этой силой скрываются боль, истощение и убеждение, что собственные потребности всегда могут подождать.

Именно об этом откровенно рассказала Виола Дэвис в интервью изданию NewBeauty. 7 октября актриса впервые публично поделилась своим опытом борьбы с опоясывающим лишаем в рамках кампании GSK «Shingles, actually», которая привлекает внимание к этому заболеванию и важности профилактики.

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«Я считала, что просто должна всё перетерпеть»

Виола Дэвис / © Associated Press

Виола Дэвис не раз сталкивалась с опоясывающим лишаем. Сначала болезненная пузырчатая сыпь появилась на животе и распространилась на спину. Впоследствии болезнь вернулась уже в верхней части спины. Несмотря на боль и зуд, актриса продолжала жить в привычном ритме, работала, тренировалась, посещала примерки костюмов и воспитывала дочь.

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Она могла просыпаться в четыре утра, чтобы позаниматься на беговой дорожке, а затем проводить на съемочной площадке по 15–18 часов. Боль, которую актриса оценивала на девять из десяти, не стала для неё достаточной причиной, чтобы остановиться.

«Я скрывала боль даже от самой себя. Мне казалось, что никто меня не услышит, а признать, что мне плохо,—значит проявить слабость» — признается Дэвис.

О возможном диагнозе ей подсказал коллега, который сам переболел опоясывающим лишаем. Однако даже тогда актриса не поспешила обратиться к врачу. Она привыкла воспринимать проблемы со здоровьем как препятствие, которое нужно преодолеть, а не как сигнал организма, к которому стоит прислушаться.

Опоясывающий лишай вызывается вирусом ветряной оспы, который может годами оставаться в неактивном состоянии в организме, а затем вновь активироваться. Для Дэвис эта история стала не только испытанием физической выносливости, но и поводом задуматься, почему женщины так часто привыкают ставить себя на последнее место.

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Иногда стресс перестает быть суперсилой

Виола Дэвис / © Associated Press

«В тот период стресс был моим другом. Он был движущей силой, которая помогала мне справляться со всей работой» — рассказывает актриса.

Она вспоминает, как могла приготовить ужин из трёх блюд, забрать дочь из школы, помочь ей с домашними заданиями, сделать прическу, уложить спать, а затем прочитать сценарий на 124 страницы и выучить реплики. Утром — снова подъем в четыре и тренировка.

Со стороны это могло показаться поразительной демонстрацией силы. Однако за списком достижений скрывался человек, который ложился спать измученным и чувствовал себя несчастным.

Дэвис заметила, что в обществе, особенно среди матерей, переутомление нередко становится поводом для взаимного восхищения. Мы рассказываем, сколько всего успели, и получаем одобрение за способность выдерживать всё больше и больше, однако действительно ли это признак нормы.

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Виола Дэвис / © Associated Press

«Выгораешь, уезжаешь на три дня на Гавайи, и вроде бы снова всё в порядке. Меня это больше не устраивает, и я не собираюсь за это извиняться» — подчеркивает актриса.

После пережитого она стала по-другому относиться к своему здоровью. Если раньше профилактические обследования были для неё всего лишь пунктами в списке дел, то теперь она обращается к врачу каждый раз, когда замечает что-то необычное.

«Я начала беспокоить врачей своими вопросами и просьбами о помощи. И считаю, что это вполне справедливый обмен» — говорит Дэвис. Её опыт напоминает о том, что обратиться за медицинской помощью — не значит быть слабой или чрезмерно тревожной, это значит серьёзно относиться к себе.

Стареть — это привилегия, а не повод для страха

Виола Дэвис / © Associated Press

После 50 лет Виола Дэвис не чувствует себя старой. Наоборот, она говорит, что стала более уверенной, внимательной к себе и лучше понимает свои потребности.

В то же время актриса признает, что тело меняется, и это естественно. Важно не воспринимать эти изменения как личное поражение, а научиться принимать их и соответствующим образом корректировать подход к заботе о здоровье.

«Стареть — это привилегия. Я знала людей, у которых не было такой возможности. Чем больше мы принимаем эту реальность, тем легче нам становится самостоятельно заботиться о своём здоровье» — объясняет она.

Виола Дэвис / © Associated Press

Для Дэвис принятие своего возраста тесно связано с самоуважением. Оно помогает отказаться от погони за идеалом и перестать доказывать собственную ценность постоянной занятостью.

Даже её подход к отдыху свидетельствует об этом переосмыслении. Актриса обустроила у себя дома настоящее пространство для релаксации, например, использует лавандовые спреи, эфирные масла, бомбочки для ванны, у неё есть массажное кресло, инфракрасная сауна и джакузи. Она ищет способы расслабиться и восстановить силы после напряженной работы.

Однако Дэвис не считает, что существует универсальный рецепт идеального баланса между карьерой, семьёй и собой.«Вы не сможете всё сбалансировать и да и не должны. Нужно позволить себе быть неидеальными» — заключает актриса.

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