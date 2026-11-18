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Актёры Джиннифер Гудвин и Джош Даллас раскрыли секрет своего 12-летнего брака
Они сыграли Белоснежку и Прекрасного принца на экране, а в реальной жизни создали свою собственную сказку о любви. Джиннифер Гудвин и Джош Даллас уже 12 лет в браке, воспитывают двух сыновей и, похоже, знают секрет крепких отношений.
Иногда для счастливого брака не нужны сложные психологические формулы или громкие романтические жесты. Достаточно нескольких слов, которые Джош Даллас назвал секретом гармоничных отношений с женой, об этом говорится в материале издания Hello!
14 ноября 2026 года журналисты спросили Дженнифер Гудвин, в чём секрет их 12-летнего брака. Актриса решила не придумывать ответ самостоятельно и сразу обратилась к мужу. Джош озвучил простую формулу: «Да, ты права». Гудвин согласилась, что это действительно отличный ответ и правильные слова.
История их любви вполне могла бы стать сюжетом романтического фильма. Актёры познакомились в 2011 году на съёмочной площадке сериала «Однажды в сказке», где играли Белоснежку и Прекрасного принца. Экранная романтика постепенно переросла в настоящие чувства.
В октябре 2013 года Джош сделал Дженнифер предложение, а 12 апреля 2014 года пара тайно поженилась. Менее чем через два месяца после свадьбы они стали родителями сына Оливера Финлея. В июне 2016 года в семье родился второй мальчик — Хьюго Уилсон.
Новая семейная роль
Джош никогда не скрывал своего восхищения женой. В одном из интервью 2015 года он признавался, что невероятно наблюдать, как любимый человек раскрывается в новой роли — заботливой, нежной и необыкновенной мамы. Актёр с восторгом рассказывал о каждом новом достижении их первенца.
Даже после завершения сериала в 2018 году пара продолжала поддерживать друг друга, вместе появляться на премьерах и не терять романтики в повседневной жизни. Их социальные сети регулярно превращаются в площадку для милого флирта. Например, в 2023 году Дженнифер опубликовала фото мужа в ресторане с подписью о том, как сильно она им восхищается. Джош в ответ предложил ей пойти с ним на свидание и попросил выбрать «да» или «нет». Ответ жены был предсказуем — обведённая буква «Y» («Yes» — «Да»).
Эта пара доказывает, что сказочная любовь вполне может существовать за пределами киноэкрана, особенно если оба продолжают каждый день выбирать друг друга.