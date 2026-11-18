Джиннифер Гудвин и Джош Даллас / © Associated Press

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Иногда для счастливого брака не нужны сложные психологические формулы или громкие романтические жесты. Достаточно нескольких слов, которые Джош Даллас назвал секретом гармоничных отношений с женой, об этом говорится в материале издания Hello!

14 ноября 2026 года журналисты спросили Дженнифер Гудвин, в чём секрет их 12-летнего брака. Актриса решила не придумывать ответ самостоятельно и сразу обратилась к мужу. Джош озвучил простую формулу: «Да, ты права». Гудвин согласилась, что это действительно отличный ответ и правильные слова.

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Джиннифер Гудвин и Джош Даллас / © Associated Press

История их любви вполне могла бы стать сюжетом романтического фильма. Актёры познакомились в 2011 году на съёмочной площадке сериала «Однажды в сказке», где играли Белоснежку и Прекрасного принца. Экранная романтика постепенно переросла в настоящие чувства.

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В октябре 2013 года Джош сделал Дженнифер предложение, а 12 апреля 2014 года пара тайно поженилась. Менее чем через два месяца после свадьбы они стали родителями сына Оливера Финлея. В июне 2016 года в семье родился второй мальчик — Хьюго Уилсон.

Новая семейная роль

Джиннифер Гудвин и Джош Даллас / © Associated Press

Джош никогда не скрывал своего восхищения женой. В одном из интервью 2015 года он признавался, что невероятно наблюдать, как любимый человек раскрывается в новой роли — заботливой, нежной и необыкновенной мамы. Актёр с восторгом рассказывал о каждом новом достижении их первенца.

Даже после завершения сериала в 2018 году пара продолжала поддерживать друг друга, вместе появляться на премьерах и не терять романтики в повседневной жизни. Их социальные сети регулярно превращаются в площадку для милого флирта. Например, в 2023 году Дженнифер опубликовала фото мужа в ресторане с подписью о том, как сильно она им восхищается. Джош в ответ предложил ей пойти с ним на свидание и попросил выбрать «да» или «нет». Ответ жены был предсказуем — обведённая буква «Y» («Yes» — «Да»).

Джиннифер Гудвин и Джош Даллас / © Associated Press

Эта пара доказывает, что сказочная любовь вполне может существовать за пределами киноэкрана, особенно если оба продолжают каждый день выбирать друг друга.

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