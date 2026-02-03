Александр Гримальди: десять интересных фактов о внебрачном сыне князя Монако

Александр Гримальди: / © Getty Images

Реклама

1.Александр — старший и внебрачный сын князя Альберта II и его бывшей подруги – французской бортпроводницы Николь Косте. Они познакомились в 1997 году, а сына Николь родила 24 августа 2004 года.

2. В конце 2002 года Николь сообщила Альберу, что беременна и на тот момент они встречались пять лет. Будущий князь всячески помогал женщине растить ребенка, в том числе обеспечивал семью финансово. Но признал отцовство только в 2005 году, за два месяца до восшествия на престол Монако.

Николь Косте и князь Альбер II / © Getty Images

3.Несмотря на то, что мальчик родился вне брака и не имеет прав на престол Монако, Александр, близок со своим отцом и его семьей. А старшая сестра князя Альбера – принцесса Стефания – является его крестной матерью.

Реклама

«Она очень веселая : очень остроумная, очень простая. Я довольно близок с ней. В последние несколько лет мы вместе ужинали и обедали, чтобы отпраздновать мой день рождения с моими кузенами. Она всегда была рядом со мной как крестная мать и тетя», - так тепло Александр отзывается о своей тете.

Александр с мамой Николь Косте / © Getty Images

4. Александр не считает себя «рожденным в незаконном браке» и говорит, что носит фамилию отца Гримальди, так как его отец Альбер сам добровольно разрешил ему это делать. «Я получил добровольное признание от отца, когда был младенцем. Не от судьи или прессы, которые заставили его это сделать», - говорил публично парень.

5. Александр, изучал менеджмент в британском Королевском колледже Холлоуэй, а после переехал в Америку и говорит, что для него «первостепенное значение имеет завершение университетского образования».

Александр Гримальди / © Getty Images

6. Он обеспокоен климатическими и экологическими проблемами и считает, что человечество должно беречь природу.

Реклама

7. У Александра есть сводная сестра - Жасмин Грейс Гримальди, и он говорит, что любит ее так же сильно, как и младших брата и сестру – принца Жака и принцессу Габриэллу. Также у него есть два единокровных брата по матери.

Александр и Жасмин - брат и сестра по отцу

8. Предполагается, что Александр состоит в отношениях с Саванной Хеннесси, которая является потомком династии производителей коньяка и внучкой принцессы Барбары Орлеанской. Ее мать, Мелони Фостер, — американская художница. Пару видели на обеде в Glorious Goodwood – ежегодном конном турнире, проводимом в английском графстве Западный Суссекс и на показе Gucci на Неделе моды в Милане.

Александр Гримальди и Саванна Хеннеси / © Getty Images

9. Он любит смотреть фильмы, в которых снялась его бабушка Грейс Келли. А его самый любимый фильм с ее участием — «Телефонный звонок».

10. Александр хочет стать глобальным послом Монако. «Думаю, мне просто нужно выполнять свою работу и чтить свое наследие и свою семью с должным уважением. Но я считаю себя очень уважаемым и очень добрым человеком, поэтому думаю, что смогу оправдать свое имя», - заявил он как-то в очередном интервью.

Реклама

Александр Гримальди / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о любовных связях и внебрачных детях супруга княгини Шарлин.