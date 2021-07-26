"Алисе в Стране чудес" - 70 лет: любопытные факты о культовом мультфильме Уолта Диснея

Предлагаем узнать об этой экранизации немного больше.

70 лет назад компания Disney выпустила мультфильм "Алиса в Стране чудес", который стал их 13-й полнометражной анимационной работой. Премьера мультика состоялась 26 июля 1951 года в Лондоне и 28 июля в Нью-Йорке.

Мультфильм получился очень красочным, с запоминающимися песнями, и в нем были хорошо показаны персонажи книги Льюиса Кэрролла. Именно поэтому даже через столько лет эта экранизация считается одним из самых успешных мультфильмов Уолта Диснея, классикой в области анимации, ну и, конечно же, лучшей экранизацией "Алисы".

Уолт Дисней / Getty Images

1. Ни для кого не будет открытием, что мультфильм "Алиса в Стране чудес" снят по мотивам книги британского писателя, математика и профессора Оксфордского университета Льюиса Кэрролла, но мало кто знает, что на самом деле не все, что нам показано в мультфильме, идентично со сказкой.

Вот несколько интересных различий:

В мультфильме действие происходит весной, а в книге - летом.

В книге кошка Дина только упоминается, а в мультфильме она появляется в начале и в конце, как и в случае со старшей сестрой Алисы.

В мультфильме отсутствуют персонажи: Робин-Гусь, Попугайчик Лори, Орленок Эд, Герцогиня, Валет, Грифон, Черепаха Квази.

В книге Алиса окончательно уменьшается благодаря вееру Белого Кролика, а в мультфильме она повторно пьет из пузырька.

В мультфильме Алиса в поисках в доме Белого Кролика перчаток ест печенье, а вот в книге она выпивает жидкость из бутылочки, думая, что произойдет что-нибудь интересное. В обоих случаях главная героиня увеличивается в размере.

В книге главной героине в окно кидают камешки, которые превращаются в пирожки. Съев их, она уменьшается. В фильме она уменьшается после того, как съела морковку с грядки.

В книге показан суд Червонного Валета, а в мультфильме все это происходило с Алисой.

В книге Алиса возвращается домой одна, чтобы успеть к чаю, а в фильме - со своей сестрой.

"Алиса в Стране чудес" / Giphy.com

2. Уолт Дисней грезил созданием истории об Алисе на протяжении многих лет. Впервые он сделал что-то подобное в 1923 году, когда был начинающим 21-летним режиссером и работал в гараже, который арендовал у своего отца в Канзас-Сити. Тогда он создал мультсериал Newman Laugh-O-Grams, и одна из последних серий этой работы называлась Alice's Wonderland. Но эта работа так и не была выпущена.

В 1933 году Уолт Дисней, уже после основания свой известной студии, опять задумался о мультфильме об Алисе, но в конечном итоге предпочтение было отдано "Белоснежке и семи гномам". Идея экранизации все же не оставляла, его и в 1936 году был снят мультфильм про Микки-Мауса "Через зеркало", где показаны идеи из книги Кэрролла.

После ошеломительного успеха "Белоснежки" студия приняла решение выпустить и Алису. В 1938 году Дисней купил права на экранизацию "Алисы в Стране чудес" с иллюстрациями сэра Джона Тенниела (первый, кто проиллюстрировал книгу Кэрролла). Затем он нанял художника по раскадровке Эла Перкинса и арт-директора Дэвида С. Холла для разработки сюжета и концепт-арта фильма.

"Алиса в Стране чудес" / Giphy.com

3. Работой Холла Дисней был не доволен. По его мнению, рисунки были слишком похожи на рисунки Тенниела, что делало их слишком сложными для анимации, а общий тон сценария Перкинса был слишком гротескным и мрачным. Также повлияла на все Вторая мировая война и то, что в тот момент в производстве было еще три мультфильма: "Пиноккио", "Фантазия" и "Бэмби". Поэтому работу над "Алисой в Стране чудес" отложили.

"Алиса в Стране чудес" / Giphy.com

4. Вернулся Дисней к своей идее экранизации аж в 1945 году и нанял для написания сценария знаменитого британского писателя Олдоса Хаксли. Он должен был переписать сценарий. Хаксли заплатили 7500 долларов за его беспокойство, но в конечном итоге Уолт отверг этот сценарий. Жена Хаксли позже сказала, что это был единственный сценарий, над которым ее мужу когда-либо нравилось работать.

5. В то время не было таких технологий, как сейчас, и для того, чтобы максимально реалистично изобразить мимику и движения персонажей, нанимались специальные актеры, которые позировали для художников.

Саму Алису сыграла Кэтрин Бомон, и эта роль стала главной в ее жизни. Предложил стать прототипом для мультфильма Кэтрин лично сам Уолт Дисней после просмотра фильма "На острове с тобой", где она сыграла небольшую роль.

Но кроме нее отыгрывали роли и другие актеры, например, в этом ролике можно посмотреть, как Эд Винн, Кэтрин Бомон и Джерри Колонн разыгрывают сцену чаепития Безумного Шляпника.

6. В 1939 году композитора и автора песен Фрэнка Черчилля наняли написать около 30 песен для мультфильма, но ни одна из них не была в нем использована. Позже одна из этих мелодий появилась в "Питере Пэне", а от остальных песен просто отказались.

"Алиса в Стране чудес" / Giphy.com

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7. В 1951 году, когда анимационный фильм был выпущен, он мало кому понравился. В частности, критиковали его и сами создатели. Картина, на которую было потрачено столько усилий провалилась в прокате, собрав всего 2,4 миллиона долларов (при бюджете в 3 миллиона), из-за чего студия Disney в итоге списала 1 миллион долларов в убыток. Также Диснея обвинили в американизации великого произведения английской литературы.

Только при повторном выпуске в 1974 году студии удалось отбить немного бюджет, собрав еще 3,5 миллиона долларов.

8. В кадре с названием мультфильма в фамилии Льюиса Кэрролла была допущена ошибка - не хватало одной буквы "л", ведь правильное написание имени автора на английском языке такое: Lewis Carroll.

скриншот с видео

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