Андре Леон Телли: бывший креативный директор Vogue умер в возрасте 73 лет

18 января в США в возрасте 73 лет умер знаменитый модный журналист и бывший креативный директор Vogue Андре Леон Телли. Он умер в больнице штата Нью-Йорк, от сердечного приступа, вызванного осложнениями COVID-19.

За свою многолетнюю деятельность Андре Леон Телли оказал огромное влияние на модную индустрию и был правой рукой Анны Винтур. Также он был близким другом Карла Лагерфельда и Дианы Вриланд.

Родился Андре в Вашингтоне, но вырастила его бабушка в Северной Каролине. Модой начал интересоваться еще с детства, когда рассматривал красивые наряды на воскресных службах в баптистской церкви, куда было принято одеваться очень нарядно. С девяти лет начал читать Vogue, который брал в библиотеке.

Андре Леон Телли / Associated Press

Телли изучал французскую литературу и планировал после завершения учебы работать в университете, но благодаря знакомствам устроился стажером в Метрополитен музей и в журнал Interview, основанный Энди Уорхолом, где получал за 50 долларов в неделю. Далее журналистская карьера Телли только росла и он работал также в таких журналах как Women’s Wear Daily и W., и в The New York Times, прежде чем окончательно осел в Vogue, где был редактором раздела новостей моды. Так он попал в модную тусовку своего времени и заводил все больше знакомств, черпал знания и впечатлял своим чувством стиля и моды.

Когда в 1988 году Анна Винтур занимает должность главного редактора журнала Vogue, именно Телли она назначает на свою юывшую должность - креативного директора издания. Так начинается новая глава в жизни Андре Леон Телли благодаря которой его узнал весь мир.

Андре Леон Телли и Анна Винтур / Associated Press

Работая в Vogue именно Андре сделал из свадьбы Мелании Трамп событие года. В 2005 году он попросил 35-летнюю Меланию Кнаус разрешить сделать для Vogue репортаж о ее предсвадебной подготовке к свадьбе, дал несколько советов по стилю и между ними завязалась дружба.

Таким образом, невеста миллионера Дональда Трампа появилась на обложке Vogue в своем свадебном платье Dior раньше, чем пошла в нем под венец. Все журналы с будущей миссис Трамп были раскуплены в первую неделю и изданию даже пришлось заказывать дополнительный тираж.

Андре Леон Телли, Мелания и Дональд Трамп / Getty Images

Также он дружил с другой первой леди - Мишель Обамой и тоже помогал ей со стилем.

Андре Леон Телли считался и главным проводником для темнокожих моделей и начинающих дизайнеров в индустрию моды, ведь именно он убедит когда-то Карла Лагерфельда и Ральфа Лорена добавить их в своих дефиле и рекламные кампании.

Андре Леон Телли и Анна Винтур / Associated Press

За свою жизнь Тэлли написал две книги, был судьей в нескольких сезонах популярного ситкома "Топ-модель по-американски", появлялся в качестве гостя в таких образцах поп-культуры, как "Секс в большом городе" и "Бал. Первый Понедельник в мае" - документальном фильме о Met Gala. На протяжении многих лет он страдал от лишнего веса.

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