Анджелина Джоли рассказала о своих взрослых детях и материнстве

Анджелина Джоли / © Associated Press

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Для Анджелины Джоли наступил момент больших перемен. В этом году её младшие дети — близнецы Нокс и Вивьен — отпраздновали 18-летие. А это значит, что все шестеро детей актрисы — Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен — уже взрослые.

Многие годы Джоли была привязана к Лос-Анджелесу из-за соглашений об опеке с бывшим мужем Брэдом Питтом. Теперь, когда младшие дети достигли совершеннолетия, актриса готова к новому этапу. Она призналась, что планирует проводить гораздо больше времени за пределами США, об этом сообщило издание Hello!.

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«Для меня это конец определенного периода», — рассказала Джоли изданию L’OFFICIEL USA. Она хочет вернуться к активной работе в своем фонде в Камбодже, больше путешествовать и развивать международные творческие проекты.

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При этом актриса не планирует привязываться к одному городу. Она мечтает об одном семейном доме — месте для фотографий, воспоминаний и встреч с детьми, а остальное время вести мобильный образ жизни. Её дом в Камбодже также станет резиденцией для проектов, посвящённых кхмерской культуре.

«Они все — самостоятельные личности»

Анджелина Джоли с детьми / © Associated Press

Джоли с особой гордостью рассказала о том, как её дети находят свои увлечения и постепенно выходят из тени знаменитых родителей. Сыновья Меддокс и Пакс присоединились к работе над её новым фильмом «Без крови», где работали ассистентами режиссёра. Однако кино — далеко не единственная сфера, которая их интересует. Меддокс увлекся авиацией и хочет стать пилотом, а Пакс увлекается фотографией, хотя также интересуется кинематографом.

Для Джоли возможность работать рядом с детьми — приятный бонус. Однако в первую очередь она остаётся просто мамой, которой хочется быть рядом со своей семьёй.

Особенно важно для актрисы то, что все шестеро детей стали самостоятельными людьми. На вопрос, видит ли она в них настоящие индивидуальности, Джоли отвечает без колебаний:«Они точно индивидуальности«. По её мнению, одна из главных задач родителей — не стоять на пути собственного ребёнка.

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«У этого человека есть своя жизнь, отдельная от вашей, и такой огромный потенциал в его собственной голове. Просто нужно быть уверенными, что вы его поддерживаете», — объясняет актриса. В этом подходе чувствуется новый этап материнства, то есть, уже не контролировать каждый шаг, а научиться отпускать и оставаться рядом тогда, когда нужна поддержка.

Будущее Анджелины

Анджелина Джоли / © Associated Press

Теперь, когда дети выросли, Джоли тоже хочет воплотить в жизнь часть своих давно отложенных мечтаний. Она признается, что не особо интересуется отпуском или шопингом. Зато её привлекают путешествия, работа и новые знакомства.

Кроме того, актриса планирует вернуться к мотоциклу и снова сесть за штурвал самолета.«Я просто хочу путешествовать по миру», — так она фактически описывает свой будущий образ жизни.

И, похоже, именно этого от неё хотят и дети. Джоли шутит, что раньше у них была мама тогда, когда она им была нужна. Теперь же они хотят получать от неё звонки из Туниса, например, после того, как она только что приземлилась и отправилась знакомиться с местными художниками.

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Похоже, это и есть новый баланс, когда у детей уже есть свои пути, а мама наконец-то может выбрать свой.

Взросление детей для Анджелины Джоли стало не точкой, а стартом. Она не пытается удержать их рядом, напротив, гордится тем, что каждый из шестерых нашёл свои интересы и постепенно строит самостоятельную жизнь.

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