"Антидиета" 56-летней Мелании Трамп: что первая леди ест каждый день и как поддерживает фигуру

Мелания Трамп / © Associated Press

Реклама

56-летняя Мелания Трамп привлекает внимание не только элегантными образами, но и своей стройной фигурой. При этом первая леди США не придерживается строгих диет и не считает необходимым полностью отказываться от любимых продуктов. Вместо ограничений она делает ставку на сбалансированное питание, фрукты и регулярную физическую активность.

В разные годы Мелания рассказывала о своих пищевых привычках и тренировках. Ее подход можно назвать своеобразной «антидиетой»: никаких жестких запретов, но внимание к качеству еды и умеренности, пишет Hello!

Реклама

Мелания Трамп / © Associated Press

Что Мелания Трамп ест на завтрак

По словам Мелании, один из ее привычных вариантов завтрака — домашний смузи. В его состав входят черника, морковь, шпинат, нежирный йогурт, лимонный, апельсиновый и яблочный соки. Иногда она добавляет оливковое масло, семена льна, омега-3 и витамин D.

Реклама

Кроме того, бывшая модель рассказывала, что старается съедать около семи порций фруктов в день. Среди ее любимых — яблоки и персики. В особенно насыщенные дни она может заменить смузи овсяной кашей.

Мелания также упоминала, что принимает витамины A, C и E, связывая их с заботой о коже, волосах и ногтях.

Почему первая леди не отказывается от сладкого

Несмотря на внимание к здоровому питанию Мелания не исключает из рациона любимые лакомства. В интервью Refinery29 она рассказывала, что любит шоколад и мороженое и время от времени позволяет себе их.

По ее мнению, главное — соблюдать баланс и сочетать такие продукты с полезной едой. Мелания объясняла, что старается питаться правильно не ради строгого контроля веса, а чтобы хорошо себя чувствовать и сохранять энергию.

Реклама

При этом она обращает внимание на размер порций и предпочитает свежие продукты.

Мелания Трамп / © Associated Press

Как Мелания Трамп поддерживает форму

Важную роль в ее образе жизни играет физическая активность. Среди любимых занятий Мелании — пилатес и теннис.

Пилатес она практикует два-три раза в неделю. Такой вид тренировок удобен еще и тем, что заниматься можно практически в любом месте, даже во время поездок.

Также ранее сообщалось, что Мелания использует утяжелители для лодыжек во время прогулок. Однако ее спортивная рутина не ограничивается одним видом активности.

Реклама

Рекомендации экспертов женщинам после 50 лет

Эксперты обращают внимание, что женщинам после 50 лет важно не только поддерживать общую активность, но и включать в программу силовые упражнения.

Специалист по здоровью и питанию Шерил Макколган отмечает, что в период перименопаузы и менопаузы гормональные изменения могут влиять на обмен веществ и плотность костной ткани. Силовые тренировки помогают поддерживать мышечную массу и здоровье костей.

Таким образом, подход Мелании сочетает разнообразное питание, умеренность в сладком и регулярные занятия спортом. При этом ее привычки — личный пример, а не универсальная программа: рацион и физическую нагрузку важно подбирать с учетом индивидуальных потребностей и состояния здоровья.

Новости партнеров

Новости партнеров