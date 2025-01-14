Антонио Бандерас: от Малаги до Голливуда и… назад. Что нужно знать о карьере актера

Один из самых известных испанских актеров в мире, номинант на «Оскар» и «Золотой глобус», успешный бизнесмен и строитель родного города – все это об Антонио Бандерасе.

В последнее время у Антонио Бандераса стабильно выходит один – максимум два – проекта в год. Но – такие проекты, которые нельзя не заметить. Так, в прошлом году Бандерас составил компанию Харрисону Форду в блокбастере "Индиана Джонс и реликвия судьбы". А этого – присоединился к звездному касту «Приключений Паддингтона в Перу», которые стартуют в украинских кинотеатрах 16 января 2025 года.

В третьей части самой успешной британской кинофраншизы семья Браунов и Паддингтон отправляются на родину мишки, в Перу, чтобы посетить его тетушку Люси, проживающую в доме для пожилых медведей. Но когда они добираются на место, то узнают от монахини, которая управляет заведением (ее играет «оскароносная» Оливия Колман), что тетушка Люси отправилась в загадочный квест в джунгли. Чтобы ее отыскать, им придется уплыть по Амазонке в глубь джунглей, для чего они снимают речной катер под управлением харизматичного, но довольно подозрительного капитана, которого, собственно, и воплотил Антонио Бандерас.

Приключения Паддингтона в Перу

Бандерас одинаково органичен как в ролях язычников, так и героев. Уже более 40 лет он просто гипнотизирует зрителей каждым своим появлением на экране. Но его путь к актерскому успеху был непростым.

От футбола к актерству

Хосе Антонио Домингес Бандера (да, именно Бандера, ведь Бандерас – это уже адаптация оригинальной фамилии для сцены) родился 10 августа 1960 года в городе Малага в испанском регионе Андалусия в семье учительницы и полицейского.

С детства он увлекался футболом и активно им занимался, мечтая стать профессиональным игроком. Но не сложилось: в 14 лет Антонио сломал ногу, из-за чего о футбольной карьере пришлось забыть.

Парню пришлось посмотреть свои планы на дальнейшую жизнь – и так он открыл для себя любовь к театральному искусству. Антонио поступил в Школу драматического искусства в Малаге, что явилось фундаментом для его будущей актерской карьеры.

Бандерас понимал, что в Малаге звездой ему не стать, поэтому в 19 лет перебрался в Мадрид. И именно в тот день, когда он решил это сделать, актер называет решающим в своей жизни. «Я сел в поезд под названием Dos Corazon. Моя мать зашила внутренние карманы моих штанов, чтобы, если меня ограбят, воры не нашли денег. Помню своих друзей на вокзале. Они принесли мне сигареты и другие безделушки. И я до сих пор четко помню момент, когда поезд тронулся – сначала медленно, почти без звука, – а мои друзья оставались позади, – вспоминает Антонио. – Я помню, как подумал: “Ладно, это последний день моей жизни такой, какой она была. Когда я вернусь сюда, я должен стать другим человеком – тем, кто принесет с собой что-то значимое»».

Встреча с Альмодоваром

В Мадриде Бандерас начал выступать в маленьких театрах. И однажды в одном из них он попался на глаза режиссеру Педро Альмодовару, пригласившему его сняться в своем втором полнометражном фильме «Лабиринт желаний» (Laberinto de pasiones, 1982). На самом деле Антонио проявил большую смелость, согласившись на эту работу, ведь роль исламского гея-террориста – это довольно рискованный старт кинокарьеры в 1980-е. И смелость себя оправдала: фильм пользовался успехом, Альмодовар начал выпускать ленту за лентой, и у многих из них именно Бандерас был в главной роли.

В работах Альмадовара Бандерас становился то провидцем-чудаком, готовым взять на себя преступления своего учителя («Матадор», 1986), то страстным ловеласом («Закон желания», 1987), то сталкером, который силой добивается любви похищенной им порнозвезды («Зв. меня!», 1989).

В общей сложности Альмодовар вместе с Бандерасом сделали восемь фильмов. В последнем из них сегодня – «Боль и слава» (2019) – Антонио фактически играет альтер-эго самого режиссера, который постепенно завершает карьеру и видится с важными людьми, как в жизни, так и в своих воспоминаниях. И вряд ли Альмодовар мог доверить такую лично важную для него роль кому-то другому, чем актеру, который был с ним рядом четыре десятилетия.

Испанец в Голливуде

Благодаря фильмам Альмодовара актер преуспел в Европе, стал настоящей звездой на родине, в Испании. Следующим логичным шагом казался Голливуд – и именно туда Бандерас отправился в начале 1990-х.

Его первой работой, рассчитанной на заокеанский рынок, стала американо-французская драма 1992 года «Короли мамбо», о двух кубинских братьях-музыкантах, Сесаре (Арманде Ассанте) и Несторе (Бандерасе), которые в 1950-х пытаются покорить Нью-Йорк. В этом фильме актер впервые столкнулся с проблемой, которая станет его главным камнем преткновения в Голливуде, а именно – языковым барьером. Во время съемки фильма Антонио Бандерас не знал английского, а американец Арманд Ассанте – испанского. Так что обоим актерам тогда приходилось заучать свои реплики на слух. А дальше Антонио начал активно заниматься английским параллельно с актерской карьерой.

В конце концов актер справился и начал появляться в топовых американских проектах: драме «Филадельфия» (1992) вместе с Томом Генксом и Дензелом Вашингтоном, ленте «Интервью с вампиром» (1994) вместе с Томом Крузом и Брэдом Питтом.

Но действительно прорывными для него стали работы в лентах, где испанский акцент никак не мешал, но был органической «фишкой» образов горячих мачо, – в фильмах «Отчаянный» (1995) и «Маска Зорро» (1998).

В конце концов Бандерас перестал быть испанским актером в Голливуде и стал настоящей голливудской звездой первой величины. Хотя фирменный акцент – с которым он, например, озвучивал Кота в сапогах из «Шрека», – полностью так никуда не делся.

Приключения Паддингтона в Перу

«В Малаге возможно все!»

Бандерас номинировался на «Оскар» – за «Боль и славу» и четыре раза – «Золотой глобус»: опять же, за «Боль и славу», а еще за «Эвиту» (1996), «Маску Зорро» и сериалы Панчо Вилья (2003) и Гений (2017).

Но в 2017 году произошло событие, заставившее его пересмотреть свои приоритеты в карьере и жизни. А именно – сердечный приступ. Пережив его, актер решил в разы снизить активность съемок и… вернуться за Голливуда домой, в Малагу.

В 2019 он открыл в родном городе театр Soho, где вернулся на сцену с мюзиклом A Chorus Line. Но это еще не все: также он создал в Испании телевизионную продюсерскую компанию, симфонический оркестр, открыл четыре ресторана, а кроме того, он имеет многочисленные объекты недвижимости на испанском побережье Коста-дель-Соль и инвестиционную компанию Glassmore Investments. «Антонио можно любить или не любить на сцене, но его предприимчивость бесспорна. Он держит нас всех в тонусе!», – говорит Хавьер Домингес, брат актера и заодно его правая рука в бизнесе.

Можно констатировать, что актер выполнил свое давнее обещание вернуться в Малагу «человеком, который принесет с собой что-нибудь значимое». Сейчас в театре в Малаге он ставит известные бродвейские постановки, а те в свою очередь привлекают в город большой поток туристов. Это ведь единственная возможность увидеть голливудскую суперзвезду на сцене, потому что в турах Антонио заменяет другой актер.

Теперь Бандерас не слишком часто ездит в Голливуд – миллионных гонораров хватает надолго. «Театр не приносит денег. Они зарабатываются в кино. А если есть прибыль, то она реинвестируется в следующую постановку», – уточняет Хавьер Домингес, отмечая, что театральный проект в Малаге некоммерческий. Сам же Бандерас, комментируя решение вкладываться в родной город, добавляет: «Когда я умру, деньги со мной не пойдут. И теперь я точно знаю, что в Малаге возможно все!

Сейчас, когда Бандерас снимается все реже, каждый фильм с его участием – настоящее событие. Так что не пропустите: следующая встреча с этим замечательным актером в кино – 16 января на « Паддингтоне».