Айрис Апфель исполняется 100 лет: кто она и как стала рок-звездой мира моды

Айрис Апфель исполняется 100 лет: кто она и как стала рок-звездой мира моды

Дерзкий стиль этой яркой женщины, безусловно, опередил своей время.

29 августа 2021 года самая яркая и неординарная жительница Нью-Йорка Айрис Апфель отметит свой столетний юбилей. Не узнать Айрис просто невозможно, ведь она уже давно стала символом мировой поп-культуры, а ее кричащие наряды - лучшая визитная карта.

Но нет, она не певица и не актриса, Айрис - коллекционер одежды и украшений, дизайнер интерьеров и бизнес-леди, которая в результате своей творческой роботы стала моделью и инфлюенсером, ведь в Instagram на нее подписано более миллиона фолловеров.

Жизнь у этой милой старушки не менее яркая, чем ее наряды, поэтому достойна, того, чтобы о ней рассказать.

Кто такая Айрис

Айрис Баррел родилась сто лет тому назад, 29 август 1921 года, в Нью-Йорке, в семье еврейских эмигрантов. Она была единственным ребенком у родителей и выросла на ферме, где также жили ее бабушка и дедушка.

Семья Айрис, несмотря на Великую депрессию и войну, смогла обзавестись небольшим бизнесом. Отец был мелким предпринимателем и занимался поставками предметов из зеркал и стекла, а мать владела бутиком одежды, где сама и работала. После окончания школы Айрис изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и посещала художественную школу при Висконсинском университете.

Интересоваться вещами она начала еще в детстве и по ее собственным рассказам, ребенком любила ездить на метро в поисках "драгоценностей" и изучения Манхэттена. Она копила деньги, чтобы покупать присмотренные безделушки, а свою первую вещь купила в Гринвич Виллидж приблизительно в 11-12 лет.

"Я люблю импровизировать и жить так, словно играет джаз. Попробовать это, попробовать то […] Я вижу какую-то вещь и просто примеряю ее, я полностью погружаюсь в процесс и сам процесс мне нравится даже больше, чем ношение этих вещей", - сказала она в документальном фильме 2014 года о самой себе.

А вот большое влияние и любовь к этому всему Айрис привела мать, которая тоже безумно любила аксессуары.

"Мама всегда говорила мне: "Покупай простое маленькое черное платье, ведь его всегда можно украсить", - вспоминала она.

Айрис Апфель / Associated Press

В юности девушка работала на многих должностях: в копировальном центре, занималась оформлением квартир для перепродажи, работала помощницей иллюстратора Роберта Гудмана. Но между всеми этими занятиями Айрис продолжала свое хобби - поиск редких предметов. Она посещала секонд-хенды, блошиные рынки, гаражные распродажи и везде находила что-то интересное и яркое.

Айрис Апфель / Associated Press

Брак длиною в 67 лет

22 февраля 1948 года она вышла замуж за Карла Апфеля с которым прожила в браке 67 лет. Познакомились они во время отдыха на озере Джордж в северной части штата Нью-Йорк. Свадьбы Айрис не хотела, у нее был план - тайно расписаться, а деньги отложить, но все же ради родителей пара решила таки сыграть свадьбу, на которой было сто с лишним гостей. Она тогда выбрала легкое платье с розовым кружевом и розовые атласные туфли, которые хранит по сей день.

"Наше первое свидание состоялось в День Колумба, предложение Карл сделал в День благодарения, на Рождество он подарил мне кольцо и в день рождения Вашингтона мы поженились", - вспоминала она.

Айрис Апфель / Getty Images

Два года спустя, в 1950 году, Анрис и Карл основали текстильную фирму Old World Weavers и управляли ею, пока не вышли на пенсию в 1992 году. Их фирма сотрудничала с богатыми клиентами, которые хотели что-то чего нет у других, а также с Белым домом и различными музеями. Дело в том, что они создавали высококачественные ткани, которые были репродукциями узоров 17-20 веков, и поэтому супругов также часто приглашали к сотрудничеству и реставраторы. А для того, чтобы ткани максимально соответствовали оригиналам пара начала много путешествовать по миру и фотографировать.

Айрис Апфель / Getty Images

Над проектами для Белого дома они работали много лет и застали президентов: Трумэна, Эйзенхауэра, Кеннеди, Джонсона, Никсона, Форда, Картера, Рейгана и Клинтона. С первыми леди они вносили в дизайн интерьеров Белого дома что-то новое.

Детей у пары не было, ведь из-за роботы их никогда не было дома, а Айрис не хотела, чтобы их воспитывали няни. Свою текстильную компанию они в результате продали. По словам пары, "им сделали предложение, от которого они не смогли отказаться".

Карл Апфель скончался в возрасте 100 лет, всего за три дня до своего 101-летия, 1 августа 2015 года.

Выставка, которая сделала ее звездой

Много лет Айрис работала в мире искусства, но ее жизнью особо никто не интересовался, хотя она и была очень известна в своей сфере. Однако все изменилось после 13 сентября 2005, ведь в этот день открылась ее именная выставка в Институте костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Она называлась "Редкая птица: Избранное из коллекции Айрис Баррель Апфель".

Айрис Апфель / Getty Images

Друг Айрис предложил ей показать коллекцию украшений, но не просто выложить их на столы или подставки, а украсить ими манекены, одетые в стиле самой Айрис. Спонсоров для выставки не было, поэтому единственная надежда была положена на "сарафанное радио" и это сработало. Выставка стала настоящим феноменом, люди рекомендовали друг другу ее посетить. Так 80-летняя Айрис стала суперзвездой: ее начали приглашать на шоу, для съемок в журналах, среди которых был и Vogue, о ней писали статьи и брали интервью. Айрис Апфель стала звездой поп-культуры.

Айрис Апфель / Associated Press

Мода - это ее искусство

В первую очередь Айрис - художница. Да, она не использует холст и масло, но она создает свои картины с помощью ярких и необычных вещей. За много лет работы коллекционер выработала свой уникальный стиль, вкус и чутье. В своих работах Айрис не боится сочетаний и смело может объединить дорогие вещи с дешевыми, странные с роскошными, красивые с уродливыми, а также лаконичные с грубыми и несуразными. Но при этом образы, созданные Апфель, всегда смотрятся интересно и необычно, они "цепляют глаз" и их хочется рассматривать часами.

Айрис Апфель / Associated Press

Стиль

Айрис не любит простые или лаконичные вещи, ее наряды должны быть яркими, а аксессуары крупными и эффектными. В стиле должна читаться индивидуальность. Именно поэтому она всегда дополняет образ аксессуарами и делает на них акцент. Например, браслеты на руках должны быть крупными и их должно быть максимально много.

Айрис Апфель / Associated Press

Коллекционер также любит делать ставку на контрастность цветов, сумки и обувь. Неотъемлемой частью ее образа стали большие очки в черной оправе и яркая помада на губах.

Айрис Апфель / Getty Images

Трейлер документального фильма 2014 года "Айрис" в котором она снялась со своим мужем Карлом:

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