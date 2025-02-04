"Баффи - истребительница вампиров": интересные факты о культовом сериале

С момента премьеры сериала прошло уже 24 года, но он до сих пор на слуху. Поэтому давайте заглянем немного за кулисы.

Ну кто не помнит сериал "Баффи - истребительница вампиров" с Сарой Мишель Геллар в главной роли, где она сыграла школьницу со сверхчеловеческими силами. Телешоу впервые вышло на экраны 10 марта 1997 года и, продержавшись в эфире все семь сезонов, стало одним из культовых того времени и, конечно же, феноменом поп-культуры.

Сериал был создан Джоссом Уидоном и на то время был новаторским, объединив в себе несколько различных жанров: фэнтези, подростковой драмы и комедии. Шоу собрало у экранов огромное количество преданных поклонников, завоевало несколько престижных кинопремий, подарило миру новых звезд и спин-оффы. Поэтому предлагаем вам узнать немного больше фактов об этом любимом шоу.

1. Сериал был снят по мотивам одноименного полнометражного фильма 1992 года. Создатели решили пофантазировать, что было бы если бы со злом и нечестью боролась милая и хрупкая девушка, развенчав, таким образом, стереотип о ней. Так и появился довольно малобюджетный фильм за 6 миллионов долларов, ставший прародителем сериала. В прокате фильм показал неплохие результаты, собрав 16 миллионов долларов, однако получил смешанные отзывы критиков.

Спустя несколько лет правообладатели обратились к Уидону с просьбой снять телешоу из его творения. Так родилась телевизионная версия "Баффи".

"Баффи - истребительница вампиров" / Фото: Getty Images

2. В сериале могли сыграть Кэти Холмс и Райан Рейнолдс, но они отказались. Кэти хотела спокойно завершить обучение в своей школе, а Рейнолдс, наоборот, не хотел появляться в сериале о школе, поскольку только-только окончил свою.

3. Изначально Сара Мишель Геллар пробовалась на роль Корделии Чейз, а Каризма Карпентер - на роль Баффи. Но Геллар очень хотела главную роль в шоу, и она ее получила.

Также на роль Баффи пробовались актрисы Сельма Блэр, Кристина Эпплгейт, Кэти Холмс и Алисса Милано.

Каризма Карпентер / Фото: Getty Images

4. Роль Уиллов отдали другой актрисе Рифф Риган и даже отсняли с ней пилотный эпизод. Но после того как Уидон увидел Элисон Ханниган, он понял, что никто лучше нее не сыграет добрую, милую и помешанную на науке лучшую подругу супергероини.

5. Образ Баффи частично основан на персонаже Китти Прайд из комиксов Marvel "Люди-Х". Но пусть таких сверхъестественных способностей, как у Китти, истребительница не имела, однако от нее ей досталось умение хорошо драться, сила, быстрота и владение оружием.

6. Компания Warner Bros хотела, чтобы шоу называлось просто Slayer (убийца, истребительница) по причине того, что название "Баффи - истребительница вампиров" звучит глупо и никто не воспримет это всерьез. Но Джосс Уидон отказался, настояв на своем.

7. Дэвид Борианаз, сыгравший в сериале вампира Ангела - одну из ключевых ролей, попал на кастинг довольно случайно. Актер ранее появлялся в нескольких эпизодических ролях в разных шоу, но ничего серьезного ему не попадалось.

Кастинг-директора длительное время никак не могли найти подходящего персонажа на роль Ангела. Они прослушали много различных актеров, но никто из них не подошел.

Как-то Уидону позвонил коллега и сказал, что на его улице живет интересный парень, которые ежедневно выгуливает свою собаку. Он не знает, чем тот занимается, но его внешность настолько харизматична, что он может подойти на роль Ангела. Так Дэвида пригласили на кастинг, и он действительно подошел, более того, покорил на съемочной площадке своим обаянием всех женщин.

Дэвид Борианаз / Фото: Getty Images

8. "Баффи" почти всегда снималась в Лос-Анджелесе, который имитировал вымышленный калифорнийский город Саннидейл. Проклятая средняя школа, где было отснято много сцен и важных моментов, была той же локацией, которая использовалась для съемок сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

9. Из-за бюджетных ограничений в ранних сезонах единственными локациями, созданными для съемок, были библиотека, спальня Баффи и подземное логово. Во втором сезоне съемочная группа построила декорации для домов Баффи, Ангела и Джайлза, а также расширила среднюю школу и превратила одну из подъездных дорожек Fox Studio в кладбище. Ранее ночные сцены охоты истребительницы снимались на настоящем кладбище. Только во время работы над третьим сезоном сериала была построена главная улица Саннидейла.

10. Актеру Джеймсу Марстерсу приходилось обесцвечивать волосы каждые восемь дней в течение шести лет, чтобы Спайк оставался платиновым блондином. Невероятно, что у него все еще есть волосы. Более того, если смотреть сериал в оригинале, можно услышать, что актер говорит с британским акцентом, но на самом деле он американец и на прослушивании читал свой диалог с техасским акцентом. Но в результате продюсеры решили, что будет лучше, если Спайк будет из Лондона, и Марстерсу пришлось заниматься, чтобы говорить с нужным английским акцентом.

Джеймс Марстерс / Фото: Getty Images

11. Создатели сериала хотели, чтобы вампиры были похожи на обычных людей, а на вампиров - только в некоторых моментах. На нанесение грима уходило много времени - чтобы превратить каждого актера в вампира, гримеру нужно был 1 час 20 минут. И смывать его тоже было не просто.

12. Баффи была довольно остроумной девушкой и часто шутила, но актриса Сара Мишель Геллар написанные шутки не всегда понимала, из-за чего часто спорила на съемочной площадке и попадала в неудобные ситуации. Возможно, это было еще и потому, что актриса выросла в Нью-Йорке и не понимала калифорнийского сленга.

"Баффи - истребительница вампиров" / Фото: Getty Images

13. Геллар и Борианаз недолюбливали друг друга, поэтому перед сценами поцелуев часто ели еду с неприятным запахом (чеснок, лук, рыбу и т.д.), чтобы коллеге была максимально неприятно.

14. Элисон Ханниган, сыгравшая Уиллоу, встретила своего будущего мужа Алексиса Денисофа на съемках сериала "Баффи - истребительницы вампиров". Он играл тогда роль Уэсли Уиндэма-Прайса, британского наблюдателя Фейт.

Элисон Ханниган и Алексис Денисоф / Фото: Getty Images

15. В сериале очень важными вещами для главной героини является ее семья, но по изначальной задумке ее родные не должны были быть показаны. Объяснялось это тем, что ей было бы трудно постоянно объяснять странное поведение родителям дома. После некоторых размышлений Уидон уступил и вписал в сценарий Баффи мать-одиночку Джойс, а затем добавил ее сестру. Эти двое, возможно, не были частью первоначального плана шоу, но стали главными фокусами сериала и еще больше раскрыли главную героиню для зрителя.

"Баффи - истребительница вампиров" / Фото: Getty Images

16. Пятый сезон сериала - тот, где Баффи умирает, чтобы спасти сестру, должен был стать завершающим. Но телеканал UPN пришел к Уидону с большой суммой денег, чтобы вернуть шоу. Так Баффи воскресла, а сериал продлили еще на два сезона.

17. Уидон хотел, чтобы главная тема сериала начиналась с органа, а затем мгновенно переходит в рок. Для этого он запустил своего рода конкурс для местных инди-групп, среди которых выбрал самый подходящий вариант.

18. Вампир Спайк постоянно появлялся в сериале в черном кожаном пальто, и стоило оно недешево - 2 тысячи долларов. Но для того, чтобы показать, что персонаж носил его очень много лет, перед съемками плащ несколько рад переехали грузовиком. Интересное решение для состаривания вещи.

19. Убивать вампиров в сериале тоже было недешево. Одним из самых больших расходов были спецэффекты. На то, чтобы вампир рассыпался в прах, после того как Баффи их убивала, тратилось по 5 тысяч долларов.

20. Актриса Элайза Душку, сыгравшая истребительницу Фэйт, родилась в очень религиозной семье мормонов, поэтому отказывалась от всех откровенных сцен. Более того, на момент съемок ей было всего 17, поэтому, чтобы проводить большее количество времени на съемочной площадке, ей потребовалось разрешение бабушки, которого та не дала. Девушка обратилась в суд, и там ей это разрешение выдали.

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