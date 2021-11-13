Белая рубашка, балетки и маленькое черное платье: главные правила стиля Одри Хепберн

В истории моды не так уж много женщин, чей стиль стал образцом не только для своих современников, но и для будущих поколений, но Одри Хепберн, безусловно, является одной из них.

Изысканность стиля и интеллигентная красота Одри Хепберн не оставляет равнодушным никого на протяжении многих десятилетий. Она была легендой при жизни и образцом голливудского шарма, как в кино, так и в реальности.

Эта актриса привнесла в киноиндустрию что-то совершенно иное и создала новый образ и типаж героини, отодвинув на задний план таких эффектных блондинок, как Мэрилин Монро. Миловидная внешность с "оленьими" глазами, тонкая талия, лаконичность и изысканный вкус сделали свое дело - миллионы девушек по всему миру повторяли каждый ее образ, поэтому на пике популярности актрисы в 50-60-е годы в моду вошло много лаконичных базовых вещей, которые не выходят из списка must have и сегодня.

Укороченные брюки и брюки-дудочки

Это была одна из главных вещей в гардеробе Хепберн. В укороченных брюках она появлялась на съемках фильмов и в реальной жизни. Актриса сочетала их с удобной обувью, теплыми свитерами, водолазками. На ее худощавой фигуре балерины смотрелись такие брюки всегда идеально. Культовой стали строгие черные брюки и в клетку виши.

Одри Хепберн / Getty Images

Одри Хепберн выходит из своего дома в Беверли-Хиллз 26 февраля 1959 года. Помогает ей муж Мэл Феррер. Это был первый ее выход после травмы / Getty Images

Балетки

Высокие каблуки Одри не носила, а предпочитала балетки или обувь на невысоком каблуке. Возможно, предпочтение балеток обусловлено ее любовью к балету. На протяжении многих лет она занималась танцами и серьезно задумывалась стать балериной, но из-за войны и голода здоровье актрисы было не лучшим, поэтому от своей мечты пришлось отказаться.

Одри Хепберн прибывает в международный аэропорт Нью-Йорка вместе со своим мужем Мелом Феррером и их сыном Шоном / Getty Images

Одной из самых любимых пар балеток Одри была замшевая модель Salvatore Ferragamo, созданная специально для нее в 1954 году. Также у нее была эта обувь разных цветов, и носила она их совершенно со всем.

Одри Хепберн играет в гольф 1955 год / Getty Images

Водолазки

В лаконичной черной водолазке Одри впервые появилась на съемках фильма "Забавная мордашка", и этот наряд моментально стал хитом. Стоит отметить, что это фото сделано в 1955 году, а модельер Пьер Карден впервые выпустил коллекцию с водолазками аж 1959 году. Так что можно сказать, начала эту моду именно Одри

Одри Хепберн, 1955 год / Getty Images

Очки

Она любила акцентные очки, и очень активно их использовала и в жизни, и в экранных образах. Они добавляли завершенности образу Одри. Чаще всего она появлялась в очках британского бренда Oliver Goldsmith.

Одри Хепберн покидает кинотеатр с 9-летний сын Шоном Феррером / Getty Images

Платок на голове

Сейчас платки потихоньку опять возвращаются в моду, но все же остаются вещью, надеть которую решаются не все. Но вот Одри на протяжении всей жизни платки просто обожала и часто в них появлялась в обычной жизни.

Одри Хепберн в элегантной одежде проходит таможню в аэропорту Рима, 5 марта 1968 года / Getty Images

Чего только стоит ее свадебный образ, в котором она шла под венец со своим вторым мужем Андреа Дотти. В платке она появлялась и в фильме "Завтрак у Тиффани".

Одри Хепберн позирует со своим новым мужем, итальянским психиатром Андреа Дотти, после их свадьбы 18 января / Getty Images

Шорты

Смотря на фото Хепберн может показаться, что она носила исключительно платья Givenchy. В основном так и было, ведь актрису и Юбера Живанши соединяла многолетняя дружба. Но в 1954 году она сыграла роль в фильме "Сабрина", где предстала в очень коротких шортах. На то время это был смелый образ, который моментально полюбился поклонницам актрисы.

Одри Хепберн / Getty Images

Черные наряды

Черные платья-футляры занимали особое место в стиле Одри Хепберн, ведь в них она появлялась на мероприятиях, съемках и носила в обычной жизни. Подобные наряды всегда подчеркивали изысканную тонкую талию актрисы и включали такие детали, как пояс, иногда отделку вышивкой, были с рукавом или на широких бретелях. Для светских мероприятий она надевала платья в пол, но также предпочитала длину миди.

Одри Хепберн и Роберт Уолдерс во время церемонии вручения премии BAFTA 23 марта 1992 года в Лондоне / Getty Images

Но, конечно же, самыми известными ее нарядами стали платье из фильма "Сабрина" и "Завтрак у Тиффани", которые создал для нее Живанши.

Одри Хепберн, 1955 год / Getty Images

Белая рубашка

Одри была большой поклонницей минимализма, и это прослеживается в ее образах постоянно. Актриса носила одежду без рисунков и принтов, а если они и были, то в основном в виде вышивки на вечерних платьях. Из-за своей же любви к простоте она часто появлялась в простой белой рубашке, которую сочетала и с брюками, и с юбками. Присутствовал этот предмет гардероба часто и в картинах, в которых она снималась.

Одри Хепберн и Джеймс Гарнер на съемочной площадке в Голливуде, 26 июня 1961 года / Associated Press

"Как чистейший бриллиант, которому не нужна вычурная оправа, Одри всегда прекрасно выглядела в самых простых вещах", - написал как-то один из биографов актрисы.

Элизабет Тейлор и Одри Хепберн обмениваются приветствиями в бродвейском театре в Нью-Йорке 9 апреля 1976 года / Associated Press

Ремни и акцент на талию

У актрисы бала очень тонкая талия, но при этом она никогда не сидела ни на каких диетах. Возможно, на такую ее фигуру повлиял голод, который она пережила во время войны. Но как бы там ни было, Одри любила ремни и всегда их использовала в образах, подчеркивая свою особенность - 50-сантиметровую талию.

Одри Хепберн и Энтони Перкинс в аэропорте Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи после приземления из Парижа 28 июля 1962 года / Associated Press

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