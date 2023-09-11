"Беременная в ТСН": Наталья Островская поговорила с гинекологом о рисках перелетов во время беременности

Ведущая 1+1 Наталья Островская готовится впервые стать мамой. О распространенных мифах и предрассудках о беременности и настоящих советах и рекомендациях врачей ведущая будет рассказывать в программе "Беременная в ТСН".

Наталья Островская сейчас находится на 30 неделе беременности и продолжает работать. Кроме работы на ТСН, Наталья записывает ТикТоки и до недавнего времени еще ходили на тренировки. Ведущая собирается работать, как говорят, "до последнего", разве что несколько сократила количество дальних командировок.

Но когда Островская получила приглашение в США, где должна была провести благотворительное мероприятие, собранные деньги от которого пошли бы на протезирование раненых, задумалась, можно ли согласиться по приглашению без боязни, что далекий 12-часовой перелет может навредить ребенку. Ведущая решила обсудить это с врачом Олегом Маланчуком – акушером-гинекологом.

Безопасно ли летать во время беременности

Беременность – это не болезнь, считает врач. Если придерживаться рекомендаций и не иметь никаких противопоказаний с медицинской стороны, то не надо себя ограничивать в чем-либо, в частности, в перелетах. Перелеты, даже трансатлантические, не считают фактором, увеличивающим частоту осложнений, в частности преждевременных родов или отслойки плаценты.

Самым комфортным периодом для перелета считается второй триместр беременности. В первом триместре путешествие может осложнить токсикоз, также иногда опасаются преждевременного прерывания беременности. Что касается поздних сроков беременности, то здесь много предостережений для беременных со сроком более 27 недель, поскольку есть риск преждевременных родов. Большинство авиакомпаний не рекомендуют перелеты после 36 недель для тех, у кого одноплодная беременность и после 32, если беременность многоплодна.

Риски действительно есть, если есть медицинские противопоказания:

истмико-цервикальная недостаточность;

преждевременное излитие плодных вод;

предлежание плаценты с риском кровотечения;

многоплодная беременность;

повышенное давление;

риск тромбоэмболизма

Наталья Островска

Как беременной нужно подготовиться к полету

Во-первых, нужно обсудить возможность поездки со своим врачом. Также необходимо взять у него справку для авиакомпании, где будут указаны сроки беременности и отсутствие медицинских противопоказаний. Эту справку нужно обязательно перевести на английский.

На приеме врач должен оценить риск тромбоэмболизма, риск наступления преждевременных родов, оценить состояние ребенка и сделать рекомендации. Обычно готовиться к перелету нужно начинать за сутки:

не употреблять пищу, которая увеличивает метеоризм (вздутие живота);

не употреблять кофе и крепкий чай;

выбрать удобную и комфортную одежду;

выбрать, по возможности, открытую обувь;

пить достаточно воды;

приобрести компрессионные чулки (выбирать нужно самый низкий уровень компрессии, если нет других рекомендаций от флеболога);

во время полета каждые 30-40 минут вставайте и ходите, чтобы размять мышцы.

Если врач, учитывая перелет, назначает вам какие-либо лекарства, обязательно их принимайте.

Если беременная путешествует в страны, где есть эпидемическая опасность, надо заблаговременно позаботиться о наличии необходимых прививок.

Наталья Островска

Мифы о беременности и путешествиях

Главный миф о том, что изменение давления во время перелета повлияет на ребенка, ухудшит кровоснабжение и ребенок не будет получать достаточно кислорода в течение всего полета, смущает многих будущих мам. Но на самом деле такой эффект возможен только когда гемоглобин у беременной равен 75 единицам и ниже.

Также очень распространен миф о том космическом облучении, которое не вредит маме, но влияет на ребенка в то время, когда самолет находится высоко над землей. На самом же деле нерожденный еще ребенок всегда защищен гораздо лучше, чем мать. Если летать не часто, то превысить допустимый предел излучения невозможно.

Также не вредит ребенку сканер, который вы проходите в аэропорту.

А вот риск травмироваться во время турбулентности во время полета наоборот вполне реален. Поэтому пояс безопасности должен быть всегда застегнут, но как можно ниже, почти на бедрах, чтобы не давил на живот.

Также не следует летать в активной фазе респираторного заболевания.

О том, как прошел перелет Натальи Островской, смотрите на видео на YouTube канале ТСН.

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